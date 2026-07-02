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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali: ottavi di finale contro il Belgio, scenari del tabellone, calendario e altre informazioni

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Biglietti
Coppa del Mondo
USA
C. Pulisic
F. Balogun

Dove giocheranno le squadre co-organizzatrici dei Mondiali e chi potrebbero affrontare se arrivassero fino alla finale?

New York è in fermento dopo il trionfo dei Knicks e sogna la vittoria degli USA in finale di Coppa del Mondo FIFA il 19 luglio al MetLife Stadium.

Nonostante la consapevolezza che la strada verso il titolo sia lunga, i tifosi sono entusiasti dell’avvio di torneo. Prima hanno vinto il Gruppo D, poi hanno superato il primo turno eliminando la Bosnia-Erzegovina 2-0.

Il prossimo step sono gli ottavi contro il Belgio a Seattle lunedì 6 luglio.

Lascia che GOAL ti mostri tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono la squadra di Mauricio Pochettino da qui alla finale dei Mondiali del 19 luglio, e come puoi prenotare i biglietti per vederli in azione nella loro corsa verso la gloria mondiale.

Risultati e calendario degli Stati Uniti ai Mondiali 2026

Data

Partita (ora locale di inizio)

Stadio

Risultato finale / Biglietti

Venerdì 12 giugno

USA-Paraguay (18:00 PT)

SoFi Stadium, Inglewood

Vittoria USA 4-1

Venerdì 19 giugno

USA vs Australia (12:00 PT)

Lumen Field, Seattle

Vittoria degli Stati Uniti per 2-0

Giovedì 25 giugno

USA vs Turchia (19:00 PT)

SoFi Stadium, Inglewood

La Turchia ha vinto 3-2

Mercoledì 1 luglio

USA-Bosnia ed Erzegovina (17:00 PT)

Levi's Stadium, Santa Clara

Vittoria degli Stati Uniti per 2-0

Lunedì 6 luglio

USA vs Belgio (17:00 PT)

Lumen Field, Seattle

Biglietti

Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali 2026

Primi nel Gruppo D, gli USA conoscono già date, orari e stadi delle prossime gare in caso di accesso alla finale del 19 luglio.

Dopo aver superato la Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sfideranno il Belgio a Seattle negli ottavi di finale. La squadra di Pochettino cercherà rivincita dopo il 5-2 subito dai Diavoli Rossi in un’amichevole ad Atlanta lo scorso marzo.

Ai quarti potrebbero trovare Spagna o Portogallo, in semifinale Francia o Marocco e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.

Data (ora locale)

Fase

Sede

Possibile incontro

Biglietti

6 luglio (17:00 PT)

Ottavi di finale

Lumen Field, Seattle

USA-Belgio

Biglietti

10 luglio (ore 12:00 PT)

Quarti di finale

SoFi Stadium, Inglewood

Partita 98: contro il vincitore della partita 93

Biglietti

14 luglio (14:00 CDT)

Semifinali

AT&T Stadium, Arlington

Partita 101: contro il vincitore della partita 97

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Partita 104: contro il vincitore della partita 102

Biglietti

Gruppo D - Classifica finale

Posizione

Squadra

Partite giocate

P

N

P

Gol segnati

G

Differenza reti

Punti

Posizione

USA

3

2

0

1

8

4

+4

6

Qualificato

Australia

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualificato

Paraguay

3

1

1

1

2

4

-2

4

Qualificato

Turchia

3

1

0

2

3

5

-2

3

Eliminato

Come acquistare i biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

  • Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.
  • Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
  • Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti: quanto costano?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Chi fa parte della rosa degli Stati Uniti per i Mondiali 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare gli Stati Uniti ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo

Giocatore

Club attuale

Portieri

Matt Turner

New England Revolution


Matt Freese

New York City FC


Chris Brady

Chicago Fire

Difensori

Chris Richards

Crystal Palace


Tim Ream

Charlotte FC


Antonee Robinson

Fulham


Sergiño Dest

PSV Eindhoven


Joe Scally

Borussia Mönchengladbach


Miles Robinson

FC Cincinnati


Mark McKenzie

Tolosa


Auston Trusty

Celtic


Alex Freeman

Villarreal


Max Arfsten

Columbus Crew

Centrocampisti

Tyler Adams

AFC Bournemouth


Weston McKennie

Juventus


Gio Reyna

Borussia Mönchengladbach


Malik Tillman

Bayer Leverkusen


Cristian Roldan

Seattle Sounders


Sebastian Berhalter

Vancouver Whitecaps

Attaccanti

Christian Pulisic

AC Milan


Folarin Balogun

Monaco


Timothy Weah

Olympique Marsiglia


Ricardo Pepi

PSV Eindhoven


Haji Wright

Coventry City


Brenden Aaronson

Leeds United


Alejandro Zendejas

Club América

Negozio: Divise USA per la Coppa del Mondo FIFA 2026

La divisa casalinga 2026, ufficiale “Stripes”, riprende in modo diretto la bandiera USA. Ispirata alle iconiche strisce “Waldo” del 2012 e ai Mondiali 1994, mostra onde rosse e bianche su petto e maniche.

Il collo a girocollo e i polsini in blu navy bilanciano il design. La tecnologia Aero-FIT garantisce leggerezza, traspirabilità e assorbimento dell’umidità.

A contrasto con la vivacità della divisa casalinga, la divisa da trasferta, detta “Stars kit”, punta su un look “stealth”. Il nero ossidiana dominante dona un’estetica elegante, adatta sia in campo sia in città.

Il dettaglio sono stelle tono su tono che si illuminano sotto i riflettori. Tocchi di rosso sui pannelli laterali e sul collo, mentre lo stemma federale in argento metallizzato simboleggia l’ambizione degli Stati Uniti.

Come guardare le partite degli Stati Uniti con una VPN

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