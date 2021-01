Il Parma cerca un difensore: spunta Dragovic del Bayer Leverkusen

Il difensore austriaco, in scadenza col Bayer Leverkusen, è l'alternativa a Fazio e Musacchio per sistemare il reparto arretrato del Parma.

Il , sconfitto in casa dalla e fresco di cambio in panchina da Liverani a D'Aversa, continua a monitorare il calciomercato a caccia di rinforzi soprattutto in difesa.

Detto che gli obiettivi restano Federico Fazio o Matteo Musacchio, rispettivamente in uscita da e , secondo 'Sky Sport' nelle ultime ore il Parma starebbe pensando anche a Aleksandar Dragovic.

Difensore classe 1991 e nazionale austriaco, Dragovic gioca nel ma già in passato era stato accostato a squadre di .

Altre squadre

Il suo contratto col Leverkusen scadrà il prossimo giugno, ecco perché Dragovic potrebbe essere la classica occasione da cogliere al volo. L'uomo giusto per la difesa del Parma.