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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Il percorso dell'Argentina verso la finale dei Mondiali: ottavi contro l'Egitto, scenari del tabellone, calendario e altre informazioni

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L. Messi

Dove giocheranno i campioni del mondo in carica e chi potrebbero affrontare se arrivassero fino alla finale?

Dal 1962, quando vinse il Brasile, nessuna nazione ha difeso il titolo mondiale. Oggi l’Argentina campione in carica, guidata da Lionel Messi, può riuscirci ai Mondiali FIFA 2026.

La fase a gironi è stata agevole per la squadra di Lionel Scaloni, ma ai sedicesimi l’Albiceleste ha sofferto contro una coraggiosa Capo Verde, che l’ha spinta ai supplementari a Miami.

Ora l’Albiceleste punta agli ottavi contro l’Egitto, martedì 7 luglio ad Atlanta.

Lascia che GOAL ti mostri tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono Messi e compagni da qui alla finale del 19 luglio, e come prenotare i biglietti per vederli in azione nella loro corsa verso la gloria mondiale.

Calendario e risultati dell’Argentina ai Mondiali 2026

Data

Partita (ora locale)

Stadio

Risultato finale / Biglietti

Martedì 16 giugno

Argentina vs Algeria (20:00 CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

L'Argentina ha vinto 3-0

Lunedì 22 giugno

Argentina vs Austria (ore 12:00 CDT)

AT&T Stadium, Arlington

L'Argentina ha vinto 2-0

Sabato 27 giugno

Giordania vs Argentina (ore 21:00 CDT)

AT&T Stadium, Arlington

L'Argentina ha vinto 3-1

Venerdì 3 luglio

Argentina vs Capo Verde (ore 18:00 ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

L'Argentina ha vinto 3-2 (d.t.s.)

Martedì 7 luglio

Argentina vs Egitto (ore 12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Biglietti

Il percorso dell’Argentina verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo J, l’Albiceleste potrebbe disputare le seguenti gare fino alla finale del 19 luglio, se dovesse qualificarsi.

Dopo aver eliminato Capo Verde, l’Albiceleste affronta l’Egitto negli ottavi. La squadra è imbattuta da 10 match in Coppa del Mondo, dall’inaspettata sconfitta con l’Arabia Saudita nel 2022.

Ai quarti affronterebbe Svizzera o Colombia, in semifinale Brasile, Norvegia, Messico o Inghilterra, e in finale forse Francia, Spagna o Portogallo.

Data (ora locale)

Fase

Sede

Possibile incontro

Biglietti

7 luglio (12:00 ET)

Ottavi di finale

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Argentina vs Egitto

Biglietti

11 luglio (ore 20:00 CDT)

Quarti di finale

Arrowhead Stadium, Kansas City

Partita n. 100: contro la Svizzera o la Colombia

Biglietti

15 luglio (ore 15:00 CDT)

Semifinali

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Partita 102: contro Brasile/Norvegia/Messico/Inghilterra

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Partita 104: contro il vincitore della partita 101

Biglietti

Gruppo J - Classifica finale

Posizione

Squadra

Partite giocate

P

N

P

Gol segnati

Gol subiti

Differenza reti

Punti

Posizione

Argentina

3

3

0

0

8

1

+7

9

Qualificato

Austria

3

1

1

1

6

6

0

4

Qualificato

Algeria

3

1

1

1

5

7

-2

4

Qualificato

Giordania

3

0

0

3

3

8

-5

0

Eliminato

Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Argentina

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

  • Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
  • Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
  • Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste piattaforme offrono spesso le migliori opzioni per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Argentina: quanto costano?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per i Mondiali FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 a 640 dollari

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Chi fa parte della rosa dell’Argentina per i Mondiali del 2026?

Ecco la rosa ufficiale di 26 giocatori che rappresenteranno l’Argentina ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo

Giocatore

Club attuale

Portieri

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marseille


Juan Musso

Atlético de Madrid

Difensori

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique Lyonnais


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marseille


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Centrocampisti

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Strasburgo

Attaccanti

Lionel Messi (capitano)

Inter Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter Milano


Thiago Almada

Atlético Madrid


Nicolás González

Atlético Madrid


Nico Paz

Come 1907


Giuliano Simeone

Atlético Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Negozio: divise dell'Argentina per la Coppa del Mondo FIFA 2026

L'Argentina, campione del mondo in carica, scende in campo ai Mondiali FIFA 2026 con una nuova divisa adidas che celebra i suoi momenti più gloriosi guardando al futuro. Le classiche strisce bianche e azzurro cielo tornano con un tocco moderno: un effetto sfumato a tre tonalità ispirato alle vittorie del 1978, 1986 e 2022. Sul retro del collo compare il dettaglio “1896”, anno di fondazione della Federcalcio argentina, mentre i dettagli blu navy su spalle e polsini donano un tocco audace e raffinato.

Come guardare le partite dell’Argentina con una VPN

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