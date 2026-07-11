Il percorso dell'Argentina verso la finale dei Mondiali: semifinale contro l'Inghilterra, info sulla sede, la corsa alla Scarpa d'Oro e altro

L’Argentina promette spettacolo ai Mondiali 2026. Dopo la rimonta sugli ottavi contro Capo Verde, ha battuto l’Egitto 3-2.
Sabato a Kansas City, nei quarti contro la Svizzera, l’Albiceleste è andata subito in vantaggio ma ha sofferto, anche in superiorità numerica dal 72° per l’espulsione di Embolo. Nei supplementari le reti di Alvarez e Lautaro Martinez hanno deciso il match.
Ora la squadra di Lionel Scaloni vola ad Atlanta per la semifinale contro l’Inghilterra, in programma mercoledì 15 luglio.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui Mondiali 2026 dell’Argentina, compreso dove acquistare i biglietti per vederla giocare e quanto costeranno.
Calendario e risultati dell’Argentina ai Mondiali 2026
Data
Partita (ora locale di inizio)
Sede
Risultato finale / Biglietti
Martedì 16 giugno
Argentina vs Algeria (20:00 CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
L'Argentina ha vinto 3-0
Lunedì 22 giugno
Argentina vs Austria (12:00 CDT)
AT&T Stadium, Arlington
L'Argentina ha vinto 2-0
Sabato 27 giugno
Giordania vs Argentina (ore 21:00 CDT)
AT&T Stadium, Arlington
L'Argentina ha vinto 3-1
Venerdì 3 luglio
Argentina vs Capo Verde (ore 18:00 ET)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
L'Argentina ha vinto 3-2 (d.t.s.)
Martedì 7 luglio
Argentina vs Egitto (ore 12:00 ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
L'Argentina ha vinto 3-2
Sabato 11 luglio
Argentina vs Svizzera (ore 20:00 CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
L'Argentina ha vinto 3-1 (d.t.s.)
Mercoledì 15 luglio
Inghilterra vs Argentina (ore 15:00 ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Il percorso dell’Argentina verso la finale dei Mondiali 2026
Prima classificata nel Gruppo J, l’Argentina potrebbe disputare la finale del 19 luglio.
Dopo aver superato Capo Verde, Egitto e Svizzera, l’Albiceleste affronta l’Inghilterra in semifinale. Le due squadre si sono affrontate cinque volte ai Mondiali, a partire dal 1962.
L’Inghilterra ha vinto l’ultimo match nel 2002, ma nel 1986 in Messico l’Albiceleste, guidata da Maradona, ha avuto la meglio.
In caso di vittoria, in finale troverà Francia o Spagna.
Data (ora locale)
Fase
Sede
Possibile incontro
Biglietti
15 luglio (ore 15:00 CDT)
Semifinali
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Argentina vs Inghilterra
19 luglio (ore 15:00 ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partita 104: da definire vs Francia o Spagna
Scarpa d'oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata
Dopo l’ottavo gol nei quarti Francia-Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo FIFA 2026, a pari con Lionel Messi. Messi aveva segnato in nove partite consecutive di Coppa del Mondo prima del pareggio nei quarti contro la Svizzera, serie iniziata negli ottavi Argentina-Australia a Qatar 2022.
Giocatore (Squadra)
Numero di gol
Prossima partita - Biglietti
Lionel Messi (Argentina)
8
vs Inghilterra - Biglietti
Kylian Mbappé (Francia)
8
contro la Spagna - Biglietti
Erling Haaland (Norvegia)
7
Eliminato
Harry Kane (Inghilterra)
6
vs Argentina - Biglietti
Jude Bellingham (Inghilterra)
6
contro l'Argentina - Biglietti
Ousmane Dembélé (Francia)
5
contro la Spagna - Biglietti
Vinícius Júnior (Brasile)
4
Eliminato
Julián Quiñones (Messico)
4
Eliminato
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Eliminato
Mikel Oyarzabal (Spagna)
4
vs Francia - Biglietti
Lionel Messi guida la classifica dei marcatori di tutti i tempi dei Mondiali con 21 reti in sei edizioni (2006-2026).
Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo in Argentina
Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:
- Fase di vendita last minute: attiva, con assegnazione “primo arrivato, primo servito” e transazioni in tempo reale. È l’ultima occasione per comprare dalla FIFA.
- Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
- Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste piattaforme offrono spesso le migliori opzioni per le partite ad eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.
Biglietti per i Mondiali in Argentina: quanto costano?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Prezzi ufficiali
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
14 luglio – 15 luglio
Semifinali
930 $ – 3.295 $
da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
da 1.490 $ a 7.875 $
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Gruppo J - Classifica finale
Posizione
Squadra
Partite giocate
V
N
P
Gol segnati
Gol subiti
Differenza reti
Punti
Posizione
1°
Argentina
3
3
0
0
8
1
+7
9
Qualificato
2°
Austria
3
1
1
1
6
6
0
4
Qualificato
3°
Algeria
3
1
1
1
5
7
-2
4
Qualificato
4°
Giordania
3
0
0
3
3
8
-5
0
Eliminato
Chi fa parte della rosa dell'Argentina per i Mondiali 2026?
Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Argentina ai Mondiali FIFA 2026:
Ruolo
Giocatore
Squadra attuale
Portieri
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marseille
Juan Musso
Atlético de Madrid
Difensori
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique Lyonnais
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique de Marseille
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Centrocampisti
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Strasburgo
Attaccanti
Lionel Messi (capitano)
Inter Miami
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Lautaro Martínez
Inter Milano
Thiago Almada
Atlético Madrid
Nicolás González
Atlético Madrid
Nico Paz
Como 1907
Giuliano Simeone
Atlético Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Negozio: divise dell'Argentina per la Coppa del Mondo FIFA 2026
L'Argentina, campione del mondo in carica, scende in campo ai Mondiali FIFA 2026 con una nuova divisa adidas che celebra i suoi successi guardando al futuro. Le classiche strisce bianche e azzurro cielo tornano con un tocco moderno: un effetto sfumato a tre tonalità ispirato alle vittorie del 1978, 1986 e 2022. Sul retro del collo compare il dettaglio “1896”, anno di fondazione della Federcalcio argentina, mentre i dettagli blu navy su spalle e polsini conferiscono un tocco audace e raffinato.
Come guardare le partite dell’Argentina con una VPN
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