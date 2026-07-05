Dal 1962 nessuna nazionale ha difeso il titolo mondiale. L’Argentina campione in carica, guidata da Lionel Messi, può farcela ai Mondiali FIFA 2026.

La fase a gironi è stata agevole per la squadra di Lionel Scaloni, ma agli ottavi l’Albiceleste ha sofferto contro una coraggiosa Capo Verde, che l’ha spinta ai supplementari a Miami.

Ora l’Albiceleste punta agli ottavi contro l’Egitto, martedì 7 luglio ad Atlanta.

Lascia che GOAL ti mostri tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono Messi e compagni da qui alla finale del 19 luglio, e come prenotare i biglietti per vederli in azione.

Calendario e risultati dell’Argentina ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Stadio Risultato finale / Biglietti Martedì 16 giugno Argentina vs Algeria (20:00 CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City L'Argentina ha vinto 3-0 Lunedì 22 giugno Argentina vs Austria (ore 12:00 CDT) AT&T Stadium, Arlington L'Argentina ha vinto 2-0 Sabato 27 giugno Giordania vs Argentina (ore 21:00 CDT) AT&T Stadium, Arlington L'Argentina ha vinto 3-1 Venerdì 3 luglio Argentina vs Capo Verde (ore 18:00 ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens L'Argentina ha vinto 3-2 (d.t.s.) Martedì 7 luglio Argentina vs Egitto (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Biglietti

Il percorso dell’Argentina verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo J, l’Albiceleste potrebbe disputare le seguenti gare fino alla finale del 19 luglio, se dovesse qualificarsi.

Dopo aver eliminato Capo Verde, l’Albiceleste – reduce da 10 match senza sconfitte dal ko all’esordio 2022 contro l’Arabia Saudita – affronta l’Egitto nei quarti.

Ai quarti troverà Svizzera o Colombia, in semifinale Norvegia o Inghilterra e in finale potrebbe incontrare Francia, Spagna o Portogallo.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 7 luglio (12:00 ET) Ottavi di finale Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Argentina-Egitto Biglietti 11 luglio (ore 20:00 CDT) Quarti di finale Arrowhead Stadium, Kansas City Partita n. 100: contro Svizzera o Colombia Biglietti 15 luglio (ore 15:00 CDT) Semifinali Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Partita 102: contro Norvegia o Inghilterra Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: contro il vincitore della partita 101 Biglietti

Gruppo J - Classifica finale

Posizione Squadra Partite giocate P N P Gol segnati Gol subiti Differenza reti Punti Posizione 1° Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Qualificato 2° Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 Qualificato 3° Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4 Qualificato 4° Giordania 3 0 0 3 3 8 -5 0 Eliminato

Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Argentina

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.

Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.

Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub . Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Argentina: quanto costano?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per i Mondiali FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 a 640 dollari da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Chi fa parte della rosa dell’Argentina per i Mondiali del 2026?

Ecco la rosa ufficiale di 26 giocatori che rappresenteranno l’Argentina ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo Giocatore Club attuale Portieri Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marseille

Juan Musso Atlético de Madrid Difensori Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Centrocampisti Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasburgo Attaccanti Lionel Messi (capitano) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter Milano

Thiago Almada Atlético Madrid

Nicolás González Atlético Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Negozio: divise dell'Argentina per la Coppa del Mondo FIFA 2026

L'Argentina, campione del mondo in carica, scende in campo ai Mondiali FIFA 2026 con una nuova divisa adidas che celebra i suoi trionfi guardando al futuro. Le classiche strisce bianche e azzurro cielo tornano con un tocco moderno: un effetto sfumato a tre tonalità ispirato alle vittorie del 1978, 1986 e 2022. Sul retro del collo compare il dettaglio “1896”, anno di fondazione della Federcalcio argentina, mentre i dettagli blu navy su spalle e polsini donano un tocco audace e raffinato.

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