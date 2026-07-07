Quando l’Argentina scenderà in campo ai Mondiali 2026, l’emozione sarà garantita. Non pensavamo che l’epica partita contro Capo Verde potesse essere superata. Ci sbagliavamo. I campioni in carica sembravano spacciati: al 67° degli ottavi erano sotto 2-0 contro l’Egitto. È iniziata così una delle più grandi rimonte della storia.

Lionel Messi, dopo aver sbagliato un rigore nel primo tempo, ha fornito l’assist per l’1-0 di Cristian Romero e poi ha segnato il pari. Al 92’ Enzo Fernández ha chiuso la rimonta con un colpo di testa, facendo esplodere i tifosi in blu e bianco ad Atlanta.

Sabato 11 luglio a Kansas City l’Albiceleste di Scaloni affronterà la Svizzera nei quarti.

Lascia che GOAL ti mostri il percorso e i possibili avversari che attendono Messi e compagni fino alla finale del 19 luglio, e come prenotare i biglietti per vederli in azione mentre difendono il titolo.

Calendario e risultati dell’Argentina ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Stadio Risultato finale / Biglietti Martedì 16 giugno Argentina vs Algeria (20:00 CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City L'Argentina ha vinto 3-0 Lunedì 22 giugno Argentina vs Austria (ore 12:00 CDT) AT&T Stadium, Arlington L'Argentina ha vinto 2-0 Sabato 27 giugno Giordania vs Argentina (ore 21:00 CDT) AT&T Stadium, Arlington L'Argentina ha vinto 3-1 Venerdì 3 luglio Argentina vs Capo Verde (ore 18:00 ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens L'Argentina ha vinto 3-2 (d.t.s.) Martedì 7 luglio Argentina vs Egitto (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta L'Argentina ha vinto 3-2 Sabato 11 luglio Argentina vs Svizzera (ore 20:00 CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Biglietti

Il percorso dell’Argentina verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo J, l’Albiceleste potrebbe giocare le seguenti gare in caso di accesso alla finale del 19 luglio.

Dopo aver eliminato l’Egitto negli ottavi, l’Albiceleste – imbattuta da 11 match mondiali – affronta la Svizzera nei quarti.

In semifinale troverebbe Norvegia o Inghilterra, e in finale una tra Francia, Marocco, Spagna o Belgio.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 11 luglio (20:00 CDT) Quarti di finale Arrowhead Stadium, Kansas City Argentina vs Svizzera Biglietti 15 luglio (ore 15:00 CDT) Semifinali Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Partita 102: contro Norvegia o Inghilterra Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: vs Francia/Marocco/Spagna/Belgio Biglietti

Scarpa d'oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Lionel Messi guida la classifica della Scarpa d'Oro 2026 con 8 gol, l'ultimo all'Egitto. Ha segnato in 9 Mondiali di fila, serie iniziata negli ottavi Argentina-Australia a Qatar 2022.

Giocatore (Squadra) Numero di gol Prossima partita - Biglietti Lionel Messi (Argentina) 8 vs Svizzera - Biglietti Kylian Mbappé (Francia) 7 contro il Marocco - Biglietti Erling Haaland (Norvegia) 7 contro l'Inghilterra - Biglietti Harry Kane (Inghilterra) 6 vs Norvegia - Biglietti Vinícius Júnior (Brasile) 4 Eliminato Jude Bellingham (Inghilterra) 4 vs Norvegia - Biglietti Ousmane Dembélé (Francia) 4 contro il Marocco - Biglietti Julián Quiñones (Messico) 4 Eliminato Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminato Mikel Oyarzabal (Spagna) 4 vs Belgio - Biglietti



Lionel Messi guida la classifica dei marcatori di tutti i tempi dei Mondiali con 21 reti in sei edizioni (2006-2026).

Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Argentina

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

Fase di vendita last minute: attiva, con assegnazione “primo arrivato, primo servito” e transazioni in tempo reale. È l’ultima occasione per comprare dalla FIFA.

Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.

Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub . Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Argentina: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per i Mondiali FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 9–11 luglio Quarti di finale da 450 a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Gruppo J - Classifica finale

Posizione Squadra Partite giocate V N P Gol segnati Gol subiti Differenza reti Punti Posizione 1° Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Qualificato 2° Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 Qualificato 3° Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4 Qualificato 4° Giordania 3 0 0 3 3 8 -5 0 Eliminato

Chi fa parte della rosa dell'Argentina per i Mondiali 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Argentina ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo Giocatore Squadra attuale Portieri Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marseille

Juan Musso Atlético de Madrid Difensori Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Centrocampisti Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasburgo Attaccanti Lionel Messi (capitano) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter Milano

Thiago Almada Atlético Madrid

Nicolás González Atlético Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Negozio: divise dell'Argentina per la Coppa del Mondo FIFA 2026

L'Argentina, campione del mondo in carica, scende in campo ai Mondiali FIFA 2026 con una nuova divisa adidas che celebra i successi passati e guarda al futuro. Le classiche strisce bianche e azzurro cielo tornano con un tocco moderno: un effetto sfumato a tre tonalità ispirato alle vittorie del 1978, 1986 e 2022. Sul retro del collo compare il dettaglio “1896”, anno di fondazione della Federcalcio argentina, mentre i dettagli blu navy su spalle e polsini donano un tocco audace e raffinato.

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