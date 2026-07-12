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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Il percorso dell'Inghilterra verso la finale dei Mondiali: semifinale contro l'Argentina, info sulla sede, la corsa alla Scarpa d'Oro e altro

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Inghilterra
H. Kane
J. Bellingham

Non perdete l'occasione di vedere l'Inghilterra ai Mondiali: scoprite dove giocherà e contro chi.

In vista dei Mondiali FIFA 2026, i tifosi inglesi sognavano di vedere la propria squadra alzare finalmente il trofeo, nonostante sessant’anni di delusioni.

Dopo aver vinto il girone con due successi su Croazia e Panama e un pareggio col Ghana, i Tre Leoni hanno eliminato Repubblica Democratica del Congo, il Messico (co-padrone di casa) all’Azteca e la Norvegia ai supplementari.

Ora li attende la semifinale contro l’Argentina, mercoledì 15 luglio.

L’Inghilterra ha raggiunto le semifinali nel 2018 e i quarti nel 2022: sarà l’anno giusto per vincere? GOAL ti aggiorna sui biglietti per i Mondiali 2026, spiegandoti come ottenere i posti per le prossime partite dell’Inghilterra e a quali prezzi.

Risultati e prossime partite dell’Inghilterra ai Mondiali 2026

Data

Partita (ora locale)

Stadio

Risultato finale / Biglietti

Mercoledì 17 giugno

Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT)

AT&T Stadium, Dallas

L'Inghilterra ha vinto 4-2

Martedì 23 giugno

Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET)

Gillette Stadium, Foxborough

0-0

Sabato 27 giugno

Panama-Inghilterra (17:00 ET)

MetLife Stadium, East Rutherford

L'Inghilterra ha vinto 2-0

Mercoledì 1 luglio

Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

L'Inghilterra ha vinto 2-1

Domenica 5 luglio

Messico vs Inghilterra (ore 18:00 CST)

Estadio Azteca, Città del Messico

L'Inghilterra ha vinto 3-2

Sabato 10 luglio

Norvegia vs Inghilterra (17:00 ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

L'Inghilterra ha vinto 2-1 (d.t.s.)

Mercoledì 15 luglio

Inghilterra vs Argentina (ore 15:00 ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Biglietti


Il percorso dell’Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra potrebbe disputare le seguenti gare in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.

Dopo aver superato la Norvegia nei quarti, l’Inghilterra vola ad Atlanta per sfidare l’Argentina mercoledì 15 luglio.

Le due squadre si sono affrontate cinque volte ai Mondiali, a partire dal 1962. L’Inghilterra ha perso in modo memorabile nel 1986 (la “Mano di Dio” di Maradona) e nel 1998 (espulsione di Beckham), ma conduce per 3-2 negli scontri diretti.

In caso di vittoria, l’Inghilterra affronterà in finale Francia o Spagna.

Data (ora locale)

Turno

Sede

Possibile incontro

Biglietti

15 luglio (ore 15:00 ET)

Semifinali

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Inghilterra vs Argentina

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Partita 104: da definire vs Francia o Spagna

Biglietti

Scarpa d'oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Dopo l’ottavo gol nei quarti tra Francia e Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo FIFA 2026, a pari con Lionel Messi. Harry Kane e Jude Bellingham, entrambi a sei reti, restano in corsa per il titolo di capocannoniere in Nord America.

Giocatore (Squadra)

Numero di gol

Prossima partita - Biglietti

Lionel Messi (Argentina)

8

vs Inghilterra - Biglietti

Kylian Mbappé (Francia)

8

contro la Spagna - Biglietti

Erling Haaland (Norvegia)

7

Eliminato

Harry Kane (Inghilterra)

6

vs Argentina - Biglietti

Jude Bellingham (Inghilterra)

6

contro l'Argentina - Biglietti

Ousmane Dembélé (Francia)

5

vs Spagna - Biglietti

Vinícius Júnior (Brasile)

4

Eliminato

Julián Quiñones (Messico)

4

Eliminato

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Eliminato

Mikel Oyarzabal (Spagna)

4

vs Francia - Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali dell'Inghilterra

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

  • Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
  • Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
  • Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste piattaforme offrono spesso le migliori opzioni per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Inghilterra: quanto costano?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

14 luglio – 15 luglio

Semifinali

930 $ – 3.295 $

da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 $ (15.240 $)

Gruppo L - Classifica finale

Posizione

Squadra

Partite giocate

V

N

P

Gol segnati

Gol subiti

Differenza reti

Punti

Posizione

Inghilterra

3

2

1

0

6

2

+4

7

Qualificato

Croazia

3

2

0

1

5

5

0

6

Qualificato

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualificato

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Eliminato

Chi fa parte della rosa dell'Inghilterra per i Mondiali 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Inghilterra ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo

Giocatore

Squadra attuale

Portieri

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Difensori

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Centrocampisti

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Attaccanti

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitano)

Bayern Monaco


Marcus Rashford

Barcellona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli


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