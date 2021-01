Il Parma ci prova per Rugani: il giocatore vuole rimanere al Rennes

Il difensore centrale classe 1994 è in prestito in Ligue 1. Gli emiliani hanno sondato il terreno, ma il giocatore preferirebbe continuare in Francia.

Continua la ricerca di rinforzi per il , penultimo in classifica e con tanto lavoro da fare per risalire. Anche sul mercato. Anche andando alla caccia di nomi importanti per il campionato italiano.

Dopo aver chiuso per Andrea Conti, gli emiliani puntano su un altro classe 1994 italiano: Daniele Rugani. Il club avrebbe infatti effettuato un sondaggio concreto per riportare il giocatore in sin da subito.

Attualmente Rugani si trova in prestito al , anche se il suo cartellino è ancora di proprietà della . La preferenza del centrale italiano, comunque, sarebbe quella di rimanere in fino al termine della stagione.

Fino a questo momento il centrale toscano ha accumulato soltanto due presenze ed è stato fortemente limitato dai problemi fisici. Il Rennes si trova attualmente al quinto posto in classifica.