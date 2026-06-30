Il percorso della Spagna verso la finale dei Mondiali: dettagli sugli ottavi, scenari del tabellone, calendario e altre info

La Spagna ha pareggiato 0-0 con Capo Verde all’esordio, ma poi ha ritrovato la via del gol. I campioni del mondo 2010, ora in fase a eliminazione diretta, vogliono accelerare e dare il massimo.

Dopo il sorprendente 0-0 all’esordio, La Roja ha battuto 4-0 l’Arabia Saudita con le reti di Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal, e poi 1-0 l’Uruguay in un match avvincente.

Ora la squadra di Luis de la Fuente affronta l’Austria nei sedicesimi, giovedì 2 luglio allo SoFi Stadium.

GOAL ti mostra tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono la Spagna fino alla finale del 19 luglio, e come prenotare i biglietti per sostenerla.

Calendario e risultati della Spagna ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Sede Risultato finale / Biglietti Lunedì 15 giugno Spagna vs Capo Verde (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 0-0 Domenica 21 giugno Spagna vs Arabia Saudita (ore 12:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta La Spagna ha vinto 4-0 Venerdì 26 giugno Uruguay-Spagna (ore 18:00 CST) Estadio Akron, Zapopan La Spagna ha vinto 1-0 Giovedì 2 luglio Spagna-Austria (ore 12:00 PT) SoFi Stadium, Inglewood Biglietti

Il percorso della Spagna verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo H, la Spagna potrebbe giocare le fasi successive a Dallas, Atlanta e infine la finale a New York il 19 luglio.

In caso di vittoria sull’Austria, la Spagna sfiderà Portogallo o Croazia a Dallas negli ottavi. Un eventuale derby iberico con il Portogallo riproporrebbe il 3-3 del 2018, quando Ronaldo siglò una tripletta, inclusa la punizione all’88’ che fissò il definitivo 3-3.

Ai quarti potrebbe trovare Stati Uniti o Belgio, in semifinale Francia o Marocco e in finale Brasile, Argentina, Messico o Inghilterra.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 2 luglio (12:00 PT) Turno dei 32 SoFi Stadium, Inglewood Spagna vs Austria Biglietti 6 luglio (ore 14:00 CDT) Ottavi di finale AT&T Stadium, Arlington Partita n. 93: contro Portogallo o Croazia Biglietti 10 luglio (ore 12:00 PT) Quarti di finale SoFi Stadium, Inglewood Partita 98: contro il vincitore della partita 94 Biglietti 14 luglio (ore 14:00 CDT) Semifinali AT&T Stadium, Arlington Partita 101: contro il vincitore della partita 97 Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: vs vincitore della partita 102 Biglietti

Gruppo H - Classifica finale

Posizione Squadra Partite giocate P N P Gol segnati G Differenza reti Punti Posizione 1° Spagna 3 2 1 0 5 0 +5 7 Qualificato 2° Capo Verde 3 0 3 0 2 2 0 3 Qualificato 3° Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 Eliminato 4° Arabia Saudita 3 0 2 1 1 5 -4 2 Eliminato

Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Spagna

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.

Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.

Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub . Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Spagna: quanto costano?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale arrivano a 6.730 dollari.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 $ da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Chi fa parte della rosa della Spagna per i Mondiali del 2026?

Ecco i 26 giocatori che rappresenteranno la Spagna ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo Giocatore Club attuale Portieri David Raya Arsenal

Joan García Barcellona

Unai Simón Athletic Bilbao Difensori Pau Cubarsí Barcellona

Marc Cucurella Chelsea

Eric García Barcellona

Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen

Aymeric Laporte Athletic Bilbao

Marcos Llorente Atlético Madrid

Pedro Porro Tottenham Hotspur

Marc Pubill Atletico Madrid Centrocampisti Álex Baena Atletico Madrid

Gavi Barcellona

Mikel Merino Arsenal

Pedri Barcellona

Rodri Manchester City

Fabián Ruiz Paris Saint-Germain

Martín Zubimendi Arsenal Attaccanti Borja Iglesias Celta Vigo

Víctor Muñoz Osasuna

Dani Olmo Barcellona

Mikel Oyarzabal Real Sociedad

Yéremy Pino Crystal Palace

Ferran Torres Barcellona

Nico Williams Athletic Bilbao

Lamine Yamal Barcellona

Negozio: Divise della Spagna per la Coppa del Mondo FIFA 2026

Le divise della Spagna per la Coppa del Mondo FIFA 2026 uniscono tradizione e modernità. adidas firma una collezione fedele al DNA calcistico nazionale, con i classici colori reinterpretati in chiave contemporanea per la prossima campagna in Nord America.



La maglia home spagnola per il 2026 rinnova con eleganza una delle palette più iconiche del calcio mondiale. La base rossa ospita sottili righe gialle ispirate alla bandiera e allo stemma nazionali. Sul retro del collo compare la parola “ESPAÑA”, un dettaglio discreto che porta lo spirito della nazione in campo.

Completano il kit pantaloncini blu navy con rifiniture rosse e gialle e calzettoni blu navy, per un look coerente che unisce tradizione e tecnologia.

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