Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book England World Cup 2026 Tickets

Tradotto da

Il percorso dell'Inghilterra verso la finale dei Mondiali: quarti di finale contro la Norvegia, sfide a eliminazione diretta, la corsa alla Scarpa d'Oro e altro

SHOPPING
Biglietti
Coppa del Mondo
Inghilterra
H. Kane
J. Bellingham

Non perdete l'occasione di vedere l'Inghilterra ai Mondiali: scoprite dove giocherà e contro chi.

In vista dei Mondiali FIFA 2026, i tifosi inglesi sognavano la vittoria finale, nonostante sessant’anni di delusioni.

Dopo aver chiuso al primo posto il girone con due vittorie (Croazia e Panama) e un pareggio (Ghana), i Tre Leoni hanno eliminato la Repubblica Democratica del Congo negli ottavi e poi superato il Messico, co-padrone di casa, nell’iconico Estadio Azteca.

Sabato 11 luglio a Miami affronteranno la Norvegia di Erling Haaland nei quarti di finale.

L’Inghilterra ha raggiunto le semifinali nel 2018 e i quarti nel 2022: basterà per vincere nel 2026? GOAL ti mostra il cammino verso la finale del 19 luglio e gli ostacoli che Tuchel dovrà superare.

Risultati e prossimi impegni dell’Inghilterra ai Mondiali 2026

Data

Partita (ora locale)

Stadio

Risultato finale / Biglietti

Mercoledì 17 giugno

Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT)

AT&T Stadium, Dallas

L'Inghilterra ha vinto 4-2

Martedì 23 giugno

Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET)

Gillette Stadium, Foxborough

0-0

Sabato 27 giugno

Panama-Inghilterra (17:00 ET)

MetLife Stadium, East Rutherford

L'Inghilterra ha vinto 2-0

Mercoledì 1 luglio

Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

L'Inghilterra ha vinto 2-1

Domenica 5 luglio

Messico vs Inghilterra (ore 18:00 CST)

Estadio Azteca, Città del Messico

L'Inghilterra ha vinto 3-2

Sabato 10 luglio

Norvegia vs Inghilterra (17:00 ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Biglietti

Il percorso dell'Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra potrebbe disputare queste gare in caso di accesso alla finale del 19 luglio.

Dopo l’epica vittoria negli ottavi contro il Messico all’Estadio Azteca, l’Inghilterra vola a Miami per i quarti contro la Norvegia. Le due squadre non si affrontano dal 2014, quando in un’amichevole a Wembley l’Inghilterra vinse 1-0 con un rigore di Wayne Rooney.

In caso di vittoria, affronterà Argentina o Svizzera in semifinale e Francia, Spagna o Belgio in finale.

Data (ora locale)

Fase

Sede

Possibile avversario

Biglietti

11 luglio (17:00 ET)

Quarti di finale

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Inghilterra vs Norvegia

Biglietti

15 luglio (ore 15:00 ET)

Semifinali

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Partita 102: contro l'Argentina o la Svizzera

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Partita 104: vs Francia/Spagna/Belgio

Biglietti

Scarpa d'oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Dopo l’ottavo gol nei quarti Francia-Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro 2026, a pari con Lionel Messi. Harry Kane (6 reti) e Jude Bellingham (4) restano in corsa per il titolo di capocannoniere in Nord America.

Giocatore (Squadra)

Numero di gol

Prossima partita - Biglietti

Lionel Messi (Argentina)

8

vs Svizzera - Biglietti

Kylian Mbappé (Francia)

8

contro Spagna o Belgio - Biglietti

Erling Haaland (Norvegia)

7

contro l'Inghilterra - Biglietti

Harry Kane (Inghilterra)

6

contro la Norvegia - Biglietti

Ousmane Dembélé (Francia)

5

vs Spagna o Belgio - Biglietti

Vinícius Júnior (Brasile)

4

Eliminato

Jude Bellingham (Inghilterra)

4

vs Norvegia - Biglietti

Julián Quiñones (Messico)

4

Eliminato

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Eliminato

Mikel Oyarzabal (Spagna)

4

vs Belgio - Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali dell'Inghilterra

Ecco la situazione attuale della vendita:

  • Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
  • Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
  • Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Inghilterra: quanto costano?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 $ (15.240 $)

Gruppo L - Classifica finale

Posizione

Squadra

Partite giocate

V

N

P

Gol segnati

Gol subiti

Differenza reti

Punti

Posizione

Inghilterra

3

2

1

0

6

2

+4

7

Qualificato

Croazia

3

2

0

1

5

5

0

6

Qualificato

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualificato

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Eliminato

Chi fa parte della rosa dell'Inghilterra per i Mondiali 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Inghilterra ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo

Giocatore

Squadra attuale

Portieri

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Difensori

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Centrocampisti

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Attaccanti

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitano)

Bayern Monaco


Marcus Rashford

Barcellona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli


TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google