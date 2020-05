Il presidente del Pordenone sicuro: "Il Coronavirus fatica a colpire i calciatori"

E' stato uno dei presidenti contagiati dal Coronavirus eppure Mauro Lovisa, patron del Pordenone, ora spinge per il ritorno in campo.

Lovisa infatti, intervistato da 'calciomercato24.com', spiega come sia vitale la ripresa dei campionati per fare sopravvivere l'intero settore ed evitare strascichi giudiziari.

"Completare i campionati è molto importante. Adesso vedrete in Serie C cosa succederà: ci saranno tanti ricorsi e aule di tribunale piene. Io sono per il verdetto del campo".

Il presidente del Pordenone d'altronde ritiene che l'allarme sanitario per il Coronavirus sia un po' esagerato.

Non solo, sempre secondo Lovisa i calciatori correrebbero ancora meno rischi rispetto al resto della popolazione.

"Se si trovano calciatori positivi, verranno isolati e vanno in quarantena come in . Gli altri non lo dicono e lo dico io: gli atleti normalmente sono più forti e il virus fa fatica a colpirli. E’ chiaro che bisogna avere attenzione massima per tutti i protocolli ma credo che il calcio debba ripartire per non avere mesi e anni di ricorsi e controricorsi".