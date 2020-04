Il passato oscuro di Calhanoglu: fra pistole e una diagnosi di depressione

Prima di arrivare al Milan, Calhanoglu ha avuto un passato piuttosto controverso: fra pistole puntate, una diagnosi di depressione e una squalifica.

Oggi è un apprezzato professionista della , dove gioca dal 2017/18 con la maglia del . Ma l'inizio della carriera di Hakan Calhanoglu è stato assai turbolento e oscuro, fra compagni di squadra sopra le righe e amanti delle armi, e una diagnosi di depressione che lo ha portato a finire fra le polemiche l'avventura con l'Amburgo, prima di accasarsi al .

L'ESPLOSIONE AL KARLSRUHER E L'ESORDIO CON LA TURCHIA

Nato a Mannheim, in , l'8 febbraio 1994, da genitori turchi originari di Trebisonda, Hakan inizia a giocare già in tenera età con le Giovanili di FC Turanspor Mannheim e Polizei SV Mannheim. A 7 anni passa al Waldhof Mannheim, mentre a 15 fa il balzo più importante, entrando nel Settore giovanile del Karlsruher.

Trequartista, esterno offensivo o mezza punta, con la Prima squadra dei biancoblù debutta in Zweite nella stagione 2011/12, ma è il 2012/13 l'anno in cui c'è la vera esplosione. In estate è acquistato dall'Amburgo, che lo lascia tuttavia per un'altra stagione al Karlsruhe in 3.Liga, la Serie C tedesca, per completare la sua crescita. Calhanoglu segna 17 goal in 36 presenze e dà un contributo fondamentale alla squadra per vincere il campionato e tornare in Zweite Liga. È qui che il giocatore turco inizia a diventare uno specialista dei calci di punizione, fondamentale nel quale si allena con il futuro nazionale azzurro Vincenzo Grifo.

Nell'estate 2013 si trasferisce all'Amburgo, e l'11 agosto fa il suo esordio in nel 3-3 contro lo 04. Intanto sceglie la nazionalità turca e fa tutta la trafila nelle Nazionali giovanili della . In campionato segna la sua prima doppietta contro l' Francoforte e il 13 settembre Fatih Terim lo fa debuttare con la Nazionale maggiore turca nel 5-0 casalingo contro Andorra nelle Qualificazioni ai Mondiali 2014.

LA PISTOLA SUL GINOCCHIO E LA RINUNCIA CON GIALLO

Proprio nell'ambito dello spogliatoio della Turchia il 15 ottobre si verifica però il primo episodio che segnerà non poco Calhanoglu. Dopo la sconfitta in trasferta contro l' per 2-0, infatti, Gökhan Töre fa irruzione completamente ubriaco assieme ad alcuni amici nella camera d'albergo di Toprak, dove si trova anche Hakan.

Secondo la versione ufficiale dei fatti, sarebbe stato lo stesso Töre ad estrarre un'arma da fuoco, una pistola, contro i due compagni di squadra. Dapprima l'allora giocatore del l'avrebbe puntata in bocca a Toprak, poi anche a Calhanoglu sul ginocchio, intimandoli di non muoversi. Forse per una questione di donne o per uno stupido scherzo. Ma fortunatamente non sarebbe partito nessun colpo e tutto si sarebbe concluso senza conseguenze.

Secondo un racconto diverso dei fatti, invece, sarebbe stato uno degli amici di Töre ad estrarre l'arma verso i due calciatori, mentre Tore e un amico di Toprak, Omer, anch'egli presente nella stanza, si sarebbero azzuffati fra loro. Fatto sta che Töre paga la sua bravata con una lunga esclusione dalla Nazionale, e che Calhanoglu e Toprak restano di fatto terrorizzati dall'accaduto.

"È stata dura per me, ero davvero spaventato. - dichiarerà mesi dopo l'attuale giocatore del Milan alla 'ZDF' - Non potevo muovermi. Ero fermo, in un angolo della stanza. Ora tutti ridono, ma non c’è proprio nulla da ridere di tutto questo".

Nell'autunno 2014, tuttavia, Terim decide di richiamare Gökhan Töre in Nazionale e curiosamente le due vittime dell'aggressione del 2013, anch'esse convocate per le gare con e Lettonia, danno forfait e rinunciano alla chiamata.

Subito si scatenano voci incontrollate secondo tui la ragione sarebbe stata proprio la presenza di Tore. Lo stesso padre di Hakan, Huseyin, le alimenta:

"Finché ci sarà Gokhan Tore, Hakan rifiuterà la chiamata della Nazionale - le sue parole al quotidiano 'Hurriyet' - E a Terim chiedo cosa farebbe se fosse stato suo figlio ad essere minacciato da un compagno di squadra".

Il giallo è servito, ma la versione ufficiale parla di un doppio infortunio che ha impedito a Calhanoglu e Toprak di andare in Nazionale.

"Mi sono infortunato nel match contro il Paderborn, - assicura Calhanoglu, intanto passato al Bayer Leverkusen, dai microfoni della 'ZDF' - Völler mi disse che non potevo giocare. Ero davvero infortunato, il mio ritorno a casa non ha nulla a che fare con Gökhan Töre. In ogni caso, penso che ne parlerò con Terim e gli spiegherò la situazione".

"Per quanto ne so io, Gökhan ha già chiesto tre volte scusa", replica anche Terim.

Anche il Bayer Leverkusen si affretta a smentire: "Sono infortunati". Tutti e 3 i giocatori rispondono peraltro alle convocazioni nelle successive occasioni. Ma il giallo resta, e nell'aprile del 2014 il protagonista negativo della vicenda, Gökhan Töre, viene ferito accidentalmente ad una spalla in seguito ad una sparatoria in un night club.

L'ADDIO ALL'AMBURGO E LA DIAGNOSI DI DEPRESSIONE

Messa da parte la brutta vicenda dai contorni non proprio limpidi con la Turchia, Calhanoglu chiude il suo primo anno ad Amburgo, nonché in Bundesliga, con 11 goal, fra cui uno da 42 metri su punizione contro il , in 34 presenze.

La permanenza nella città anseatica sembra destinato a durare, visto che a giugno il giocatore turco giura amore per il club, dopo la salvezza conquistata.

"Voglio diventare una colonna dell'Amburgo".

All'improvviso però cambia idea, non si presenta al ritiro della squadra e cambia numero di telefono, risultando irreperibile. All'Amburgo arriva soltanto via fax un certificato medico che ne giustifica l'assenza: "depressione" e la richiesta di essere ceduto.

Nonostante le contestazioni molto dure dei tifosi, che compiono vandalismi contro la sua auto, Calhanoglu passa così al Bayer Leverkusen per 15 milioni di euro firmando un quinquennale. Con le Aspirine supera il momento difficile e si afferma come uno dei grandi protagonisti della Bundesliga (28 goal in 115 presenze totali).

Prima di accettare l'offerta del Milan nell'estate 2017 e trasferirsi in , il classe 1994 sconta anche una squalifica di 4 mesi decisa dal TAS per aver firmato nel 2011, ancora minorenne, attraverso il padre, un contratto con il Trabzonspor, che non verrà poi onorato. In rossonero dimostra serietà e professionalità, lasciandosi definitivamente alle spalle gli episodi oscuri del suo passato.