Il piano B di Conte è la difesa a 4 che ha ribaltato il Cagliari: ma col Napoli sarà ancora 3-5-2

Antonio Conte ha cambiato modulo a partita in corsa contro il Cagliari, ma era una situazione particolare. Contro il Napoli si torna al classico.

Nessuno è rimasto indifferente ieri nel guardare il cambio tattico di Antonio Conte contro il : fuori Bastoni, dentro Lautaro Martinez. La squadra che passa con la difesa a quattro con l'arretramento degli esterni e lo stupore di tutti di fronte a tale mossa.

Negli ultimi anni, infatti, Antonio Conte non ha mai cambiato modulo, abbandonando la difesa a tre. In questa stagione è già capitato un paio di volte, ma sempre per pochissimi minuti e solo per ribaltare un risultato.

Contro il Cagliari è stata la stessa cosa, ma per molto più tempo. E la mossa ha dato i suoi frutti, con Hakimi arretrato in difesa nell'inedito ruolo (all' ) di terzino destro della difesa a quattro.

Ma a precisa domanda nel post-partita, Antonio Conte ha negato qualsiasi Piano B, quasiasi possibile voglia di cambiare perennemente modulo.

"E' stata una scelta vincente e a tratti fortunata perché sull'1-0 abbiamo preso qualche ripartenza che poteva costare cara. Era necessario avere la possibilità di giocare con Sanchez, Lautaro e Lukaku insieme. A volte facciamo il 3-4-1-2 ma era già entrato Sensi e ho preferito togliere un difensore centrale e abbassare un esterno passando a 4 dietro, anche se Hakimi è un esterno offensivo e non difensivo, sarebbe difficile pensarlo in una difesa a 4". "Il piano B consiste nel cercare di cambiare le cose con le sostituzioni, cercare di rendere offensiva la squadra se perdi o renderla più ermetica se devi portare a casa il risultato. Durante la partita, quando lo fai, dai più spazio all'improvvisazione".

Tutto sembra far pensare che questa soluzione per il momento non potrà vedersi se non a gara in corso ed in situazioni di svantaggio, dove Conte cercherà di sbilanciarsi levando un difensore e aggiungendo un attaccante.

Mercoledì sera l'Inter dovrà affrontare il big match contro il che, classifica alla mano, rappresenta un vero e proprio scontro diretto per le altissime posizioni della classifica. Soprattutto perchè anche la se la vedrà con un'avversaria niente male, ovvero l' .

Contro la squadra di Gattuso, Antonio Conte tornerà a schierare la difesa a tre, con i due laterali larghi e a tutta fascia. Hakimi potrebbe non esserci per il guaio fisico accusato contro il Cagliari. Darmian si candida per cominciare da titolare a destra, con il ballottaggio tra Young e Perisic sulla fascia opposta.

Per il momento la difesa a quattro può attendere, anche se molti tifosi e alcuni addetti ai lavori la cominciano ad invocare a gran voce...