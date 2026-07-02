Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book Argentina TicketsBuy Argentina Kits

Tradotto da

Il percorso dell'Argentina verso la finale dei Mondiali: sedicesimi contro Capo Verde, scenari del tabellone, calendario e altre informazioni

SHOPPING
Biglietti
Coppa del Mondo
Argentina
L. Messi

Dove giocheranno i campioni del mondo in carica e chi potrebbero affrontare se arrivassero fino alla finale?

Dal 1962, quando vinse il Brasile, nessuna nazionale ha difeso il titolo mondiale. L’Argentina campione in carica, guidata da Lionel Messi, può farcela ai Mondiali FIFA 2026.

Finora la selezione di Lionel Scaloni ha dominato, risultando una delle tre squadre a vincere tutte le gare prima degli ottavi. Messi ha segnato in ogni successo della fase a gironi, diventando il miglior marcatore della storia dei Mondiali.

Ora punta su Capo Verde, con gli ottavi in programma venerdì 3 luglio a Miami.

Calendario e risultati dell’Argentina ai Mondiali 2026

Data

Partita (ora locale)

Sede

Risultato finale / Biglietti

Martedì 16 giugno

Argentina vs Algeria (20:00 CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

L'Argentina ha vinto 3-0

Lunedì 22 giugno

Argentina vs Austria (ore 12:00 CDT)

AT&T Stadium, Arlington

L'Argentina ha vinto 2-0

Sabato 27 giugno

Giordania vs Argentina (ore 21:00 CDT)

AT&T Stadium, Arlington

L'Argentina ha vinto 3-1

Venerdì 3 luglio

Argentina vs Capo Verde (ore 18:00 ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Biglietti

Il percorso dell’Argentina verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo J, l’Argentina potrebbe raggiungere la finale del 19 luglio.

Se l’Argentina batterà Capo Verde, affronterà Australia o Egitto ad Atlanta negli ottavi. La Albiceleste è imbattuta da 9 match ai Mondiali, dopo il ko iniziale con l’Arabia Saudita nel 2022.

Ai quarti potrebbe trovare Svizzera o Colombia, in semifinale Brasile, Messico o Inghilterra e in finale Francia, Spagna o Portogallo.

Data (ora locale)

Fase

Sede

Possibile incontro

Biglietti

3 luglio (ore 18:00 ET)

Turno dei 32

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Argentina vs Capo Verde

Biglietti

7 luglio (ore 12:00 ET)

Ottavi di finale

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Partita 95: Argentina-Australia o Egitto

Biglietti

11 luglio (ore 20:00 CDT)

Quarti di finale

Arrowhead Stadium, Kansas City

Partita n. 100: contro il vincitore della partita n. 96

Biglietti

15 luglio (ore 15:00 CDT)

Semifinali

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Partita 102: contro il vincitore della partita 99

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Partita 104: vs vincitore della partita 101

Biglietti

Gruppo J - Classifica finale

Posizione

Squadra

Partite giocate

P

N

P

Gol segnati

G

Differenza reti

Punti

Posizione

Argentina

3

3

0

0

8

1

+7

9

Qualificato

Austria

3

1

1

1

6

6

0

4

Qualificato

Algeria

3

1

1

1

5

7

-2

4

Qualificato

Giordania

3

0

0

3

3

8

-5

0

Eliminato

Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Argentina

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

  • Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
  • Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al prezzo nominale, attiva fino alla fine del torneo.
  • Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Argentina: quanto costano?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 $ (1.134 $)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Chi fa parte della rosa dell’Argentina per i Mondiali del 2026?

Ecco la rosa ufficiale di 26 giocatori che rappresenteranno l’Argentina ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo

Giocatore

Club attuale

Portieri

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marseille


Juan Musso

Atlético de Madrid

Difensori

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique Lyonnais


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marseille


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Centrocampisti

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Strasburgo

Attaccanti

Lionel Messi (capitano)

Inter Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter Milano


Thiago Almada

Atlético Madrid


Nicolás González

Atlético Madrid


Nico Paz

Come 1907


Giuliano Simeone

Atlético Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Negozio: Maglie dell'Argentina per la Coppa del Mondo FIFA 2026

L'Argentina, campione del mondo in carica, indosserà ai Mondiali FIFA 2026 una nuova divisa adidas che celebra il passato e guarda al futuro. Le classiche strisce bianche e azzurro cielo tornano con un tocco moderno: un effetto sfumato a tre tonalità ispirato alle vittorie del 1978, 1986 e 2022. Sul retro del collo compare il dettaglio “1896”, anno di fondazione della Federcalcio argentina, mentre i dettagli blu navy su spalle e polsini donano un tocco audace e raffinato.

Come guardare le partite dell’Argentina con una VPN

Una VPN come ExpressVPN crea una connessione sicura e crittografata.

Modificando virtualmente la tua posizione in un Paese dove la partita è trasmessa, puoi aggirare le restrizioni e guardare la tua squadra in diretta. Consulta anche la nostra guida alle migliori VPN per lo streaming sportivo.