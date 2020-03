Il premier serbo avvisa Jovic e Ninkovic: "Se escono verranno arrestati"

La presunta fuga di Luka Jovic e Nikola Ninkovic dalla quarantena fa molto discutere in , tanto che il premier Aleksandar Vucic è stato costretto a una dura presa di posizione nei confronti dei due calciatori.

Vucic infatti durante una conferenza stampa ha annunciato provvedimenti severissimi nel caso in cui Jovic e Ninkovic dovessero violare la quarantena.

Poi il premier ha voluto porgere la mano ai due calciatori, sicuro evidentemente che entrambi abbiano capito la lezione.

"Sono sicuro che i due si rammarichino per quello che hanno fatto, fondamentalmente sono bravi ragazzi".

Ma se Jovic ha pubblicamente chiesto scusa, Ninkovic invece continua a negare di aver violato l'isolamento.

"Sono con la mia famiglia, non è successo assolutamente nulla di quanto riportato dai media. Sono a casa per il periodo di quarantena necessaria per chi rientra dall' ".