In vista dei Mondiali FIFA 2026, i tifosi inglesi sognavano di vedere la propria squadra alzare finalmente il trofeo, nonostante sessant’anni di delusioni.
Dopo l’esordio convincente contro la Croazia, l’entusiasmo è cresciuto nonostante le prove opache con Ghana e Panama. Gli inglesi hanno comunque chiuso al primo posto il girone e affronteranno la Repubblica Democratica del Congo agli ottavi.
Dopo le semifinali del 2018 e i quarti del 2022, Tuchel può portare l’Inghilterra fino in fondo? Ecco il percorso verso la finale del 19 luglio e gli ostacoli che i Tre Leoni potrebbero incontrare.
Risultati e prossimi impegni dell’Inghilterra ai Mondiali 2026
Data
Partita (ora locale)
Sede
Risultato finale / Biglietti
Mercoledì 17 giugno
Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT)
AT&T Stadium, Dallas
L'Inghilterra ha vinto 4-2
Martedì 23 giugno
Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET)
Gillette Stadium, Foxborough
0-0
Sabato 27 giugno
Panama-Inghilterra (17:00 ET)
MetLife Stadium, East Rutherford
L'Inghilterra ha vinto 2-0
Mercoledì 1 luglio
Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Il percorso dell’Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026
Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra conosce già date, orari e stadi delle eventuali gare successive, fino alla finale del 19 luglio.
Se mercoledì l’Inghilterra batterà la Repubblica Democratica del Congo, agli ottavi all’Estadio Azteca affronterà il Messico, co-organizzatore del torneo. El Tri ha perso solo due volte in partite ufficiali in questo stadio dal 1966.
Ai quarti potrebbe esserci il Brasile, in semifinale Argentina o Colombia e in finale Spagna, Francia o Portogallo.
Data (ora locale)
Fase
Sede
Possibile incontro
Biglietti
1 luglio (12:00 ET)
Turno dei 32
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo
5 luglio (18:00 CST)
Ottavi di finale
Estadio Azteca (Città del Messico)
Partita 92: vs Messico
11 luglio (17:00 ET)
Quarti di finale
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Partita 99: contro il vincitore della partita 91
15 luglio (15:00 ET)
Semifinali
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Partita 102: contro il vincitore della partita 100
19 luglio (ore 15:00 ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partita 104: contro il vincitore della partita 101
Gruppo L - Classifica finale
Posizione
Squadra
Partite giocate
P
N
P
Gol segnati
G
Differenza reti
Punti
Posizione
1°
Inghilterra
3
2
1
0
6
2
+4
7
Qualificato
2°
Croazia
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualificato
3°
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualificato
4°
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Eliminato
Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Inghilterra
Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:
- Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
- Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
- Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.
Quanto costano?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026: dai 60 dollari della fase a gironi ai 6.730 dollari della finale.
Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:
Categoria
Fase a gironi
Ottavi e Quarti
Semifinali e finale
Categoria 1
da 250 a 400 dollari
da 600 a 1.200 dollari
da 1.500 a 6.730 dollari
Categoria 2
da 150 a 280 dollari
da 400 a 800 dollari
da 1.000 a 4.210 dollari
Categoria 3
da 100 a 200 dollari
da 200 a 500 dollari
da 600 a 2.790 dollari
Categoria 4
da 60 a 120 dollari
da 150 a 350 dollari
da 400 a 2.030 dollari
Chi fa parte della rosa dell'Inghilterra per i Mondiali 2026?
Ecco i 26 giocatori che rappresenteranno l'Inghilterra ai Mondiali FIFA 2026:
Ruolo
Giocatore
Club attuale
Portieri
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Difensori
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Centrocampisti
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Attaccanti
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitano)
Bayern Monaco
Marcus Rashford
Barcellona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli