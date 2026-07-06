Il percorso dell'Inghilterra verso la finale dei Mondiali: quarti di finale contro la Norvegia, scenari del tabellone, calendario delle partite e altre informazioni

In vista dei Mondiali FIFA 2026, i tifosi inglesi sognavano di vedere la loro squadra alzare finalmente il trofeo d’oro, nonostante sessant’anni di delusioni.
Dopo aver vinto il girone con due successi su Croazia e Panama e un pareggio col Ghana, i Tre Leoni hanno eliminato la Repubblica Democratica del Congo negli ottavi e poi battuto il Messico, co-padrone di casa, nell’iconico Estadio Azteca.
Sabato 11 luglio a Miami affronteranno la Norvegia di Erling Haaland nei quarti di finale.
L’Inghilterra ha raggiunto le semifinali nel 2018 e i quarti nel 2022: basterà per vincere nel 2026? Ecco il percorso verso la finale del 19 luglio e gli ostacoli che Tuchel dovrà superare.
Risultati e prossimi impegni dell’Inghilterra ai Mondiali 2026
Data
Partita (ora locale)
Stadio
Risultato finale / Biglietti
Mercoledì 17 giugno
Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT)
AT&T Stadium, Dallas
L'Inghilterra ha vinto 4-2
Martedì 23 giugno
Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET)
Gillette Stadium, Foxborough
0-0
Sabato 27 giugno
Panama-Inghilterra (17:00 ET)
MetLife Stadium, East Rutherford
L'Inghilterra ha vinto 2-0
Mercoledì 1 luglio
Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
L'Inghilterra ha vinto 2-1
Domenica 5 luglio
Messico vs Inghilterra (ore 18:00 CST)
Estadio Azteca, Città del Messico
L'Inghilterra ha vinto 3-2
Sabato 10 luglio
Norvegia vs Inghilterra (17:00 ET)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Il percorso dell'Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026
Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra potrebbe disputare queste gare se raggiungerà la finale del 19 luglio.
Dopo l’epica vittoria negli ottavi contro il Messico all’Estadio Azteca, l’Inghilterra vola a Miami per i quarti contro la Norvegia. Le due squadre non si affrontano dal 2014, quando l’Inghilterra vinse 1-0 in un’amichevole a Wembley grazie a un rigore di Wayne Rooney.
In caso di vittoria, affronterà in semifinale Argentina, Egitto, Svizzera o Colombia e in finale Spagna, Francia o Portogallo.
Data (ora locale)
Fase
Sede
Possibile incontro
Biglietti
11 luglio (17:00 ET)
Quarti di finale
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Inghilterra vs Norvegia
15 luglio (ore 15:00 ET)
Semifinali
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Partita 102: vs Argentina/Egitto/Svizzera/Colombia
19 luglio (ore 15:00 ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partita 104: contro il vincitore della partita 101
Gruppo L - Classifica finale
Posizione
Squadra
Partite giocate
P
N
P
Gol segnati
Gol subiti
Differenza reti
Punti
Posizione
1°
Inghilterra
3
2
1
0
6
2
+4
7
Qualificato
2°
Croazia
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualificato
3°
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualificato
4°
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Eliminato
Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Inghilterra
Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:
- Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
- Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
- Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.
Quanto costano?
La FIFA ha introdotto una tariffazione variabile per il torneo del 2026. I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre quelli per la finale possono arrivare a 6.730 dollari.
Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:
Categoria
Fase a gironi
Ottavi e Quarti
Semifinali e Finale
Categoria 1
da 250 a 400 dollari
da 600 a 1.200 dollari
da 1.500 a 6.730 dollari
Categoria 2
da 150 a 280 dollari
da 400 a 800 dollari
da 1.000 a 4.210 dollari
Categoria 3
da 100 a 200 dollari
da 200 a 500 dollari
da 600 a 2.790 dollari
Categoria 4
da 60 a 120 dollari
da 150 a 350 dollari
da 400 a 2.030 dollari
Chi fa parte della rosa dell'Inghilterra per i Mondiali del 2026?
Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Inghilterra ai Mondiali FIFA 2026:
Ruolo
Giocatore
Squadra attuale
Portieri
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Difensori
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Centrocampisti
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Attaccanti
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitano)
Bayern Monaco
Marcus Rashford
Barcellona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli