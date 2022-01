Il Pisa piomba su Adam Buksa: offerta per l'attaccante dei New England Revolution

La capolista Pisa non ha alcuna intenzione di mollare la vetta del campionato di Serie B. Tutt'altro. Il club guidato da Luca D'Angelo è pronto a fare la voce grossa anche in sede di calciomercato e l'obiettivo dichiarato è quello di puntellare la rosa con i goal di un nuovo tassello all'interno del reparto offensivo.

Il club toscano, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', avrebbe infatti formalizzato una prima offerta per l'attaccante polacco Adam Buksa, in forza ai New England Revolution in MLS.

I neroblù hanno presentato una prima proposta strutturata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni più bonus. Una cifra ritenuta però bassa dalla franchigia americana che mira ad incassare una cifra decisamente superiore per quello che si è messo in evidenza come uno dei migliori attaccanti del 2021 su suolo statunitense.

Nella passata stagione, infatti, Buksa ha segnato 16 goal nel campionato USA, ma soprattutto è entrato di diritto nel giro della Nazionale polacca dove, al fianco di Robert Lewandowski, ha già messo a referto 5 sigilli in 5 apparizioni con la casacca biancorossa.

Per Buksa, che in patria ha vestito le maglie di Lechia Gdańsk, Zaglebie Lubin e Pogon Szczecin, si tratterebbe di un ritorno nel Belpaese: nella stagione 2013-2014 ha militato nella Primavera del Novara.