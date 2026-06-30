Il percorso della Spagna verso la finale dei Mondiali: dettagli sugli ottavi, scenari del tabellone, calendario e altre info

La Spagna ha pareggiato 0-0 con Capo Verde all’esordio, ma poi ha ritrovato la via del gol. I campioni del mondo 2010, ora in fase a eliminazione diretta, vogliono accelerare e dare il massimo.
Dopo il sorprendente 0-0 all’esordio, La Roja ha battuto 4-0 l’Arabia Saudita con le reti di Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal, e poi 1-0 l’Uruguay in un match avvincente.
Ora la squadra di Luis de la Fuente affronta l’Austria nei sedicesimi, giovedì 2 luglio allo SoFi Stadium.
GOAL ti mostra tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono la Spagna fino alla finale del 19 luglio, e come prenotare i biglietti per sostenerla.
Calendario e risultati della Spagna ai Mondiali 2026
Data
Partita (ora locale)
Sede
Risultato finale / Biglietti
Lunedì 15 giugno
Spagna vs Capo Verde (12:00 ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
0-0
Domenica 21 giugno
Spagna vs Arabia Saudita (ore 12:00 ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
La Spagna ha vinto 4-0
Venerdì 26 giugno
Uruguay-Spagna (ore 18:00 CST)
Estadio Akron, Zapopan
La Spagna ha vinto 1-0
Giovedì 2 luglio
Spagna-Austria (ore 12:00 PT)
SoFi Stadium, Inglewood
Il percorso della Spagna verso la finale dei Mondiali 2026
Prima classificata nel Gruppo H, la Spagna potrebbe giocare le fasi successive a Dallas, Atlanta e infine la finale a New York il 19 luglio.
In caso di vittoria sull’Austria, la Spagna sfiderà Portogallo o Croazia a Dallas negli ottavi. Un eventuale derby iberico con il Portogallo riproporrebbe il 3-3 del 2018, quando Ronaldo siglò una tripletta, inclusa la punizione all’88’ che fissò il definitivo 3-3.
Ai quarti potrebbe trovare Stati Uniti o Belgio, in semifinale Francia o Marocco e in finale Brasile, Argentina, Messico o Inghilterra.
Data (ora locale)
Fase
Sede
Possibile incontro
Biglietti
2 luglio (12:00 PT)
Turno dei 32
SoFi Stadium, Inglewood
Spagna vs Austria
6 luglio (ore 14:00 CDT)
Ottavi di finale
AT&T Stadium, Arlington
Partita n. 93: contro Portogallo o Croazia
10 luglio (ore 12:00 PT)
Quarti di finale
SoFi Stadium, Inglewood
Partita 98: contro il vincitore della partita 94
14 luglio (ore 14:00 CDT)
Semifinali
AT&T Stadium, Arlington
Partita 101: contro il vincitore della partita 97
19 luglio (ore 15:00 ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partita 104: vs vincitore della partita 102
Gruppo H - Classifica finale
Posizione
Squadra
Partite giocate
P
N
P
Gol segnati
G
Differenza reti
Punti
Posizione
1°
Spagna
3
2
1
0
5
0
+5
7
Qualificato
2°
Capo Verde
3
0
3
0
2
2
0
3
Qualificato
3°
Uruguay
3
0
2
1
3
4
-1
2
Eliminato
4°
Arabia Saudita
3
0
2
1
1
5
-4
2
Eliminato
Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Spagna
Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:
- Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
- Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
- Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.
Biglietti per i Mondiali in Spagna: quanto costano?
La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo del 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale arrivano a 6.730 dollari.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Prezzi ufficiali
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
da 225 a 540 $
da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800 $
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Chi fa parte della rosa della Spagna per i Mondiali del 2026?
Ecco i 26 giocatori che rappresenteranno la Spagna ai Mondiali FIFA 2026:
Ruolo
Giocatore
Club attuale
Portieri
David Raya
Arsenal
Joan García
Barcellona
Unai Simón
Athletic Bilbao
Difensori
Pau Cubarsí
Barcellona
Marc Cucurella
Chelsea
Eric García
Barcellona
Alejandro Grimaldo
Bayer Leverkusen
Aymeric Laporte
Athletic Bilbao
Marcos Llorente
Atlético Madrid
Pedro Porro
Tottenham Hotspur
Marc Pubill
Atletico Madrid
Centrocampisti
Álex Baena
Atletico Madrid
Gavi
Barcellona
Mikel Merino
Arsenal
Pedri
Barcellona
Rodri
Manchester City
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Martín Zubimendi
Arsenal
Attaccanti
Borja Iglesias
Celta Vigo
Víctor Muñoz
Osasuna
Dani Olmo
Barcellona
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad
Yéremy Pino
Crystal Palace
Ferran Torres
Barcellona
Nico Williams
Athletic Bilbao
Lamine Yamal
Barcellona
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