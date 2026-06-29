Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali: partita confermata dei sedicesimi, scenari del tabellone, calendario e altre informazioni

New York è in fermento dopo il successo dei Knicks e sogna la vittoria Usa in Coppa del Mondo il 19 luglio al MetLife Stadium.
Nonostante la consapevolezza che la strada verso il titolo sia lunga, i tifosi sono entusiasti: esordio con quattro gol al Paraguay e poi 2-0 all’Australia, primo posto nel Gruppo D.
Mercoledì 1° luglio gli USA affronteranno la Bosnia-Erzegovina negli ottavi di finale al Levi’s Stadium di Santa Clara.
Lascia che GOAL ti mostri tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono la squadra di Mauricio Pochettino fino alla finale del 19 luglio, e come prenotare i biglietti per vederli in azione.
Risultati e prossimi impegni degli Stati Uniti ai Mondiali 2026
Data
Partita (ora locale di inizio)
Sede
Risultato finale / Biglietti
Venerdì 12 giugno
USA-Paraguay (18:00 PT)
SoFi Stadium, Inglewood
Vittoria USA 4-1
Venerdì 19 giugno
USA vs Australia (12:00 PT)
Lumen Field, Seattle
Vittoria degli Stati Uniti per 2-0
Giovedì 25 giugno
USA vs Turchia (ore 19:00 PT)
SoFi Stadium, Inglewood
La Turchia ha vinto 3-2
Mercoledì 1 luglio
USA-Bosnia Erzegovina (17:00 PT)
Levi's Stadium, Santa Clara
Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali 2026
Gli Stati Uniti, primi nel Gruppo D, conoscono già le date, gli orari e le sedi delle prossime gare in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.
Se mercoledì gli Stati Uniti batteranno la Bosnia-Erzegovina, affronteranno ilBelgio o il Senegal a Seattle negli ottavi di finale. In caso di sfida con il Belgio, la squadra di Pochettino cercherà di vendicare il 5-2 subito ad Atlanta lo scorso marzo.
Ai quarti potrebbe esserci Spagna o Portogallo, in semifinale Francia o Germania e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.
Data (ora locale)
Fase
Sede
Possibile incontro
Biglietti
1 luglio (17:00 PT)
Turno dei 32
Levi's Stadium, Santa Clara
USA-Bosnia ed Erzegovina
6 luglio (ore 17:00 PT)
Ottavi di finale
Lumen Field, Seattle
Partita 94: Belgio o Senegal
10 luglio (ore 12:00 PT)
Quarti di finale
SoFi Stadium, Inglewood
Partita 98: contro il vincitore della partita 93
14 luglio (14:00 CDT)
Semifinali
AT&T Stadium, Arlington
Partita 101: contro il vincitore della partita 97
19 luglio (ore 15:00 ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partita 104: contro il vincitore della partita 102
Gruppo D - Classifica finale
Posizione
Squadra
Partite giocate
Punti
N
P
Gol segnati
G
Differenza reti
Punti
Posizione
1°
USA
3
2
0
1
8
4
+4
6
Qualificato
2°
Australia
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualificato
3°
Paraguay
3
1
1
1
2
4
-2
4
Qualificato
4°
Turchia
3
1
0
2
3
5
-2
3
Eliminato
Come acquistare i biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti
Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:
- Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
- Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al prezzo nominale, attiva fino alla fine del torneo.
- Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono spesso ideali per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.
Biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti: quanto costano?
La FIFA ha introdotto una tariffazione variabile per il torneo del 2026. I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per specifiche categorie di tifosi), mentre quelli per la finale possono arrivare fino a 6.730 dollari.
Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:
Categoria
Fase a gironi
Ottavi e Quarti
Semifinali e Finale
Categoria 1
da 250 a 400 dollari
da 600 a 1.200 dollari
da 1.500 a 6.730 dollari
Categoria 2
da 150 a 280 dollari
da 400 a 800 dollari
da 1.000 a 4.210 dollari
Categoria 3
da 100 a 200 dollari
da 200 a 500 dollari
da 600 a 2.790 dollari
Categoria 4
da 60 a 120 dollari
da 150 a 350 dollari
da 400 a 2.030 dollari
Chi fa parte della rosa degli Stati Uniti per i Mondiali del 2026?
Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare gli Stati Uniti al Mondiale FIFA 2026:
Ruolo
Giocatore
Club attuale
Portieri
Matt Turner
New England Revolution
Matt Freese
New York City FC
Chris Brady
Chicago Fire
Difensori
Chris Richards
Crystal Palace
Tim Ream
Charlotte FC
Antonee Robinson
Fulham
Sergiño Dest
PSV Eindhoven
Joe Scally
Borussia Mönchengladbach
Miles Robinson
FC Cincinnati
Mark McKenzie
Tolosa
Auston Trusty
Celtic
Alex Freeman
Villarreal
Max Arfsten
Columbus Crew
Centrocampisti
Tyler Adams
AFC Bournemouth
Weston McKennie
Juventus
Gio Reyna
Borussia Mönchengladbach
Malik Tillman
Bayer Leverkusen
Cristian Roldan
Seattle Sounders
Sebastian Berhalter
Vancouver Whitecaps
Attaccanti
Christian Pulisic
AC Milan
Folarin Balogun
Monaco
Timothy Weah
Olympique Marsiglia
Ricardo Pepi
PSV Eindhoven
Haji Wright
Coventry City
Brenden Aaronson
Leeds United
Alejandro Zendejas
Club América
Negozio: Divise USA per la Coppa del Mondo FIFA 2026
La divisa casalinga 2026, ufficiale “Stripes”, riprende in modo diretto la bandiera USA. Ispirata alle iconiche strisce “Waldo” del 2012 e alle maglie del 1994, mostra vivaci bande rosse e bianche ondulate sul fronte e sulle maniche.
Il collo a girocollo e i polsini in blu navy bilanciano il design. Realizzata con tecnologia Aero-FIT, la maglia garantisce leggerezza, traspirabilità e assorbimento dell’umidità.
A contrasto con la vivacità della home, la divisa da trasferta “Stars kit” punta sulla discrezione. Dominante è il nero ossidiana/carbonio, elegante e adatto anche fuori dal campo.
Il dettaglio sono stelle tono su tono che si illuminano sotto i riflettori. Dettagli rossi sui fianchi e sul collo, stemma federale in argento metallizzato a simboleggiare l’ambizione statunitense.
Come guardare le partite degli Stati Uniti con una VPN
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