Dal 1962, quando vinse il Brasile, nessuna nazionale ha difeso il titolo mondiale. L’Argentina campione in carica, guidata da Lionel Messi, può farcela ai Mondiali FIFA 2026.
Finora la selezione di Lionel Scaloni ha vinto tutte le gare della fase a gironi, entrando tra le tre squadre imbattute prima degli ottavi. Messi ha segnato in ogni match e ora è il miglior marcatore della storia dei Mondiali.
Ora punta a Capo Verde: l’ottavo di finale è in programma venerdì 3 luglio a Miami.
GOAL ti mostra tutti i percorsi possibili, gli avversari fino alla finale del 19 luglio e come prenotare i biglietti per sostenerli verso la gloria.
Calendario e risultati dell’Argentina ai Mondiali 2026
Data
Partita (ora locale di inizio)
Stadio
Risultato finale / Biglietti
Martedì 16 giugno
Argentina vs Algeria (20:00 CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
L'Argentina ha vinto 3-0
Lunedì 22 giugno
Argentina vs Austria (ore 12:00 CDT)
AT&T Stadium, Arlington
L'Argentina ha vinto 2-0
Sabato 27 giugno
Giordania vs Argentina (ore 21:00 CDT)
AT&T Stadium, Arlington
L'Argentina ha vinto 3-1
Venerdì 3 luglio
Argentina vs Capo Verde (ore 18:00 ET)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Il percorso dell’Argentina verso la finale dei Mondiali 2026
Prima classificata nel Gruppo J, l’Argentina potrebbe disputare le seguenti gare in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.
Se l’Argentina batterà Capo Verde, affronterà Australia o Egitto ad Atlanta negli ottavi. La Albiceleste è imbattuta da 9 match mondiali, dopo il ko iniziale con l’Arabia Saudita nel 2022.
Ai quarti potrebbe trovare Svizzera o Colombia, in semifinale Brasile, Messico o Inghilterra e in finale Francia, Spagna o Portogallo.
Data (ora locale)
Fase
Sede
Possibile incontro
Biglietti
3 luglio (ore 18:00 ET)
Turno dei 32
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Argentina vs Capo Verde
7 luglio (ore 12:00 ET)
Ottavi di finale
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Partita 95: Argentina-Australia o Egitto
11 luglio (ore 20:00 CDT)
Quarti di finale
Arrowhead Stadium, Kansas City
Partita 100: contro il vincitore della partita 96
15 luglio (15:00 CDT)
Semifinali
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Partita 102: contro il vincitore della partita 99
19 luglio (ore 15:00 ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partita 104: vs vincitore della partita 101
Gruppo J - Classifica finale
Posizione
Squadra
Partite giocate
P
N
P
Gol segnati
Gol subiti
Differenza reti
Punti
Posizione
1°
Argentina
3
3
0
0
8
1
+7
9
Qualificato
2°
Austria
3
1
1
1
6
6
0
4
Qualificato
3°
Algeria
3
1
1
1
5
7
-2
4
Qualificato
4°
Giordania
3
0
0
3
3
8
-5
0
Eliminato
Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Argentina
Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:
- Fase di vendita last minute: attiva, con assegnazione “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
- Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
- Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.
Biglietti per i Mondiali in Argentina: quanto costano?
La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo del 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul secondario i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per i Mondiali FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Prezzi ufficiali
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
225 $ – 540 $
da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
da 1.490 $ a 7.875 $
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Chi fa parte della rosa dell’Argentina per i Mondiali del 2026?
Ecco la rosa ufficiale di 26 giocatori che rappresenteranno l’Argentina ai Mondiali FIFA 2026:
Ruolo
Giocatore
Club attuale
Portieri
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marseille
Juan Musso
Atlético de Madrid
Difensori
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique Lyonnais
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique de Marseille
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Centrocampisti
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Strasburgo
Attaccanti
Lionel Messi (capitano)
Inter Miami
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Lautaro Martínez
Inter Milano
Thiago Almada
Atlético Madrid
Nicolás González
Atlético Madrid
Nico Paz
Como 1907
Giuliano Simeone
Atlético Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Negozio: divise dell'Argentina per la Coppa del Mondo FIFA 2026
L'Argentina, campione del mondo in carica, scende in campo ai Mondiali FIFA 2026 con una nuova divisa adidas che celebra i successi passati e guarda al futuro. Le classiche strisce bianche e azzurro cielo tornano con un tocco moderno: un effetto sfumato a tre tonalità ispirato alle vittorie del 1978, 1986 e 2022. Sul retro del collo compare il dettaglio “1896”, anno di fondazione della Federcalcio argentina, mentre i dettagli blu navy su spalle e polsini donano un tocco audace e raffinato.
Come guardare le partite dell’Argentina con una VPN
Una VPN come ExpressVPN crea una connessione sicura e crittografata.
Modificando virtualmente la tua posizione in un Paese dove la partita è trasmessa, puoi aggirare le restrizioni e guardare la tua squadra in diretta. Consulta anche la nostra guida alle migliori VPN per lo streaming sportivo.