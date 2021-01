Il Parma guarda in casa Bayern: occhi su Zirkzee, può partire in prestito

Il classe 2001 cerca spazio e minuti fino a fine stagione: su di lui c'è anche l'interesse dell'Everton. L'anno scorso ha segnato 4 goal.

Il cerca rinforzi in attacco per risollevare le proprie sorti, dopo un finale di 2020 complicato. Tra gli obiettivi di mercato, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', ci sarebbero anche nomi internazionali. Come Joshua Zirkzee del .

L'attaccante olandese, classe 2001, è sulla lista dei ducali. Il Bayern sembra poter aprire alla cessione in prestito del giocatore, chiuso da Lewandowski e Choupo-Moting. Si era parlato anche di Francoforte, priima del ritorno di Jovic. In Baviera avrebbero registrato anche l'interesse dell' e del Colonia.

Quest'anno il giovane attaccante è stato spesso in panchina, ma con la prima squadra ha assommato soltanto cinque spezzoni, senza mai trovare il goal. Lo scorso anno era stato tra i grandi protagonisti della vittoria del titolo con 4 goal, due dei quali decisivi per battere in pieno recupero e a dicembre.

Nazionale olandese Under 21, cresciuto nel , Zirkzee è una prima punta naturale, ma spesso con la seconda squadra del Bayern ha anche giocato alle spalle di un riferimento offensivo. Il suo look non passa inosservato, visti i folti capelli ricci. Il suo talento nemmeno. Il Parma ci può provare.