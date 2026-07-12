In vista dei Mondiali FIFA 2026, i tifosi inglesi sognavano di vedere la propria squadra alzare finalmente il trofeo, nonostante sessant’anni di delusioni.

Dopo aver vinto il girone con due successi su Croazia e Panama e un pareggio col Ghana, i Tre Leoni hanno eliminato Repubblica Democratica del Congo, il Messico (co-padrone di casa) all’Azteca e la Norvegia ai supplementari.

Ora li attende la semifinale contro l’Argentina, mercoledì 15 luglio.

L’Inghilterra ha raggiunto le semifinali nel 2018 e i quarti nel 2022: sarà l’anno giusto per vincere? GOAL ti aggiorna sui biglietti per i Mondiali 2026, spiegandoti come ottenere i posti per le prossime partite dell’Inghilterra e a quali prezzi.

Risultati e prossime partite dell’Inghilterra ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Stadio Risultato finale / Biglietti Mercoledì 17 giugno Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT) AT&T Stadium, Dallas L'Inghilterra ha vinto 4-2 Martedì 23 giugno Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Sabato 27 giugno Panama-Inghilterra (17:00 ET) MetLife Stadium, East Rutherford L'Inghilterra ha vinto 2-0 Mercoledì 1 luglio Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta L'Inghilterra ha vinto 2-1 Domenica 5 luglio Messico vs Inghilterra (ore 18:00 CST) Estadio Azteca, Città del Messico L'Inghilterra ha vinto 3-2 Sabato 10 luglio Norvegia vs Inghilterra (17:00 ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens L'Inghilterra ha vinto 2-1 (d.t.s.) Mercoledì 15 luglio Inghilterra vs Argentina (ore 15:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Biglietti





Il percorso dell’Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra potrebbe disputare le seguenti gare in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.

Dopo aver superato la Norvegia nei quarti, l’Inghilterra vola ad Atlanta per sfidare l’Argentina mercoledì 15 luglio.

Le due squadre si sono affrontate cinque volte ai Mondiali, a partire dal 1962. L’Inghilterra ha perso in modo memorabile nel 1986 (la “Mano di Dio” di Maradona) e nel 1998 (espulsione di Beckham), ma conduce per 3-2 negli scontri diretti.

In caso di vittoria, l’Inghilterra affronterà in finale Francia o Spagna.

Data (ora locale) Turno Sede Possibile incontro Biglietti 15 luglio (ore 15:00 ET) Semifinali Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Inghilterra vs Argentina Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: da definire vs Francia o Spagna Biglietti

Scarpa d'oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Dopo l’ottavo gol nei quarti tra Francia e Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo FIFA 2026, a pari con Lionel Messi. Harry Kane e Jude Bellingham, entrambi a sei reti, restano in corsa per il titolo di capocannoniere in Nord America.

Giocatore (Squadra) Numero di gol Prossima partita - Biglietti Lionel Messi (Argentina) 8 vs Inghilterra - Biglietti Kylian Mbappé (Francia) 8 contro la Spagna - Biglietti Erling Haaland (Norvegia) 7 Eliminato Harry Kane (Inghilterra) 6 vs Argentina - Biglietti Jude Bellingham (Inghilterra) 6 contro l'Argentina - Biglietti Ousmane Dembélé (Francia) 5 vs Spagna - Biglietti Vinícius Júnior (Brasile) 4 Eliminato Julián Quiñones (Messico) 4 Eliminato Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminato Mikel Oyarzabal (Spagna) 4 vs Francia - Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali dell'Inghilterra

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.

Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.

Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub . Queste piattaforme offrono spesso le migliori opzioni per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Inghilterra: quanto costano?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 14 luglio – 15 luglio Semifinali 930 $ – 3.295 $ da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 $ (15.240 $)

Gruppo L - Classifica finale

Posizione Squadra Partite giocate V N P Gol segnati Gol subiti Differenza reti Punti Posizione 1° Inghilterra 3 2 1 0 6 2 +4 7 Qualificato 2° Croazia 3 2 0 1 5 5 0 6 Qualificato 3° Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualificato 4° Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Eliminato

Chi fa parte della rosa dell'Inghilterra per i Mondiali 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Inghilterra ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo Giocatore Squadra attuale Portieri Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Difensori Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Centrocampisti Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Attaccanti Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (capitano) Bayern Monaco

Marcus Rashford Barcellona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



