Il Pescara affida la panchina a Legrottaglie: ruolo ad interim

Nicola Legrottaglie è stato annunciato dal Pescara come sostituto di Zauri: inzierà il compito dalla partita contro il Pordenone.

Dopo le dimissioni di Luciano Zauri a seguito di un periodo non esaltante in quanto a risultati, il volta pagina e consegna la panchina della prima squadra al tecnico della Primavera, ovvero Nicola Legrottaglie.

"La Delfino Pescara 1936 ha formalizzato le nuove organizzazioni tecniche dopo le dimissioni di Luciano Zauri relative alla Prima Squadra, alla Primavera e alla formazione Under 17. Alla guida della Prima Squadra ci sarà Nicola Legrottaglie che sarà coadiuvato da Battisti Enrico allenatore in seconda, Cantarini Riccardo preparatore atletico, Aldegani Gabriele preparatore dei portieri, Di Martino Simone collaboratore tecnico, Diego Labricciosa match analyst e Francesco Petrarca per il recupero infortuni".

Ex giocatore della , che ha chiuso la carriera da calciatore al Catania, Nicola Legrottaglie da questa stagione allena la Primavera del Pescara, ma adesso è chiamato a fare il salto in Serie B, almeno ad interim per il momento.

Il Pescara attualmente occupa il 12° posto in classifica e nella prossima giornata incontrerà il Pordenone, autore di un campionato sorprendente e di un 2° posto contro ogni previsione.