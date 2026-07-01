In vista dei Mondiali FIFA 2026, i tifosi inglesi sognavano la vittoria finale, nonostante sessant’anni di delusioni.

Dopo aver vinto il girone con due successi su Croazia e Panama e un pareggio col Ghana, i Tre Leoni hanno superato la Repubblica Democratica del Congo negli ottavi grazie a un gol di Harry Kane ad Atlanta.

Domenica 5 luglio all’Estadio Azteca li attende un ottavo di finale epico contro il Messico, co-padrone di casa.

Dopo le semifinali del 2018 e i quarti del 2022, Tuchel può portare l’Inghilterra fino in fondo? Ecco il percorso verso la finale del 19 luglio e gli ostacoli che potrebbero incrociare.

Risultati e prossimi impegni dell’Inghilterra ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Stadio Risultato finale / Biglietti Mercoledì 17 giugno Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT) AT&T Stadium, Dallas L'Inghilterra ha vinto 4-2 Martedì 23 giugno Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Sabato 27 giugno Panama-Inghilterra (17:00 ET) MetLife Stadium, East Rutherford L'Inghilterra ha vinto 2-0 Mercoledì 1 luglio Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta L'Inghilterra ha vinto 2-1 Domenica 5 luglio Messico vs Inghilterra (18:00 CST) Estadio Azteca (Città del Messico) Biglietti

Il percorso dell'Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra conosce già date, orari e stadi delle prossime gare in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.

Dopo aver superato la Repubblica Democratica del Congo, l’Inghilterra affronterà il Messico, co-padrone di casa, negli ottavi. El Tri ha perso solo due volte in gare ufficiali all’Estadio Azteca dal 1966.

Ai quarti potrebbe esserci il Brasile, in semifinale Argentina o Colombia e in finale Spagna, Francia o Portogallo.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 5 luglio (ore 18:00 CST) Ottavi di finale Estadio Azteca (Città del Messico) Inghilterra vs Messico Biglietti 11 luglio (17:00 ET) Quarti di finale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Partita 99: contro il vincitore della partita 91 Biglietti 15 luglio (15:00 ET) Semifinali Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Partita 102: contro il vincitore della partita 100 Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: contro il vincitore della partita 101 Biglietti

Gruppo L - Classifica finale

Posizione Squadra Partite giocate P N P Gol segnati G Differenza reti Punti Posizione 1° Inghilterra 3 2 1 0 6 2 +4 7 Qualificato 2° Croazia 3 2 0 1 5 5 0 6 Qualificato 3° Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualificato 4° Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Eliminato

Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Inghilterra

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.

Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.

Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub . Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.

Quanto costano?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026. I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per specifiche categorie di tifosi), mentre quelli per la finale possono arrivare fino a 6.730 dollari.

Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:

Categoria Fase a gironi Ottavi e Quarti Semifinali e Finale Categoria 1 da 250 a 400 dollari da 600 a 1.200 dollari da 1.500 a 6.730 dollari Categoria 2 da 150 a 280 dollari da 400 a 800 dollari da 1.000 a 4.210 dollari Categoria 3 da 100 a 200 dollari da 200 a 500 dollari da 600 a 2.790 dollari Categoria 4 da 60 a 120 dollari da 150 a 350 dollari da 400 a 2.030 dollari

Chi fa parte della rosa dell'Inghilterra per i Mondiali del 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Inghilterra ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo Giocatore Club attuale Portieri Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Difensori Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Centrocampisti Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Attaccanti Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (capitano) Bayern Monaco

Marcus Rashford Barcellona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



