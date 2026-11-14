Il piano di Cardinale per il suo Milan e la promessa ai tifosi: "Non lo venderò mai, voglio tornare a vincere velocemente"

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Lunga intervista di Gerry Cardinale a La Gazzetta dello Sport. Il patron del Milan e numero uno di RedBird ha annunciato grosse novità per i rossoneri. Queste le sue parole.

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"Abbiamo lanciato la nuova holding, Milan Sports & Entertainment. La forza trainante dietro a operazioni come questa è fornire al Milan la potenza finanziaria necessaria per competere sul mercato dei trasferimenti per assicurarsi i migliori giocatori al mondo. Trasformerò il profilo finanziario del club con le risorse che arriveranno dallo stadio, dall’arena a San Donato e dalle altre attività alle quali stiamo lavorando come Nba Europa”.

“Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: ‘Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo’. Adesso solo le società della Premier League sono in grado di investire certe somme e di assicurarsi i top player. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo".

“Il mio impegno sul Milan è a lungo termine. Non venderò mai il Milan. Mai. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile. Vedremo quanto velocemente... Il mio obiettivo è conquistare scudetti con continuità e naturalmente tornare in Champions. Milan Sports & Entertainment rappresenta le fondamenta per rendere possibile tutto questo".

"Questa è l’eredità che lasceremo a Milano. Lo stadio, ovviamente, rappresenta un’eredità enorme che trasformerà il nostro profilo finanziario, ma poi ci sono anche il progetto dell’area a San Donato e il resto. Se vogliamo che il Milan torni grande bisogna colmare il gap di ricavi con le società della Premier. Quando ho comprato il club, quattro anni fa, ho usato l’espressione "Berlusconi 2.0" e nessuno ha capito quello che volevo dire. Adesso forse si inizia a vedere”.

“Tutti pensavano che stessi facendo un paragone arrogante, egocentrico, tra me e Berlusconi, ma era quello il mio obiettivo. Quello che cercavo di spiegare era che, come Berlusconi aveva trasformato il Milan e insieme la Serie A, noi vogliamo essere, attraverso la nostra proprietà, capaci di portare la società nella nuova era in cui stiamo vivendo. E bisogna fare nello stesso modo in cui lo fece Berlusconi ovvero in un modo nuovo. Io sono abituato a lavorare in un certo modo perché agisco così, ai massimi livelli mondiali e in America".

“La mia ambizione è quella di confrontarmi con i migliori club al mondo. Voglio farlo grazie alla mia visione globale del mondo dello sport e dell’entertainment. Le piattaforme di proprietà multisport al mondo che possiedono anche alcuni dei propri impianti non sono molte e noi vogliamo aggiungere a questo elenco il Milan. Per competere con loro e poi essere migliori".

“Tournée estiva in Australia o Stati Uniti? Con Amorim ne abbiamo già parlato e vi dico solo che, se faremo delle amichevoli all’estero, la prossima estate saranno negli Stati Uniti. Se le faremo... Non abbiamo ancora deciso e la scelta sarà di Ruben. In base a quello che sarà meglio per la squadra: giocare amichevoli all’estero deve essere un valore aggiunto per il gruppo, non far guadagnare un paio di milioni al club. Quei due milioni non saranno più il nostro obiettivo come succedeva con la vecchia gestione. Sotto questa proprietà non accadrà più. Tutto quello che organizzeremo a livello di amichevoli sarà ponderato assieme al nostro tecnico. Ogni spostamento. E non parteciperemo a tournée fatte da altri. Mettiamo i nostri giocatori al primo posto. Vogliamo aiutarli a prepararsi bene per vincere. Il nostro obiettivo è questo e puntiamo a raggiungerlo il prima possibile".