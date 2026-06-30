In Messico cresce la fiducia che le stelle del calcio possano vincere la Coppa del Mondo FIFA 2026 il 19 luglio.
I co-organizzatori, El Tri, sono una delle tre squadre (con Francia e Argentina) ad aver raggiunto gli ottavi con un percorso perfetto: tre vittorie e zero gol subiti.
Aver già la certezza di giocare in casa gli ottavi (e, in caso di vittoria, anche i quarti) li spinge a eguagliare o superare i quarti raggiunti nelle edizioni 1970 e 1986.
Martedì 30 giugno affronteranno l’Ecuador all’Estadio Azteca di Città del Messico.
Lascia che GOAL ti mostri tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono il Messico da qui alla finale del 19 luglio, e come prenotare i biglietti per vederli in azione nella loro corsa verso la gloria.
Calendario e risultati del Messico ai Mondiali 2026
Data
Partita (ora locale)
Stadio
Risultato finale / Biglietti
Giovedì 11 giugno
Messico vs Sudafrica (13:00 CST)
Estadio Azteca, Città del Messico
Vittoria Messico 2-0
Giovedì 18 giugno
Messico vs Corea del Sud (19:00 CST)
Estadio Akron, Zapopan
Il Messico ha vinto 1-0
Mercoledì 24 giugno
Messico vs Repubblica Ceca (19:00 CST)
Estadio Azteca, Città del Messico
Il Messico ha vinto 3-0
Martedì 30 giugno
Messico vs Ecuador (19:00 CST)
Stadio Azteca, Città del Messico
Il Messico, primo nel Gruppo A, prosegue il cammino verso la finale dei Mondiali 2026.
Primo classificato nel Gruppo A, il Messico conosce già date, orari e sedi dei suoi eventuali match fino alla finale del 19 luglio.
Se martedì il Messico batte l’Ecuador, negli ottavi affronterà probabilmente l’Inghilterra (dopo aver superato la Repubblica Democratica del Congo) sempre all’Estadio Azteca. El Tri ha perso solo due volte in gare ufficiali in questo impianto dal 1966.
Ai quarti potrebbe trovare il Brasile, in semifinale Argentina o Colombia e in finale Spagna, Francia o Portogallo.
Data (ora locale)
Fase
Sede
Possibile incontro
Biglietti
30 giugno (19:00 CST)
Turno dei 32
Estadio Azteca (Città del Messico)
Messico vs Ecuador
5 luglio (ore 18:00 CST)
Ottavi di finale
Stadio Azteca (Città del Messico)
Partita 92: contro Inghilterra o Repubblica Democratica del Congo
11 luglio (17:00 ET)
Quarti di finale
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Partita 99: contro il vincitore della partita 91
15 luglio (15:00 ET)
Semifinali
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Partita 102: contro il vincitore della partita 100
19 luglio (ore 15:00 ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partita 104: contro il vincitore della partita 101
Gruppo A - Classifica finale
Posizione
Squadra
Partite giocate
P
N
P
Gol segnati
G
Differenza reti
Punti
Posizione
1°
Messico
3
3
0
0
6
0
+6
9
Qualificato
2°
Sudafrica
3
1
1
1
2
3
-1
4
Qualificato
3°
Corea del Sud
3
1
0
2
2
3
-1
3
Eliminato
4°
Repubblica Ceca
3
0
1
2
2
6
-4
1
Eliminato
Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Messico
Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:
- Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
- Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
- Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono utili per le partite ad eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.
Biglietti per i Mondiali in Messico: quanto costano?
La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per specifiche categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul secondario i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Prezzi ufficiali
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
da 225 a 540 dollari
da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800 $
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Chi fa parte della rosa del Messico per i Mondiali del 2026?
Ecco la rosa ufficiale di 26 giocatori che rappresenteranno il Messico ai Mondiali FIFA 2026:
Ruolo
Giocatore
Club attuale
Portieri
Guillermo Ochoa
AEL Limassol
Raúl Rangel
Chivas / Guadalajara
Carlos Acevedo
Santos Laguna
Difensori
Edson Álvarez
Fenerbahçe
César Montes
Lokomotiv Mosca
Johan Vásquez
Genoa
Jesús Gallardo
Toluca
Jorge Sánchez
PAOK
Israel Reyes
Club América
Mateo Chávez
AZ Alkmaar
Centrocampisti
Luis Chávez
Dinamo Mosca
Álvaro Fidalgo
Real Betis
Orbelín Pineda
AEK Atene
Luis Romo
Chivas / Guadalajara
Érik Lira
Cruz Azul
Obed Vargas
Atlético Madrid
Brian Gutiérrez
Chivas / Guadalajara
Gilberto Mora
Tijuana
Attaccanti
Raúl Jiménez
Fulham
Santiago Giménez
AC Milan
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Roberto Alvarado
Chivas / Guadalajara
Alexis Vega
Toluca
César Huerta
Anderlecht
Guillermo Martínez
UNAM Pumas
Armando González
Chivas / Guadalajara
Negozio: Maglie del Messico per la Coppa del Mondo FIFA 2026
Il Messico sfoggerà una divisa adidas per la Coppa del Mondo FIFA 2026 che unisce radici e futuro.
La maglia home unisce tradizione e futuro: base verde intenso con motivi geometrici azteci. Sul retro del collo spicca la scritta “SOMOS MÉXICO” (“Noi siamo il Messico”), simbolo di unità e orgoglio. Completano il kit le audaci strisce sulle spalle e la tecnologia di raffreddamento adidas, che uniscono prestazioni e identità.
Come guardare le partite del Messico con una VPN
Una VPN come ExpressVPN crea una connessione sicura e crittografata.
Modificando virtualmente la tua posizione in un Paese dove la partita è trasmessa, puoi aggirare le restrizioni e guardare la tua squadra in diretta. Consulta anche la nostra guida alle migliori VPN per lo streaming sportivo.