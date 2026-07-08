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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Il percorso dell'Inghilterra verso la finale dei Mondiali: quarti di finale contro la Norvegia, possibili scenari nel tabellone, la corsa alla Scarpa d'Oro e altro ancora

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H. Kane
J. Bellingham

Non perdete l'occasione di vedere l'Inghilterra ai Mondiali: scoprite dove giocherà e contro chi.

In vista dei Mondiali FIFA 2026, i tifosi inglesi sognavano di vedere la propria squadra alzare finalmente il trofeo d’oro, nonostante sessant’anni di delusioni.

Dopo aver vinto il girone con due successi su Croazia e Panama e un pareggio col Ghana, i Tre Leoni hanno eliminato la Repubblica Democratica del Congo negli ottavi e poi battuto il Messico, co-padrone di casa, nell’iconico Estadio Azteca.

Sabato 11 luglio a Miami affronteranno la Norvegia di Erling Haaland nei quarti di finale.

L’Inghilterra ha raggiunto le semifinali nel 2018 e i quarti nel 2022: sarà l’anno giusto per vincere? GOAL ti mostra il percorso degli uomini di Thomas Tuchel fino alla finale del 19 luglio e gli eventuali avversari.

Risultati e prossimi impegni dell’Inghilterra ai Mondiali 2026

Data

Partita (ora locale)

Stadio

Risultato finale / Biglietti

Mercoledì 17 giugno

Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT)

AT&T Stadium, Dallas

L'Inghilterra ha vinto 4-2

Martedì 23 giugno

Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET)

Gillette Stadium, Foxborough

0-0

Sabato 27 giugno

Panama-Inghilterra (17:00 ET)

MetLife Stadium, East Rutherford

L'Inghilterra ha vinto 2-0

Mercoledì 1 luglio

Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

L'Inghilterra ha vinto 2-1

Domenica 5 luglio

Messico vs Inghilterra (ore 18:00 CST)

Estadio Azteca, Città del Messico

L'Inghilterra ha vinto 3-2

Sabato 10 luglio

Norvegia vs Inghilterra (17:00 ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Biglietti

Il percorso dell'Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra potrebbe disputare queste gare in caso di accesso alla finale del 19 luglio.

Dopo l’epica vittoria negli ottavi contro il Messico all’Estadio Azteca, l’Inghilterra vola a Miami per affrontare la Norvegia nei quarti. Le due squadre non si incontrano dal 2014, quando a Wembley l’Inghilterra vinse 1-0 con un rigore di Wayne Rooney.

In caso di vittoria, affronterà in semifinale Argentina o Svizzera e in finale Francia,Marocco, Spagna o Belgio.

Data (ora locale)

Fase

Sede

Possibile incontro

Biglietti

11 luglio (17:00 ET)

Quarti di finale

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Inghilterra vs Norvegia

Biglietti

15 luglio (ore 15:00 ET)

Semifinali

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Partita 102: contro l'Argentina o la Svizzera

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Partita 104: vs Francia/Marocco/Spagna/Belgio

Biglietti

Scarpa d'oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Lionel Messi guida la classifica con 8 gol, seguito da Harry Kane (6) e Jude Bellingham (4).

Giocatore (Squadra)

Numero di gol

Prossima partita - Biglietti

Lionel Messi (Argentina)

8

vs Svizzera - Biglietti

Kylian Mbappé (Francia)

7

contro il Marocco - Biglietti

Erling Haaland (Norvegia)

7

contro l'Inghilterra - Biglietti

Harry Kane (Inghilterra)

6

vs Norvegia - Biglietti

Vinícius Júnior (Brasile)

4

Eliminato

Jude Bellingham (Inghilterra)

4

vs Norvegia - Biglietti

Ousmane Dembélé (Francia)

4

contro il Marocco - Biglietti

Julián Quiñones (Messico)

4

Eliminato

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Eliminato

Mikel Oyarzabal (Spagna)

4

vs Belgio - Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali dell'Inghilterra

Ecco la situazione attuale della vendita:

  • Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
  • Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
  • Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.

Quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026: dai 60 dollari della fase a gironi ai 6.730 dollari della finale.

Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:

Categoria

Fase a gironi

Ottavi e Quarti

Semifinali e Finale

Categoria 1

da 250 a 400 dollari

da 600 a 1.200 dollari

da 1.500 a 6.730 dollari

Categoria 2

da 150 a 280 dollari

da 400 a 800 dollari

da 1.000 a 4.210 dollari

Categoria 3

da 100 a 200 dollari

da 200 a 500 dollari

da 600 a 2.790 dollari

Categoria 4

da 60 a 120 dollari

da 150 a 350 dollari

da 400 a 2.030 dollari

Gruppo L - Classifica finale

Posizione

Squadra

Partite giocate

P

N

P

Gol segnati

Gol subiti

Differenza reti

Punti

Posizione

Inghilterra

3

2

1

0

6

2

+4

7

Qualificato

Croazia

3

2

0

1

5

5

0

6

Qualificato

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualificato

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Eliminato

Chi fa parte della rosa dell'Inghilterra per i Mondiali 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Inghilterra ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo

Giocatore

Squadra attuale

Portieri

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Difensori

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Centrocampisti

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Attaccanti

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitano)

Bayern Monaco


Marcus Rashford

Barcellona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli


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