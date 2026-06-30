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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Il percorso della Spagna verso la finale dei Mondiali: dettagli sugli ottavi, scenari del tabellone, calendario e altre info

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Spagna
Coppa del Mondo
L. Yamal

Dove giocheranno i vincitori dei Mondiali 2010 e chi potrebbero affrontare in finale?

La Spagna ha pareggiato 0-0 con Capo Verde all’esordio, ma poi ha ritrovato la via del gol. I campioni del mondo 2010, ora in fase a eliminazione diretta, vogliono accelerare e dare il massimo.

Dopo il sorprendente 0-0 all’esordio, La Roja ha battuto 4-0 l’Arabia Saudita con le reti di Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal, e poi 1-0 l’Uruguay in un match avvincente.

Ora la squadra di Luis de la Fuente affronta l’Austria nei sedicesimi, giovedì 2 luglio allo SoFi Stadium.

GOAL ti mostra tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono la Spagna fino alla finale del 19 luglio, e come prenotare i biglietti per sostenerla.

Calendario e risultati della Spagna ai Mondiali 2026

Data

Partita (ora locale)

Sede

Risultato finale / Biglietti

Lunedì 15 giugno

Spagna vs Capo Verde (12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

0-0

Domenica 21 giugno

Spagna vs Arabia Saudita (ore 12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

La Spagna ha vinto 4-0

Venerdì 26 giugno

Uruguay-Spagna (ore 18:00 CST)

Estadio Akron, Zapopan

La Spagna ha vinto 1-0

Giovedì 2 luglio

Spagna-Austria (ore 12:00 PT)

SoFi Stadium, Inglewood

Biglietti

Il percorso della Spagna verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo H, la Spagna potrebbe giocare le fasi successive a Dallas, Atlanta e infine la finale a New York il 19 luglio.

In caso di vittoria sull’Austria, la Spagna sfiderà Portogallo o Croazia a Dallas negli ottavi. Un eventuale derby iberico con il Portogallo riproporrebbe il 3-3 del 2018, quando Ronaldo siglò una tripletta, inclusa la punizione all’88’ che fissò il definitivo 3-3.

Ai quarti potrebbe trovare Stati Uniti o Belgio, in semifinale Francia o Marocco e in finale Brasile, Argentina, Messico o Inghilterra.

Data (ora locale)

Fase

Sede

Possibile incontro

Biglietti

2 luglio (12:00 PT)

Turno dei 32

SoFi Stadium, Inglewood

Spagna vs Austria

Biglietti

6 luglio (ore 14:00 CDT)

Ottavi di finale

AT&T Stadium, Arlington

Partita n. 93: contro Portogallo o Croazia

Biglietti

10 luglio (ore 12:00 PT)

Quarti di finale

SoFi Stadium, Inglewood

Partita 98: contro il vincitore della partita 94

Biglietti

14 luglio (ore 14:00 CDT)

Semifinali

AT&T Stadium, Arlington

Partita 101: contro il vincitore della partita 97

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Partita 104: vs vincitore della partita 102

Biglietti

Gruppo H - Classifica finale

Posizione

Squadra

Partite giocate

P

N

P

Gol segnati

G

Differenza reti

Punti

Posizione

Spagna

3

2

1

0

5

0

+5

7

Qualificato

Capo Verde

3

0

3

0

2

2

0

3

Qualificato

Uruguay

3

0

2

1

3

4

-1

2

Eliminato

Arabia Saudita

3

0

2

1

1

5

-4

2

Eliminato

Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Spagna

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

  • Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
  • Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
  • Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Spagna: quanto costano?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale arrivano a 6.730 dollari.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 $

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Chi fa parte della rosa della Spagna per i Mondiali del 2026?

Ecco i 26 giocatori che rappresenteranno la Spagna ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo

Giocatore

Club attuale

Portieri

David Raya

Arsenal


Joan García

Barcellona


Unai Simón

Athletic Bilbao

Difensori

Pau Cubarsí

Barcellona


Marc Cucurella

Chelsea


Eric García

Barcellona


Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen


Aymeric Laporte

Athletic Bilbao


Marcos Llorente

Atlético Madrid


Pedro Porro

Tottenham Hotspur


Marc Pubill

Atletico Madrid

Centrocampisti

Álex Baena

Atletico Madrid


Gavi

Barcellona


Mikel Merino

Arsenal


Pedri

Barcellona


Rodri

Manchester City


Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain


Martín Zubimendi

Arsenal

Attaccanti

Borja Iglesias

Celta Vigo


Víctor Muñoz

Osasuna


Dani Olmo

Barcellona


Mikel Oyarzabal

Real Sociedad


Yéremy Pino

Crystal Palace


Ferran Torres

Barcellona


Nico Williams

Athletic Bilbao


Lamine Yamal

Barcellona

Negozio: Divise della Spagna per la Coppa del Mondo FIFA 2026

Le divise della Spagna per la Coppa del Mondo FIFA 2026 uniscono tradizione e modernità. adidas firma una collezione fedele al DNA calcistico nazionale, con i classici colori reinterpretati in chiave contemporanea per la prossima campagna in Nord America.

La maglia home spagnola per il 2026 rinnova con eleganza una delle palette più iconiche del calcio mondiale. La base rossa ospita sottili righe gialle ispirate alla bandiera e allo stemma nazionali. Sul retro del collo compare la parola “ESPAÑA”, un dettaglio discreto che porta lo spirito della nazione in campo.

Completano il kit pantaloncini blu navy con rifiniture rosse e gialle e calzettoni blu navy, per un look coerente che unisce tradizione e tecnologia.

Come guardare le partite della Spagna con una VPN

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