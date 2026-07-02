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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Il percorso del Messico verso la finale dei Mondiali: ottavi contro l’Inghilterra, scenari del tabellone, calendario e altre informazioni

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Messico
R. Jimenez
S. Gimenez

Dove giocheranno le squadre co-organizzatrici dei Mondiali e chi potrebbero affrontare se arrivassero fino alla finale?

In Messico cresce la fiducia che le stelle del calcio possano vincere la Coppa del Mondo FIFA 2026 il 19 luglio.

I co-organizzatori, El Tri, sono una delle sole tre squadre (con Francia e Argentina) ad aver raggiunto gli ottavi con un percorso perfetto, mantenendo la porta inviolata anche nella vittoria sugli ottavi contro l’Ecuador.

Aver ospitato i Mondiali nel 1970 e nel 1986, raggiungendo i quarti in entrambe le edizioni, li spinge ora a fare ancora meglio.

Domenica 5 luglio affronteranno l’Inghilterra all’Estadio Azteca di Città del Messico.

Lascia che GOAL ti mostri tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono il Messico da qui alla finale del 19 luglio, e come prenotare i biglietti per vederli in azione nella loro corsa verso la gloria.

Calendario e risultati del Messico ai Mondiali 2026

Data

Partita (ora locale di inizio)

Stadio

Risultato finale / Biglietti

Giovedì 11 giugno

Messico vs Sudafrica (13:00 CST)

Estadio Azteca, Città del Messico

Vittoria Messico 2-0

Giovedì 18 giugno

Messico vs Corea del Sud (19:00 CST)

Estadio Akron, Zapopan

Il Messico ha vinto 1-0

Mercoledì 24 giugno

Messico vs Repubblica Ceca (19:00 CST)

Estadio Azteca, Città del Messico

Il Messico ha vinto 3-0

Martedì 30 giugno

Messico vs Ecuador (19:00 CST)

Estadio Azteca, Città del Messico

Il Messico ha vinto 2-0

Domenica 5 luglio

Messico-Inghilterra (18:00 CST)

Estadio Azteca (Città del Messico)

Biglietti

Il Messico, primo nel Gruppo A, prosegue il cammino verso la finale dei Mondiali 2026.

Primo classificato nel Gruppo A, il Messico potrebbe raggiungere la finale del 19 luglio. Ecco le sue possibili date e sedi future.

Dopo aver superato l’Ecuador, il Messico sfiderà l’Inghilterra all’Estadio Azteca negli ottavi. El Tri ha perso solo due volte in gare ufficiali in questo impianto dal 1966.

In caso di qualificazione, nei quarti affronterebbe la vincente di Brasile-Norvegia, in semifinale la vincente di Argentina-Colombia e in finale una tra Spagna, Francia o Portogallo.

Data (ora locale)

Fase

Sede

Possibile incontro

Biglietti

5 luglio (ore 18:00 CST)

Ottavi di finale

Estadio Azteca (Città del Messico)

Messico vs Inghilterra

Biglietti

11 luglio (17:00 ET)

Quarti di finale

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Partita 99: contro Brasile o Norvegia

Biglietti

15 luglio (ore 15:00 ET)

Semifinali

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Partita 102: contro il vincitore della partita 100

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Partita 104: contro il vincitore della partita 101

Biglietti

Gruppo A - Classifica finale

Posizione

Squadra

Partite giocate

P

N

P

Gol segnati

G

Differenza reti

Punti

Posizione

Messico

3

3

0

0

6

0

+6

9

Qualificato

Sudafrica

3

1

1

1

2

3

-1

4

Qualificato

Corea del Sud

3

1

0

2

2

3

-1

3

Eliminato

Repubblica Ceca

3

0

1

2

2

6

-4

1

Eliminato

Come acquistare i biglietti per i Mondiali in Messico

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

  • Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
  • Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
  • Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Messico: quanto costano?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per specifiche categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 $

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 $ (1.134 $)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Chi fa parte della rosa del Messico per i Mondiali del 2026?

Ecco i 26 giocatori che rappresenteranno il Messico ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo

Giocatore

Club attuale

Portieri

Guillermo Ochoa

AEL Limassol


Raúl Rangel

Chivas / Guadalajara


Carlos Acevedo

Santos Laguna

Difensori

Edson Álvarez

Fenerbahçe


César Montes

Lokomotiv Mosca


Johan Vásquez

Genoa


Jesús Gallardo

Toluca


Jorge Sánchez

PAOK


Israel Reyes

Club América


Mateo Chávez

AZ Alkmaar

Centrocampisti

Luis Chávez

Dinamo Mosca


Álvaro Fidalgo

Real Betis


Orbelín Pineda

AEK Atene


Luis Romo

Chivas / Guadalajara


Érik Lira

Cruz Azul


Obed Vargas

Atlético Madrid


Brian Gutiérrez

Chivas / Guadalajara


Gilberto Mora

Tijuana

Attaccanti

Raúl Jiménez

Fulham


Santiago Giménez

AC Milan


Julián Quiñones

Al-Qadsiah


Roberto Alvarado

Chivas / Guadalajara


Alexis Vega

Toluca


César Huerta

Anderlecht


Guillermo Martínez

UNAM Pumas


Armando González

Chivas / Guadalajara

Negozio: Maglie del Messico per il Mondiale FIFA 2026

Il Messico sfoggerà una divisa adidas per la Coppa del Mondo FIFA 2026 che unisce radici e futuro.

La maglia home unisce tradizione e futuro: base verde intenso con motivi geometrici azteci. Sul retro del collo spicca la scritta “SOMOS MÉXICO” (“Noi siamo il Messico”), messaggio di unità e orgoglio. Completano il design le audaci strisce sulle spalle e l’avanzata tecnologia di raffreddamento adidas, che uniscono prestazioni e identità.

Come guardare le partite del Messico con una VPN

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