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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Il percorso dell'Inghilterra verso la finale dei Mondiali: ottavi contro il Messico, scenari del tabellone, calendario e altro

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H. Kane
J. Bellingham

Non perdete l'occasione di vedere l'Inghilterra ai Mondiali: scoprite dove giocherà e contro chi.

In vista dei Mondiali FIFA 2026, i tifosi inglesi sognavano la vittoria finale, nonostante sessant’anni di delusioni.

Dopo aver vinto il girone con due successi su Croazia e Panama e un pareggio col Ghana, i Tre Leoni hanno superato la Repubblica Democratica del Congo negli ottavi grazie a un gol di Harry Kane ad Atlanta.

Domenica 5 luglio all’Estadio Azteca li attende un ottavo di finale epico contro il Messico, co-padrone di casa.

Dopo le semifinali del 2018 e i quarti del 2022, Tuchel può portare l’Inghilterra fino in fondo? Ecco il percorso verso la finale del 19 luglio e gli ostacoli che potrebbero incrociare.

Risultati e prossimi impegni dell’Inghilterra ai Mondiali 2026

Data

Partita (ora locale)

Stadio

Risultato finale / Biglietti

Mercoledì 17 giugno

Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT)

AT&T Stadium, Dallas

L'Inghilterra ha vinto 4-2

Martedì 23 giugno

Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET)

Gillette Stadium, Foxborough

0-0

Sabato 27 giugno

Panama-Inghilterra (17:00 ET)

MetLife Stadium, East Rutherford

L'Inghilterra ha vinto 2-0

Mercoledì 1 luglio

Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

L'Inghilterra ha vinto 2-1

Domenica 5 luglio

Messico vs Inghilterra (18:00 CST)

Estadio Azteca (Città del Messico)

Biglietti

Il percorso dell'Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra conosce già date, orari e stadi delle prossime gare in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.

Dopo aver superato la Repubblica Democratica del Congo, l’Inghilterra affronterà il Messico, co-padrone di casa, negli ottavi. El Tri ha perso solo due volte in gare ufficiali all’Estadio Azteca dal 1966.

Ai quarti potrebbe esserci il Brasile, in semifinale Argentina o Colombia e in finale Spagna, Francia o Portogallo.

Data (ora locale)

Fase

Sede

Possibile incontro

Biglietti

5 luglio (ore 18:00 CST)

Ottavi di finale

Estadio Azteca (Città del Messico)

Inghilterra vs Messico

Biglietti

11 luglio (17:00 ET)

Quarti di finale

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Partita 99: contro il vincitore della partita 91

Biglietti

15 luglio (15:00 ET)

Semifinali

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Partita 102: contro il vincitore della partita 100

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Partita 104: contro il vincitore della partita 101

Biglietti

Gruppo L - Classifica finale

Posizione

Squadra

Partite giocate

P

N

P

Gol segnati

G

Differenza reti

Punti

Posizione

Inghilterra

3

2

1

0

6

2

+4

7

Qualificato

Croazia

3

2

0

1

5

5

0

6

Qualificato

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualificato

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Eliminato

Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Inghilterra

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

  • Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
  • Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
  • Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.

Quanto costano?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026. I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per specifiche categorie di tifosi), mentre quelli per la finale possono arrivare fino a 6.730 dollari.

Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:

Categoria

Fase a gironi

Ottavi e Quarti

Semifinali e Finale

Categoria 1

da 250 a 400 dollari

da 600 a 1.200 dollari

da 1.500 a 6.730 dollari

Categoria 2

da 150 a 280 dollari

da 400 a 800 dollari

da 1.000 a 4.210 dollari

Categoria 3

da 100 a 200 dollari

da 200 a 500 dollari

da 600 a 2.790 dollari

Categoria 4

da 60 a 120 dollari

da 150 a 350 dollari

da 400 a 2.030 dollari

Chi fa parte della rosa dell'Inghilterra per i Mondiali del 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Inghilterra ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo

Giocatore

Club attuale

Portieri

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Difensori

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Centrocampisti

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Attaccanti

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitano)

Bayern Monaco


Marcus Rashford

Barcellona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli