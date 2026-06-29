Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali: partita confermata dei sedicesimi, scenari del tabellone, calendario e altre informazioni

New York è in fermento dopo il successo dei Knicks e sogna la vittoria Usa in Coppa del Mondo il 19 luglio al MetLife Stadium.

Nonostante la consapevolezza che la strada verso il titolo sia lunga, i tifosi sono entusiasti: esordio con quattro gol al Paraguay e poi 2-0 all’Australia, primo posto nel Gruppo D.

Mercoledì 1° luglio gli USA affronteranno la Bosnia-Erzegovina negli ottavi di finale al Levi’s Stadium di Santa Clara.

Lascia che GOAL ti mostri tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono la squadra di Mauricio Pochettino fino alla finale del 19 luglio, e come prenotare i biglietti per vederli in azione.

Risultati e prossimi impegni degli Stati Uniti ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale di inizio) Sede Risultato finale / Biglietti Venerdì 12 giugno USA-Paraguay (18:00 PT) SoFi Stadium, Inglewood Vittoria USA 4-1 Venerdì 19 giugno USA vs Australia (12:00 PT) Lumen Field, Seattle Vittoria degli Stati Uniti per 2-0 Giovedì 25 giugno USA vs Turchia (ore 19:00 PT) SoFi Stadium, Inglewood La Turchia ha vinto 3-2 Mercoledì 1 luglio USA-Bosnia Erzegovina (17:00 PT) Levi's Stadium, Santa Clara Biglietti

Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali 2026

Gli Stati Uniti, primi nel Gruppo D, conoscono già le date, gli orari e le sedi delle prossime gare in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.

Se mercoledì gli Stati Uniti batteranno la Bosnia-Erzegovina, affronteranno ilBelgio o il Senegal a Seattle negli ottavi di finale. In caso di sfida con il Belgio, la squadra di Pochettino cercherà di vendicare il 5-2 subito ad Atlanta lo scorso marzo.

Ai quarti potrebbe esserci Spagna o Portogallo, in semifinale Francia o Germania e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 1 luglio (17:00 PT) Turno dei 32 Levi's Stadium, Santa Clara USA-Bosnia ed Erzegovina Biglietti 6 luglio (ore 17:00 PT) Ottavi di finale Lumen Field, Seattle Partita 94: Belgio o Senegal Biglietti 10 luglio (ore 12:00 PT) Quarti di finale SoFi Stadium, Inglewood Partita 98: contro il vincitore della partita 93 Biglietti 14 luglio (14:00 CDT) Semifinali AT&T Stadium, Arlington Partita 101: contro il vincitore della partita 97 Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: contro il vincitore della partita 102 Biglietti

Gruppo D - Classifica finale

Posizione Squadra Partite giocate Punti N P Gol segnati G Differenza reti Punti Posizione 1° USA 3 2 0 1 8 4 +4 6 Qualificato 2° Australia 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualificato 3° Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 Qualificato 4° Turchia 3 1 0 2 3 5 -2 3 Eliminato

Come acquistare i biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.

Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al prezzo nominale, attiva fino alla fine del torneo.

Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub . Queste opzioni sono spesso ideali per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti: quanto costano?

La FIFA ha introdotto una tariffazione variabile per il torneo del 2026. I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per specifiche categorie di tifosi), mentre quelli per la finale possono arrivare fino a 6.730 dollari.

Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:

Categoria Fase a gironi Ottavi e Quarti Semifinali e Finale Categoria 1 da 250 a 400 dollari da 600 a 1.200 dollari da 1.500 a 6.730 dollari Categoria 2 da 150 a 280 dollari da 400 a 800 dollari da 1.000 a 4.210 dollari Categoria 3 da 100 a 200 dollari da 200 a 500 dollari da 600 a 2.790 dollari Categoria 4 da 60 a 120 dollari da 150 a 350 dollari da 400 a 2.030 dollari

Chi fa parte della rosa degli Stati Uniti per i Mondiali del 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare gli Stati Uniti al Mondiale FIFA 2026:

Ruolo Giocatore Club attuale Portieri Matt Turner New England Revolution

Matt Freese New York City FC

Chris Brady Chicago Fire Difensori Chris Richards Crystal Palace

Tim Ream Charlotte FC

Antonee Robinson Fulham

Sergiño Dest PSV Eindhoven

Joe Scally Borussia Mönchengladbach

Miles Robinson FC Cincinnati

Mark McKenzie Tolosa

Auston Trusty Celtic

Alex Freeman Villarreal

Max Arfsten Columbus Crew Centrocampisti Tyler Adams AFC Bournemouth

Weston McKennie Juventus

Gio Reyna Borussia Mönchengladbach

Malik Tillman Bayer Leverkusen

Cristian Roldan Seattle Sounders

Sebastian Berhalter Vancouver Whitecaps Attaccanti Christian Pulisic AC Milan

Folarin Balogun Monaco

Timothy Weah Olympique Marsiglia

Ricardo Pepi PSV Eindhoven

Haji Wright Coventry City

Brenden Aaronson Leeds United

Alejandro Zendejas Club América

Negozio: Divise USA per la Coppa del Mondo FIFA 2026

La divisa casalinga 2026, ufficiale “Stripes”, riprende in modo diretto la bandiera USA. Ispirata alle iconiche strisce “Waldo” del 2012 e alle maglie del 1994, mostra vivaci bande rosse e bianche ondulate sul fronte e sulle maniche.

Il collo a girocollo e i polsini in blu navy bilanciano il design. Realizzata con tecnologia Aero-FIT, la maglia garantisce leggerezza, traspirabilità e assorbimento dell’umidità.

A contrasto con la vivacità della home, la divisa da trasferta “Stars kit” punta sulla discrezione. Dominante è il nero ossidiana/carbonio, elegante e adatto anche fuori dal campo.

Il dettaglio sono stelle tono su tono che si illuminano sotto i riflettori. Dettagli rossi sui fianchi e sul collo, stemma federale in argento metallizzato a simboleggiare l’ambizione statunitense.

Come guardare le partite degli Stati Uniti con una VPN

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