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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Il percorso dell'Argentina verso la finale dei Mondiali: quarti di finale contro la Svizzera, sfide a eliminazione diretta, la corsa alla Scarpa d'Oro e altro

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L. Messi

Dove giocheranno i campioni del mondo in carica e chi potrebbero affrontare se arrivassero in finale?

Quando l’Argentina scenderà in campo ai Mondiali 2026, l’emozione sarà garantita. Non pensavamo che l’epica partita contro Capo Verde potesse essere superata. Ci sbagliavamo. I campioni in carica sembravano spacciati al 67° degli ottavi, sotto 2-0 contro l’Egitto. È iniziata così una delle più grandi rimonte della storia.

Lionel Messi, dopo aver sbagliato un rigore nel primo tempo, ha fornito l’assist per l’1-0 di Cristian Romero e ha poi pareggiato. Infine, al 92’, Enzo Fernández ha segnato di testa il 3-2 finale, facendo esplodere i tifosi argentini ad Atlanta.

Sabato 11 luglio a Kansas City l’Albiceleste di Scaloni affronterà la Svizzera nei quarti.

Lascia che GOAL ti mostri il percorso e i possibili avversari che attendono Messi e compagni fino alla finale del 19 luglio, e come prenotare i biglietti per vederli in azione mentre difendono il titolo.

Calendario e risultati dell’Argentina ai Mondiali 2026

Data

Partita (ora locale)

Sede

Risultato finale / Biglietti

Martedì 16 giugno

Argentina vs Algeria (20:00 CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

L'Argentina ha vinto 3-0

Lunedì 22 giugno

Argentina vs Austria (ore 12:00 CDT)

AT&T Stadium, Arlington

L'Argentina ha vinto 2-0

Sabato 27 giugno

Giordania vs Argentina (ore 21:00 CDT)

AT&T Stadium, Arlington

L'Argentina ha vinto 3-1

Venerdì 3 luglio

Argentina vs Capo Verde (ore 18:00 ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

L'Argentina ha vinto 3-2 (d.t.s.)

Martedì 7 luglio

Argentina vs Egitto (12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

L'Argentina ha vinto 3-2

Sabato 11 luglio

Argentina vs Svizzera (ore 20:00 CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Biglietti

Il percorso dell’Argentina verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo J, l’Albiceleste potrebbe giocare le seguenti gare in caso di accesso alla finale del 19 luglio.

Dopo aver eliminato l’Egitto agli ottavi, l’Albiceleste – imbattuta da 11 match mondiali dopo il ko iniziale con l’Arabia Saudita nel 2022 – sfida la Svizzera nei quarti.

In semifinale affronterebbe Norvegia o Inghilterra, e in finale Francia, Spagna o Belgio.

Data (ora locale)

Fase

Sede

Possibile incontro

Biglietti

11 luglio (20:00 CDT)

Quarti di finale

Arrowhead Stadium, Kansas City

Argentina vs Svizzera

Biglietti

15 luglio (ore 15:00 CDT)

Semifinali

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Partita 102: da definire vs Norvegia o Inghilterra

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Partita 104: Da definire vs Francia/Spagna/Belgio

Biglietti

Scarpa d'oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Dopo l’ottavo gol nei quarti Francia-Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo FIFA 2026, a pari merito con Lionel Messi. L’argentino ha segnato in nove partite consecutive di Coppa del Mondo, striscia iniziata negli ottavi Argentina-Australia a Qatar 2022.

Giocatore (Squadra)

Numero di gol

Prossima partita - Biglietti

Lionel Messi (Argentina)

8

vs Svizzera - Biglietti

Kylian Mbappé (Francia)

8

contro Spagna o Belgio - Biglietti

Erling Haaland (Norvegia)

7

contro l'Inghilterra - Biglietti

Harry Kane (Inghilterra)

6

contro la Norvegia - Biglietti

Ousmane Dembélé (Francia)

5

vs Spagna o Belgio - Biglietti

Vinícius Júnior (Brasile)

4

Eliminato

Jude Bellingham (Inghilterra)

4

vs Norvegia - Biglietti

Julián Quiñones (Messico)

4

Eliminato

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Eliminato

Mikel Oyarzabal (Spagna)

4

vs Belgio - Biglietti


Lionel Messi guida la classifica dei marcatori di tutti i tempi dei Mondiali con 21 reti in sei edizioni (2006-2026).

Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Argentina

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

  • Fase di vendita last minute: attiva, con assegnazione “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
  • Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
  • Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Argentina: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Gruppo J - Classifica finale

Posizione

Squadra

Partite giocate

V

N

P

Gol segnati

Gol subiti

Differenza reti

Punti

Posizione

Argentina

3

3

0

0

8

1

+7

9

Qualificato

Austria

3

1

1

1

6

6

0

4

Qualificato

Algeria

3

1

1

1

5

7

-2

4

Qualificato

Giordania

3

0

0

3

3

8

-5

0

Eliminato

Chi fa parte della rosa dell'Argentina per i Mondiali 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Argentina ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo

Giocatore

Squadra attuale

Portieri

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marseille


Juan Musso

Atlético de Madrid

Difensori

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique Lyonnais


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marseille


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Centrocampisti

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Strasburgo

Attaccanti

Lionel Messi (capitano)

Inter Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter Milano


Thiago Almada

Atlético Madrid


Nicolás González

Atlético Madrid


Nico Paz

Como 1907


Giuliano Simeone

Atlético Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Negozio: divise dell'Argentina per la Coppa del Mondo FIFA 2026

L'Argentina, campione del mondo in carica, scende in campo ai Mondiali FIFA 2026 con una nuova divisa adidas che celebra i successi passati e guarda al futuro. Le classiche strisce bianche e azzurro cielo tornano con un tocco moderno: un effetto sfumato a tre tonalità ispirato alle vittorie del 1978, 1986 e 2022. Sul retro del collo compare il dettaglio “1896”, anno di fondazione della Federcalcio argentina, mentre i dettagli blu navy su spalle e polsini donano un tocco audace e raffinato.

Come guardare le partite dell’Argentina con una VPN

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