New York è in fermento dopo il trionfo dei Knicks e sogna la vittoria degli USA in finale di Coppa del Mondo FIFA il 19 luglio al MetLife Stadium.
Nonostante la consapevolezza che la strada verso il titolo sia lunga, i tifosi sono entusiasti dell’avvio di torneo. Prima hanno vinto il Gruppo D, poi hanno superato il primo turno eliminando la Bosnia-Erzegovina 2-0.
Il prossimo step sono gli ottavi contro il Belgio a Seattle lunedì 6 luglio.
Lascia che GOAL ti mostri tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono la squadra di Mauricio Pochettino da qui alla finale dei Mondiali del 19 luglio, e come puoi prenotare i biglietti per vederli in azione nella loro corsa verso la gloria mondiale.
Risultati e calendario degli Stati Uniti ai Mondiali 2026
Data
Partita (ora locale di inizio)
Stadio
Risultato finale / Biglietti
Venerdì 12 giugno
USA-Paraguay (18:00 PT)
SoFi Stadium, Inglewood
Vittoria USA 4-1
Venerdì 19 giugno
USA vs Australia (12:00 PT)
Lumen Field, Seattle
Vittoria degli Stati Uniti per 2-0
Giovedì 25 giugno
USA vs Turchia (19:00 PT)
SoFi Stadium, Inglewood
La Turchia ha vinto 3-2
Mercoledì 1 luglio
USA-Bosnia ed Erzegovina (17:00 PT)
Levi's Stadium, Santa Clara
Vittoria degli Stati Uniti per 2-0
Lunedì 6 luglio
USA vs Belgio (17:00 PT)
Lumen Field, Seattle
Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali 2026
Primi nel Gruppo D, gli USA conoscono già date, orari e stadi delle prossime gare in caso di accesso alla finale del 19 luglio.
Dopo aver superato la Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sfideranno il Belgio a Seattle negli ottavi di finale. La squadra di Pochettino cercherà rivincita dopo il 5-2 subito dai Diavoli Rossi in un’amichevole ad Atlanta lo scorso marzo.
Ai quarti potrebbero trovare Spagna o Portogallo, in semifinale Francia o Marocco e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.
Data (ora locale)
Fase
Sede
Possibile incontro
Biglietti
6 luglio (17:00 PT)
Ottavi di finale
Lumen Field, Seattle
USA-Belgio
10 luglio (ore 12:00 PT)
Quarti di finale
SoFi Stadium, Inglewood
Partita 98: contro il vincitore della partita 93
14 luglio (14:00 CDT)
Semifinali
AT&T Stadium, Arlington
Partita 101: contro il vincitore della partita 97
19 luglio (ore 15:00 ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partita 104: contro il vincitore della partita 102
Gruppo D - Classifica finale
Posizione
Squadra
Partite giocate
P
N
P
Gol segnati
G
Differenza reti
Punti
Posizione
1°
USA
3
2
0
1
8
4
+4
6
Qualificato
2°
Australia
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualificato
3°
Paraguay
3
1
1
1
2
4
-2
4
Qualificato
4°
Turchia
3
1
0
2
3
5
-2
3
Eliminato
Come acquistare i biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti
Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:
- Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
- Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
- Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.
Biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti: quanto costano?
La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
da 225 a 540 dollari
da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800 $
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Chi fa parte della rosa degli Stati Uniti per i Mondiali 2026?
Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare gli Stati Uniti ai Mondiali FIFA 2026:
Ruolo
Giocatore
Club attuale
Portieri
Matt Turner
New England Revolution
Matt Freese
New York City FC
Chris Brady
Chicago Fire
Difensori
Chris Richards
Crystal Palace
Tim Ream
Charlotte FC
Antonee Robinson
Fulham
Sergiño Dest
PSV Eindhoven
Joe Scally
Borussia Mönchengladbach
Miles Robinson
FC Cincinnati
Mark McKenzie
Tolosa
Auston Trusty
Celtic
Alex Freeman
Villarreal
Max Arfsten
Columbus Crew
Centrocampisti
Tyler Adams
AFC Bournemouth
Weston McKennie
Juventus
Gio Reyna
Borussia Mönchengladbach
Malik Tillman
Bayer Leverkusen
Cristian Roldan
Seattle Sounders
Sebastian Berhalter
Vancouver Whitecaps
Attaccanti
Christian Pulisic
AC Milan
Folarin Balogun
Monaco
Timothy Weah
Olympique Marsiglia
Ricardo Pepi
PSV Eindhoven
Haji Wright
Coventry City
Brenden Aaronson
Leeds United
Alejandro Zendejas
Club América
Negozio: Divise USA per la Coppa del Mondo FIFA 2026
La divisa casalinga 2026, ufficiale “Stripes”, riprende in modo diretto la bandiera USA. Ispirata alle iconiche strisce “Waldo” del 2012 e ai Mondiali 1994, mostra onde rosse e bianche su petto e maniche.
Il collo a girocollo e i polsini in blu navy bilanciano il design. La tecnologia Aero-FIT garantisce leggerezza, traspirabilità e assorbimento dell’umidità.
A contrasto con la vivacità della divisa casalinga, la divisa da trasferta, detta “Stars kit”, punta su un look “stealth”. Il nero ossidiana dominante dona un’estetica elegante, adatta sia in campo sia in città.
Il dettaglio sono stelle tono su tono che si illuminano sotto i riflettori. Tocchi di rosso sui pannelli laterali e sul collo, mentre lo stemma federale in argento metallizzato simboleggia l’ambizione degli Stati Uniti.
Come guardare le partite degli Stati Uniti con una VPN
Una VPN come ExpressVPN crea una connessione sicura e crittografata.
Modificando virtualmente la tua posizione in un Paese dove la partita è trasmessa, puoi aggirare le restrizioni e guardare la tua squadra in diretta. Per ulteriori opzioni, consulta la nostra guida alle migliori VPN per lo streaming sportivo.