In Messico cresce la fiducia che le stelle del calcio possano vincere la Coppa del Mondo FIFA 2026 il 19 luglio.

I co-organizzatori, El Tri, sono una delle tre squadre (con Francia e Argentina) ad aver raggiunto gli ottavi con un percorso perfetto: tre vittorie e zero gol subiti.

Aver già la certezza di giocare in casa gli ottavi (e, in caso di vittoria, anche i quarti) li spinge a eguagliare o superare i quarti raggiunti nelle edizioni 1970 e 1986.

Martedì 30 giugno affronteranno l’Ecuador all’Estadio Azteca di Città del Messico.

Lascia che GOAL ti mostri tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono il Messico da qui alla finale del 19 luglio, e come prenotare i biglietti per vederli in azione nella loro corsa verso la gloria.

Calendario e risultati del Messico ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Stadio Risultato finale / Biglietti Giovedì 11 giugno Messico vs Sudafrica (13:00 CST) Estadio Azteca, Città del Messico Vittoria Messico 2-0 Giovedì 18 giugno Messico vs Corea del Sud (19:00 CST) Estadio Akron, Zapopan Il Messico ha vinto 1-0 Mercoledì 24 giugno Messico vs Repubblica Ceca (19:00 CST) Estadio Azteca, Città del Messico Il Messico ha vinto 3-0 Martedì 30 giugno Messico vs Ecuador (19:00 CST) Stadio Azteca, Città del Messico Biglietti

Il Messico, primo nel Gruppo A, prosegue il cammino verso la finale dei Mondiali 2026.

Primo classificato nel Gruppo A, il Messico conosce già date, orari e sedi dei suoi eventuali match fino alla finale del 19 luglio.

Se martedì il Messico batte l’Ecuador, negli ottavi affronterà probabilmente l’Inghilterra (dopo aver superato la Repubblica Democratica del Congo) sempre all’Estadio Azteca. El Tri ha perso solo due volte in gare ufficiali in questo impianto dal 1966.

Ai quarti potrebbe trovare il Brasile, in semifinale Argentina o Colombia e in finale Spagna, Francia o Portogallo.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 30 giugno (19:00 CST) Turno dei 32 Estadio Azteca (Città del Messico) Messico vs Ecuador Biglietti 5 luglio (ore 18:00 CST) Ottavi di finale Stadio Azteca (Città del Messico) Partita 92: contro Inghilterra o Repubblica Democratica del Congo Biglietti 11 luglio (17:00 ET) Quarti di finale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Partita 99: contro il vincitore della partita 91 Biglietti 15 luglio (15:00 ET) Semifinali Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Partita 102: contro il vincitore della partita 100 Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: contro il vincitore della partita 101 Biglietti

Gruppo A - Classifica finale

Posizione Squadra Partite giocate P N P Gol segnati G Differenza reti Punti Posizione 1° Messico 3 3 0 0 6 0 +6 9 Qualificato 2° Sudafrica 3 1 1 1 2 3 -1 4 Qualificato 3° Corea del Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 Eliminato 4° Repubblica Ceca 3 0 1 2 2 6 -4 1 Eliminato

Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Messico

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.

Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.

Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub . Queste opzioni sono utili per le partite ad eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Messico: quanto costano?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per specifiche categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 dollari da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Chi fa parte della rosa del Messico per i Mondiali del 2026?

Ecco la rosa ufficiale di 26 giocatori che rappresenteranno il Messico ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo Giocatore Club attuale Portieri Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna Difensori Edson Álvarez Fenerbahçe

César Montes Lokomotiv Mosca

Johan Vásquez Genoa

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar Centrocampisti Luis Chávez Dinamo Mosca

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK Atene

Luis Romo Chivas / Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético Madrid

Brian Gutiérrez Chivas / Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana Attaccanti Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez AC Milan

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas / Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez UNAM Pumas

Armando González Chivas / Guadalajara

Negozio: Maglie del Messico per la Coppa del Mondo FIFA 2026

Il Messico sfoggerà una divisa adidas per la Coppa del Mondo FIFA 2026 che unisce radici e futuro.

La maglia home unisce tradizione e futuro: base verde intenso con motivi geometrici azteci. Sul retro del collo spicca la scritta “SOMOS MÉXICO” (“Noi siamo il Messico”), simbolo di unità e orgoglio. Completano il kit le audaci strisce sulle spalle e la tecnologia di raffreddamento adidas, che uniscono prestazioni e identità.

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