Il Perth Glory 'perde' le maglie: in campo con divise improvvisate

Il campionato del Perth Glory, squadra della A-League australiana, non è iniziato sotto una buona stella. La prima giornata ha pareggiato per 1-1 subendo il goal del Brisbane al 95'. Nella seconda, invece, ha perso le maglie.

A raccontare l'episodio è stato lo stesso club. Nella partita contro il Western United, in trasferta, Fornaroli e compagni sono scesi in campo con delle divise improvvisate.

Ma che fine hanno fatto le maglie? Il Perth lo ha chiesto a Qantas, compagnia aerea australiana, che ha perso il borsone contenente le maglie durante il trasferimento aereo. E così il clubh a utilizzato quelle che sembrano maglie che i giocatori hanno utilizzato durante il viaggio. Insomma, una divisa d'ordinanza.

Kit Switch...

Due to Qantas losing our regular kit in transit ☹️, here’s what we’ll be lining up in against @wufcofficial this afternoon...@ALeague #OneGlory #ALeague #WUNvPER pic.twitter.com/ahoL8h33w2