Il percorso dell'Inghilterra verso la finale dei Mondiali: quarti di finale contro la Norvegia, sfide a eliminazione diretta, la corsa alla Scarpa d'Oro e altro

In vista dei Mondiali FIFA 2026, i tifosi inglesi sognavano la vittoria finale, nonostante sessant’anni di delusioni.
Dopo aver chiuso al primo posto il girone con due vittorie (Croazia e Panama) e un pareggio (Ghana), i Tre Leoni hanno eliminato la Repubblica Democratica del Congo negli ottavi e poi superato il Messico, co-padrone di casa, nell’iconico Estadio Azteca.
Sabato 11 luglio a Miami affronteranno la Norvegia di Erling Haaland nei quarti di finale.
L’Inghilterra ha raggiunto le semifinali nel 2018 e i quarti nel 2022: basterà per vincere nel 2026? GOAL ti mostra il cammino verso la finale del 19 luglio e gli ostacoli che Tuchel dovrà superare.
Risultati e prossimi impegni dell’Inghilterra ai Mondiali 2026
Data
Partita (ora locale)
Stadio
Risultato finale / Biglietti
Mercoledì 17 giugno
Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT)
AT&T Stadium, Dallas
L'Inghilterra ha vinto 4-2
Martedì 23 giugno
Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET)
Gillette Stadium, Foxborough
0-0
Sabato 27 giugno
Panama-Inghilterra (17:00 ET)
MetLife Stadium, East Rutherford
L'Inghilterra ha vinto 2-0
Mercoledì 1 luglio
Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
L'Inghilterra ha vinto 2-1
Domenica 5 luglio
Messico vs Inghilterra (ore 18:00 CST)
Estadio Azteca, Città del Messico
L'Inghilterra ha vinto 3-2
Sabato 10 luglio
Norvegia vs Inghilterra (17:00 ET)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Il percorso dell'Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026
Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra potrebbe disputare queste gare in caso di accesso alla finale del 19 luglio.
Dopo l’epica vittoria negli ottavi contro il Messico all’Estadio Azteca, l’Inghilterra vola a Miami per i quarti contro la Norvegia. Le due squadre non si affrontano dal 2014, quando in un’amichevole a Wembley l’Inghilterra vinse 1-0 con un rigore di Wayne Rooney.
In caso di vittoria, affronterà Argentina o Svizzera in semifinale e Francia, Spagna o Belgio in finale.
Data (ora locale)
Fase
Sede
Possibile avversario
Biglietti
11 luglio (17:00 ET)
Quarti di finale
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Inghilterra vs Norvegia
15 luglio (ore 15:00 ET)
Semifinali
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Partita 102: contro l'Argentina o la Svizzera
19 luglio (ore 15:00 ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partita 104: vs Francia/Spagna/Belgio
Scarpa d'oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata
Dopo l’ottavo gol nei quarti Francia-Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro 2026, a pari con Lionel Messi. Harry Kane (6 reti) e Jude Bellingham (4) restano in corsa per il titolo di capocannoniere in Nord America.
Giocatore (Squadra)
Numero di gol
Prossima partita - Biglietti
Lionel Messi (Argentina)
8
vs Svizzera - Biglietti
Kylian Mbappé (Francia)
8
contro Spagna o Belgio - Biglietti
Erling Haaland (Norvegia)
7
contro l'Inghilterra - Biglietti
Harry Kane (Inghilterra)
6
contro la Norvegia - Biglietti
Ousmane Dembélé (Francia)
5
vs Spagna o Belgio - Biglietti
Vinícius Júnior (Brasile)
4
Eliminato
Jude Bellingham (Inghilterra)
4
vs Norvegia - Biglietti
Julián Quiñones (Messico)
4
Eliminato
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Eliminato
Mikel Oyarzabal (Spagna)
4
vs Belgio - Biglietti
Come acquistare i biglietti per i Mondiali dell'Inghilterra
Ecco la situazione attuale della vendita:
- Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
- Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
- Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.
Biglietti per i Mondiali in Inghilterra: quanto costano?
La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
da 1.490 $ a 7.875 $
da 5.900 a oltre 38.000 $ (15.240 $)
Gruppo L - Classifica finale
Posizione
Squadra
Partite giocate
V
N
P
Gol segnati
Gol subiti
Differenza reti
Punti
Posizione
1°
Inghilterra
3
2
1
0
6
2
+4
7
Qualificato
2°
Croazia
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualificato
3°
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualificato
4°
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Eliminato
Chi fa parte della rosa dell'Inghilterra per i Mondiali 2026?
Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Inghilterra ai Mondiali FIFA 2026:
Ruolo
Giocatore
Squadra attuale
Portieri
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Difensori
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Centrocampisti
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Attaccanti
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitano)
Bayern Monaco
Marcus Rashford
Barcellona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli