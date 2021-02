Il Papu Gomez bocciato contro il Barcellona: "Il peggiore in campo"

L'ex capitano dell'Atalanta, tra i peggiori in campo, è stato sostituito nell'intervallo di Siviglia-Barcellona. Inizio difficile in Liga.

Inizio di avventura complicato per il Papu Gomez in Liga. L'ex capitano dell'Atalanta, infatti, non riesce a brillare con la maglia del Siviglia.

L'argentino anzi anche contro il Barcellona del connazionale Messi ha parecchio deluso, tanto da essere definito dal telecronista di DAZN Massimo Callegari 'il peggiore in campo' al termine del primo tempo.

Una definizione che evidentemente non deve discostarsi troppo dal pensiero del tecnico Lopetegui, che nell'intervallo ha sostituito il Papu.

In realtà a restare negli spogliatoi sono stati addirittura in tre: Diego Carlos, El Haddadi e appunto Gomez che hanno lasciato spazio a Rekik, El Nesyri e Suso.

Concentrandoci su Gomez va sottolineato come il Papu, sbarcato a Siviglia lo scorso gennaio negli ultimi giorni di mercato, abbia fin qui collezionato 7 presenze tra Liga, Coppa del Re e Champions League con un goal realizzato al debutto in campionato contro il Getafe.

Sembrava un inizio da sogno, invece il Papu si è lentamente quanto inesorabilmente spento, faticando più del previsto a ripetere quanto fatto per anni in quel di Bergamo.

Il tempo per inserirsi nei meccanismi della nuova squadra, ovviamente, non manca. Ad oggi però il vero Gomez in Spagna non si è ancora visto.