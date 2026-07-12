In vista dei Mondiali FIFA 2026, i tifosi inglesi sognavano di vedere la propria squadra alzare finalmente il trofeo, nonostante sessant’anni di delusioni.
Dopo aver vinto il girone con due successi su Croazia e Panama e un pareggio col Ghana, i Tre Leoni hanno eliminato Repubblica Democratica del Congo, il Messico (co-padrone di casa) all’Azteca e la Norvegia ai supplementari.
Ora li attende la semifinale contro l’Argentina, mercoledì 15 luglio.
L’Inghilterra ha raggiunto le semifinali nel 2018 e i quarti nel 2022: sarà l’anno giusto per vincere? GOAL ti aggiorna sui biglietti per i Mondiali 2026, spiegandoti come ottenere i posti per le prossime partite dell’Inghilterra e a quali prezzi.
Risultati e prossime partite dell’Inghilterra ai Mondiali 2026
Data
Partita (ora locale)
Stadio
Risultato finale / Biglietti
Mercoledì 17 giugno
Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT)
AT&T Stadium, Dallas
L'Inghilterra ha vinto 4-2
Martedì 23 giugno
Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET)
Gillette Stadium, Foxborough
0-0
Sabato 27 giugno
Panama-Inghilterra (17:00 ET)
MetLife Stadium, East Rutherford
L'Inghilterra ha vinto 2-0
Mercoledì 1 luglio
Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
L'Inghilterra ha vinto 2-1
Domenica 5 luglio
Messico vs Inghilterra (ore 18:00 CST)
Estadio Azteca, Città del Messico
L'Inghilterra ha vinto 3-2
Sabato 10 luglio
Norvegia vs Inghilterra (17:00 ET)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
L'Inghilterra ha vinto 2-1 (d.t.s.)
Mercoledì 15 luglio
Inghilterra vs Argentina (ore 15:00 ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Il percorso dell’Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026
Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra potrebbe disputare le seguenti gare in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.
Dopo aver superato la Norvegia nei quarti, l’Inghilterra vola ad Atlanta per sfidare l’Argentina mercoledì 15 luglio.
Le due squadre si sono affrontate cinque volte ai Mondiali, a partire dal 1962. L’Inghilterra ha perso in modo memorabile nel 1986 (la “Mano di Dio” di Maradona) e nel 1998 (espulsione di Beckham), ma conduce per 3-2 negli scontri diretti.
In caso di vittoria, l’Inghilterra affronterà in finale Francia o Spagna.
Data (ora locale)
Turno
Sede
Possibile incontro
Biglietti
15 luglio (ore 15:00 ET)
Semifinali
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Inghilterra vs Argentina
19 luglio (ore 15:00 ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partita 104: da definire vs Francia o Spagna
Scarpa d'oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata
Dopo l’ottavo gol nei quarti tra Francia e Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo FIFA 2026, a pari con Lionel Messi. Harry Kane e Jude Bellingham, entrambi a sei reti, restano in corsa per il titolo di capocannoniere in Nord America.
Giocatore (Squadra)
Numero di gol
Prossima partita - Biglietti
Lionel Messi (Argentina)
8
vs Inghilterra - Biglietti
Kylian Mbappé (Francia)
8
contro la Spagna - Biglietti
Erling Haaland (Norvegia)
7
Eliminato
Harry Kane (Inghilterra)
6
vs Argentina - Biglietti
Jude Bellingham (Inghilterra)
6
contro l'Argentina - Biglietti
Ousmane Dembélé (Francia)
5
vs Spagna - Biglietti
Vinícius Júnior (Brasile)
4
Eliminato
Julián Quiñones (Messico)
4
Eliminato
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Eliminato
Mikel Oyarzabal (Spagna)
4
vs Francia - Biglietti
Come acquistare i biglietti per i Mondiali dell'Inghilterra
Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:
- Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
- Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
- Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste piattaforme offrono spesso le migliori opzioni per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.
Biglietti per i Mondiali in Inghilterra: quanto costano?
La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
14 luglio – 15 luglio
Semifinali
930 $ – 3.295 $
da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800 $
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
da 1.490 $ a 7.875 $
da 5.900 a oltre 38.000 $ (15.240 $)
Gruppo L - Classifica finale
Posizione
Squadra
Partite giocate
V
N
P
Gol segnati
Gol subiti
Differenza reti
Punti
Posizione
1°
Inghilterra
3
2
1
0
6
2
+4
7
Qualificato
2°
Croazia
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualificato
3°
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualificato
4°
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Eliminato
Chi fa parte della rosa dell'Inghilterra per i Mondiali 2026?
Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Inghilterra ai Mondiali FIFA 2026:
Ruolo
Giocatore
Squadra attuale
Portieri
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Difensori
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Centrocampisti
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Attaccanti
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitano)
Bayern Monaco
Marcus Rashford
Barcellona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli