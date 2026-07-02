New York è in fermento dopo il trionfo dei Knicks e sogna la vittoria degli USA in finale di Coppa del Mondo FIFA il 19 luglio al MetLife Stadium.

Nonostante la consapevolezza che la strada verso il titolo sia lunga, i tifosi sono entusiasti dell’avvio di torneo. Prima hanno vinto il Gruppo D, poi hanno superato il primo turno eliminando la Bosnia-Erzegovina 2-0.

Il prossimo step sono gli ottavi contro il Belgio a Seattle lunedì 6 luglio.

Lascia che GOAL ti mostri tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono la squadra di Mauricio Pochettino da qui alla finale dei Mondiali del 19 luglio, e come puoi prenotare i biglietti per vederli in azione nella loro corsa verso la gloria mondiale.

Risultati e calendario degli Stati Uniti ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale di inizio) Stadio Risultato finale / Biglietti Venerdì 12 giugno USA-Paraguay (18:00 PT) SoFi Stadium, Inglewood Vittoria USA 4-1 Venerdì 19 giugno USA vs Australia (12:00 PT) Lumen Field, Seattle Vittoria degli Stati Uniti per 2-0 Giovedì 25 giugno USA vs Turchia (19:00 PT) SoFi Stadium, Inglewood La Turchia ha vinto 3-2 Mercoledì 1 luglio USA-Bosnia ed Erzegovina (17:00 PT) Levi's Stadium, Santa Clara Vittoria degli Stati Uniti per 2-0 Lunedì 6 luglio USA vs Belgio (17:00 PT) Lumen Field, Seattle Biglietti

Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali 2026

Primi nel Gruppo D, gli USA conoscono già date, orari e stadi delle prossime gare in caso di accesso alla finale del 19 luglio.

Dopo aver superato la Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sfideranno il Belgio a Seattle negli ottavi di finale. La squadra di Pochettino cercherà rivincita dopo il 5-2 subito dai Diavoli Rossi in un’amichevole ad Atlanta lo scorso marzo.

Ai quarti potrebbero trovare Spagna o Portogallo, in semifinale Francia o Marocco e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 6 luglio (17:00 PT) Ottavi di finale Lumen Field, Seattle USA-Belgio Biglietti 10 luglio (ore 12:00 PT) Quarti di finale SoFi Stadium, Inglewood Partita 98: contro il vincitore della partita 93 Biglietti 14 luglio (14:00 CDT) Semifinali AT&T Stadium, Arlington Partita 101: contro il vincitore della partita 97 Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: contro il vincitore della partita 102 Biglietti

Gruppo D - Classifica finale

Posizione Squadra Partite giocate P N P Gol segnati G Differenza reti Punti Posizione 1° USA 3 2 0 1 8 4 +4 6 Qualificato 2° Australia 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualificato 3° Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 Qualificato 4° Turchia 3 1 0 2 3 5 -2 3 Eliminato

Come acquistare i biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

Fase di vendita last minute: attiva, con modalità “primo arrivato, primo servito”. Transazioni in tempo reale, ultima occasione per comprare dalla FIFA.

Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.

Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub . Queste opzioni sono utili per le partite a eliminazione diretta più richieste, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti: quanto costano?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 dollari da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Chi fa parte della rosa degli Stati Uniti per i Mondiali 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare gli Stati Uniti ai Mondiali FIFA 2026:

Ruolo Giocatore Club attuale Portieri Matt Turner New England Revolution

Matt Freese New York City FC

Chris Brady Chicago Fire Difensori Chris Richards Crystal Palace

Tim Ream Charlotte FC

Antonee Robinson Fulham

Sergiño Dest PSV Eindhoven

Joe Scally Borussia Mönchengladbach

Miles Robinson FC Cincinnati

Mark McKenzie Tolosa

Auston Trusty Celtic

Alex Freeman Villarreal

Max Arfsten Columbus Crew Centrocampisti Tyler Adams AFC Bournemouth

Weston McKennie Juventus

Gio Reyna Borussia Mönchengladbach

Malik Tillman Bayer Leverkusen

Cristian Roldan Seattle Sounders

Sebastian Berhalter Vancouver Whitecaps Attaccanti Christian Pulisic AC Milan

Folarin Balogun Monaco

Timothy Weah Olympique Marsiglia

Ricardo Pepi PSV Eindhoven

Haji Wright Coventry City

Brenden Aaronson Leeds United

Alejandro Zendejas Club América

Negozio: Divise USA per la Coppa del Mondo FIFA 2026

La divisa casalinga 2026, ufficiale “Stripes”, riprende in modo diretto la bandiera USA. Ispirata alle iconiche strisce “Waldo” del 2012 e ai Mondiali 1994, mostra onde rosse e bianche su petto e maniche.

Il collo a girocollo e i polsini in blu navy bilanciano il design. La tecnologia Aero-FIT garantisce leggerezza, traspirabilità e assorbimento dell’umidità.

A contrasto con la vivacità della divisa casalinga, la divisa da trasferta, detta “Stars kit”, punta su un look “stealth”. Il nero ossidiana dominante dona un’estetica elegante, adatta sia in campo sia in città.

Il dettaglio sono stelle tono su tono che si illuminano sotto i riflettori. Tocchi di rosso sui pannelli laterali e sul collo, mentre lo stemma federale in argento metallizzato simboleggia l’ambizione degli Stati Uniti.

Come guardare le partite degli Stati Uniti con una VPN

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