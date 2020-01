Il Parma perde di nuovo Inglese: "Ha sentito tirare il flessore"

Nuovo infortunio per Roberto inglese: contro la Juventus l'attaccante del Parma si è arreso per un problema al flessore durante il primo tempo.

Una stagione maledetta. Roberto Inglese pensava in grande con il , dopo i 9 goal in 25 partite nella scorsa stagione, ma gli infortuni lo stanno limitando e finora è riuscito a scendere in campo solo 11 volte.

Ieri sera, contro la , è arrrivato un altro stop. L'attaccante ex si è fermato dopo 44 minuti, quando ha rimediato un problema muscolare a seguito di quello che sembrava essere un normale contrasto aereo.

In casa Parma c'è preoccupazione per le condizioni del numero 9, espressa soprattutto da Roberto D'Aversa nel post partita a 'Sky Sport'.

“Inglese si è rifatto male purtroppo, proprio mentre stava per recuperare. Ha sentito tirare il flessore, domani valuteremo”.

L'attaccante era rientrato a inizio 2020 dopo aver saltato diverse settimane prima di Natale per una distorsione alla caviglia. Ora rischia un altro periodo lontano dai campi.

La consolazione per il Parma è l'ottimo stato di Cornelius, già arrivato a 7 goal in 13 partite e segnando una rete ogni 80 minuti in campo. Toccherà a lui non far rimpiangere il collega.