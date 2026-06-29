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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali: partita confermata dei sedicesimi, scenari del tabellone, calendario e altre informazioni

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USA
C. Pulisic
F. Balogun

Dove giocheranno le squadre co-organizzatrici dei Mondiali e chi potrebbero affrontare se arrivassero in finale?

New York è in fermento dopo il successo dei Knicks e sogna la vittoria Usa in Coppa del Mondo il 19 luglio al MetLife Stadium.

Nonostante la consapevolezza che la strada verso il titolo sia lunga, i tifosi sono entusiasti: esordio con quattro gol al Paraguay e poi 2-0 all’Australia, primo posto nel Gruppo D.

Mercoledì 1° luglio gli USA affronteranno la Bosnia-Erzegovina negli ottavi di finale al Levi’s Stadium di Santa Clara.

Lascia che GOAL ti mostri tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono la squadra di Mauricio Pochettino fino alla finale del 19 luglio, e come prenotare i biglietti per vederli in azione.

Risultati e prossimi impegni degli Stati Uniti ai Mondiali 2026

Data

Partita (ora locale di inizio)

Sede

Risultato finale / Biglietti

Venerdì 12 giugno

USA-Paraguay (18:00 PT)

SoFi Stadium, Inglewood

Vittoria USA 4-1

Venerdì 19 giugno

USA vs Australia (12:00 PT)

Lumen Field, Seattle

Vittoria degli Stati Uniti per 2-0

Giovedì 25 giugno

USA vs Turchia (ore 19:00 PT)

SoFi Stadium, Inglewood

La Turchia ha vinto 3-2

Mercoledì 1 luglio

USA-Bosnia Erzegovina (17:00 PT)

Levi's Stadium, Santa Clara

Biglietti

Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali 2026

Gli Stati Uniti, primi nel Gruppo D, conoscono già le date, gli orari e le sedi delle prossime gare in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.

Se mercoledì gli Stati Uniti batteranno la Bosnia-Erzegovina, affronteranno ilBelgio o il Senegal a Seattle negli ottavi di finale. In caso di sfida con il Belgio, la squadra di Pochettino cercherà di vendicare il 5-2 subito ad Atlanta lo scorso marzo.

Ai quarti potrebbe esserci Spagna o Portogallo, in semifinale Francia o Germania e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.

Data (ora locale)

Fase

Sede

Possibile incontro

Biglietti

1 luglio (17:00 PT)

Turno dei 32

Levi's Stadium, Santa Clara

USA-Bosnia ed Erzegovina

Biglietti

6 luglio (ore 17:00 PT)

Ottavi di finale

Lumen Field, Seattle

Partita 94: Belgio o Senegal

Biglietti

10 luglio (ore 12:00 PT)

Quarti di finale

SoFi Stadium, Inglewood

Partita 98: contro il vincitore della partita 93

Biglietti

14 luglio (14:00 CDT)

Semifinali

AT&T Stadium, Arlington

Partita 101: contro il vincitore della partita 97

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Partita 104: contro il vincitore della partita 102

Biglietti

Gruppo D - Classifica finale

Posizione

Squadra

Partite giocate

Punti

N

P

Gol segnati

G

Differenza reti

Punti

Posizione

USA

3

2

0

1

8

4

+4

6

Qualificato

Australia

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualificato

Paraguay

3

1

1

1

2

4

-2

4

Qualificato

Turchia

3

1

0

2

3

5

-2

3

Eliminato

Come acquistare i biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

  • Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
  • Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al prezzo nominale, attiva fino alla fine del torneo.
  • Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono spesso ideali per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti: quanto costano?

La FIFA ha introdotto una tariffazione variabile per il torneo del 2026. I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per specifiche categorie di tifosi), mentre quelli per la finale possono arrivare fino a 6.730 dollari.

Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:

Categoria

Fase a gironi

Ottavi e Quarti

Semifinali e Finale

Categoria 1

da 250 a 400 dollari

da 600 a 1.200 dollari

da 1.500 a 6.730 dollari

Categoria 2

da 150 a 280 dollari

da 400 a 800 dollari

da 1.000 a 4.210 dollari

Categoria 3

da 100 a 200 dollari

da 200 a 500 dollari

da 600 a 2.790 dollari

Categoria 4

da 60 a 120 dollari

da 150 a 350 dollari

da 400 a 2.030 dollari

Chi fa parte della rosa degli Stati Uniti per i Mondiali del 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare gli Stati Uniti al Mondiale FIFA 2026:

Ruolo

Giocatore

Club attuale

Portieri

Matt Turner

New England Revolution


Matt Freese

New York City FC


Chris Brady

Chicago Fire

Difensori

Chris Richards

Crystal Palace


Tim Ream

Charlotte FC


Antonee Robinson

Fulham


Sergiño Dest

PSV Eindhoven


Joe Scally

Borussia Mönchengladbach


Miles Robinson

FC Cincinnati


Mark McKenzie

Tolosa


Auston Trusty

Celtic


Alex Freeman

Villarreal


Max Arfsten

Columbus Crew

Centrocampisti

Tyler Adams

AFC Bournemouth


Weston McKennie

Juventus


Gio Reyna

Borussia Mönchengladbach


Malik Tillman

Bayer Leverkusen


Cristian Roldan

Seattle Sounders


Sebastian Berhalter

Vancouver Whitecaps

Attaccanti

Christian Pulisic

AC Milan


Folarin Balogun

Monaco


Timothy Weah

Olympique Marsiglia


Ricardo Pepi

PSV Eindhoven


Haji Wright

Coventry City


Brenden Aaronson

Leeds United


Alejandro Zendejas

Club América

Negozio: Divise USA per la Coppa del Mondo FIFA 2026

La divisa casalinga 2026, ufficiale “Stripes”, riprende in modo diretto la bandiera USA. Ispirata alle iconiche strisce “Waldo” del 2012 e alle maglie del 1994, mostra vivaci bande rosse e bianche ondulate sul fronte e sulle maniche.

Il collo a girocollo e i polsini in blu navy bilanciano il design. Realizzata con tecnologia Aero-FIT, la maglia garantisce leggerezza, traspirabilità e assorbimento dell’umidità.

A contrasto con la vivacità della home, la divisa da trasferta “Stars kit” punta sulla discrezione. Dominante è il nero ossidiana/carbonio, elegante e adatto anche fuori dal campo.

Il dettaglio sono stelle tono su tono che si illuminano sotto i riflettori. Dettagli rossi sui fianchi e sul collo, stemma federale in argento metallizzato a simboleggiare l’ambizione statunitense.

Come guardare le partite degli Stati Uniti con una VPN

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