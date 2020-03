Il piano della Juventus per Tonali: Touré e Nicolussi Caviglia come contropartite

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Idrissa Touré e Nicolussi Caviglia potrebbero essere le contropartite giuste per strappare Tonali al Brescia

La continua a ragionare in prospettiva futura ed ha capito che se c'è un reparto da migliorare ulteriormente, con il calciomercato estivo all'orizzonte, quello è il centrocampo. Ed il grande obiettivo bianconero, ormai da mesi, è Sandro Tonali, questo non è certamente un mistero.

Il presidente del , Cellino, chiede non meno di 50 milioni di euro. Anzi, se il campionato dovesse riprendere e Tonali dovesse ancora aumentare il suo rendimento, quella cifra potrebbe non bastare più.

Ma le contropartite tecniche potrebbero avere un ruolo decisivo: e Paratici ha due ottime carte in Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 che sta facendo bene in prestito al , e Idrissa Touré, stesso ruolo ma 1998, protagonista con la Under 23 in Serie C. Lo riporta 'Tuttosport'.

Altre squadre

Nicolussi Caviglia lo scorso anno ha già esordito in sotto la gestione di Allegri; Touré è invece arrivato dalla la scorsa estate e adesso rappresenta un perno della formazione Under 23.

La concorrenza per Sandro Tonali arriva non solo dall' (con l' in pole tra le altre squadre) ma anche dall'estero: i due Manchester, il , l’ e il sono sempre alla finestra.