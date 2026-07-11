Il percorso dell'Argentina verso la finale dei Mondiali: semifinale contro l'Inghilterra, info sulla sede, la corsa alla Scarpa d'Oro e altro

L’Argentina promette spettacolo ai Mondiali 2026. Dopo la rimonta sugli ottavi contro Capo Verde, ha battuto l’Egitto 3-2.

Sabato a Kansas City, nei quarti contro la Svizzera, l’Albiceleste è andata subito in vantaggio ma ha sofferto, anche in superiorità numerica dal 72° per l’espulsione di Embolo. Nei supplementari le reti di Alvarez e Lautaro Martinez hanno deciso il match.

Ora la squadra di Lionel Scaloni vola ad Atlanta per la semifinale contro l’Inghilterra, in programma mercoledì 15 luglio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui Mondiali 2026 dell’Argentina, compreso dove acquistare i biglietti per vederla giocare e quanto costeranno.

Calendario e risultati dell’Argentina ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale di inizio) Sede Risultato finale / Biglietti Martedì 16 giugno Argentina vs Algeria (20:00 CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City L'Argentina ha vinto 3-0 Lunedì 22 giugno Argentina vs Austria (12:00 CDT) AT&T Stadium, Arlington L'Argentina ha vinto 2-0 Sabato 27 giugno Giordania vs Argentina (ore 21:00 CDT) AT&T Stadium, Arlington L'Argentina ha vinto 3-1 Venerdì 3 luglio Argentina vs Capo Verde (ore 18:00 ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens L'Argentina ha vinto 3-2 (d.t.s.) Martedì 7 luglio Argentina vs Egitto (ore 12:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta L'Argentina ha vinto 3-2 Sabato 11 luglio Argentina vs Svizzera (ore 20:00 CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City L'Argentina ha vinto 3-1 (d.t.s.) Mercoledì 15 luglio Inghilterra vs Argentina (ore 15:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Biglietti

Il percorso dell’Argentina verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo J, l’Argentina potrebbe disputare la finale del 19 luglio.

Dopo aver superato Capo Verde, Egitto e Svizzera, l’Albiceleste affronta l’Inghilterra in semifinale. Le due squadre si sono affrontate cinque volte ai Mondiali, a partire dal 1962.



L’Inghilterra ha vinto l’ultimo match nel 2002, ma nel 1986 in Messico l’Albiceleste, guidata da Maradona, ha avuto la meglio.

In caso di vittoria, in finale troverà Francia o Spagna.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 15 luglio (ore 15:00 CDT) Semifinali Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Argentina vs Inghilterra Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: da definire vs Francia o Spagna Biglietti

Scarpa d'oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Dopo l’ottavo gol nei quarti Francia-Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo FIFA 2026, a pari con Lionel Messi. Messi aveva segnato in nove partite consecutive di Coppa del Mondo prima del pareggio nei quarti contro la Svizzera, serie iniziata negli ottavi Argentina-Australia a Qatar 2022.

Giocatore (Squadra) Numero di gol Prossima partita - Biglietti Lionel Messi (Argentina) 8 vs Inghilterra - Biglietti Kylian Mbappé (Francia) 8 contro la Spagna - Biglietti Erling Haaland (Norvegia) 7 Eliminato Harry Kane (Inghilterra) 6 vs Argentina - Biglietti Jude Bellingham (Inghilterra) 6 contro l'Argentina - Biglietti Ousmane Dembélé (Francia) 5 contro la Spagna - Biglietti Vinícius Júnior (Brasile) 4 Eliminato Julián Quiñones (Messico) 4 Eliminato Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminato Mikel Oyarzabal (Spagna) 4 vs Francia - Biglietti

Lionel Messi guida la classifica dei marcatori di tutti i tempi dei Mondiali con 21 reti in sei edizioni (2006-2026).

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo in Argentina

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

Fase di vendita last minute: attiva, con assegnazione “primo arrivato, primo servito” e transazioni in tempo reale. È l’ultima occasione per comprare dalla FIFA.

Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.

Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub . Queste piattaforme offrono spesso le migliori opzioni per le partite ad eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Argentina: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 14 luglio – 15 luglio Semifinali 930 $ – 3.295 $ da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Gruppo J - Classifica finale

Posizione Squadra Partite giocate V N P Gol segnati Gol subiti Differenza reti Punti Posizione 1° Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Qualificato 2° Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 Qualificato 3° Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4 Qualificato 4° Giordania 3 0 0 3 3 8 -5 0 Eliminato

Chi fa parte della rosa dell'Argentina per i Mondiali 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Argentina ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo Giocatore Squadra attuale Portieri Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marseille

Juan Musso Atlético de Madrid Difensori Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Centrocampisti Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasburgo Attaccanti Lionel Messi (capitano) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter Milano

Thiago Almada Atlético Madrid

Nicolás González Atlético Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Negozio: divise dell'Argentina per la Coppa del Mondo FIFA 2026

L'Argentina, campione del mondo in carica, scende in campo ai Mondiali FIFA 2026 con una nuova divisa adidas che celebra i suoi successi guardando al futuro. Le classiche strisce bianche e azzurro cielo tornano con un tocco moderno: un effetto sfumato a tre tonalità ispirato alle vittorie del 1978, 1986 e 2022. Sul retro del collo compare il dettaglio “1896”, anno di fondazione della Federcalcio argentina, mentre i dettagli blu navy su spalle e polsini conferiscono un tocco audace e raffinato.

Come guardare le partite dell’Argentina con una VPN

Una VPN come ExpressVPN crea una connessione sicura e crittografata.

Modificando virtualmente la tua posizione in un Paese dove la partita è trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra in diretta. Per ulteriori opzioni, consulta la nostra guida alle migliori VPN per lo streaming sportivo.



