'Il Pampa' Sosa: dai goal con l'Udinese a idolo a Napoli con la 10 di Maradona

Centravanti fisico, Roberto Sosa ha vissuto il meglio della sua carriera in Italia: dai goal con l'Udinese alle minacce del patron della Sanremese.

Non aveva grandi doti tecniche, e ne era consapevole, ma sopperiva ai suoi limiti con l'imponente stazza fisica (un metro e 89 centimetri per 86 chilogrammi), che unita all'abilità nei colpi di testa, a un buon tiro e a un grande cuore, gli consentiranno di sfondare anche nel calcio italiano.

Roberto Carlos Sosa, per tutti 'El Pampa', nasce a Santa Rosa, città delle Pampas argentine da cui prende il soprannome, il 24 gennaio 1975. A 14 anni entra nel Settore giovanile del Gimnasia y Esgrima La PLata, con cui debutta in Prima squadra nel 1995, all'età di 20 anni, nel ruolo di centravanti. Con i Lupi biancoblu disputa le prime tre stagioni da calciatore professionista e il suo rendimento è sempre in crescendo.

Il 1997/98 è l'anno del boom: Sosa segna infatti 28 reti in 38 presenze, di cui 17 arrivano nel Torneo di Clausura, nel quale si laurea capocannoniere davanti a Gustavo Bartelt, attirando su di lui l'interesse dei grandi club europei. Il campionato italiano è però in quegli anni il più prestigioso e a spuntarla è l' grazie a Pierpaolo Marino, ex Direttore Generale del e general manager dei bianconeri.

GLI ANNI ALL'UDINESE

L'anno precedente i friulani avevano ottenuto un brillante 3° posto in campionato che era valsa la qualificazione in Coppa UEFA, ma ora, dopo le partenze del tecnico Alberto Zaccheroni e di due giocatori chiave come Thomas Helveg e Oliver Bierhoff, entrambi passati in forza al , si trovavano nella necessità di ricostruire. L'arrivo di Sosa, nelle strategie del dirigente, andava a colmare il vuoto lasciato in attacco dall'addio del tedesco.

La mossa si rivelerà assolutamente azzecata: Sosa infatti, non accusa difficoltà particolari ad ambientarsi nel calcio italiano e dopo le prime giornate di apprendistato in cui entra spesso dalla panchina, si inserisce bene nel tridente offensivo con Marcio Amoroso e Paolo Poggi, su cui punta il nuovo tecnico Francesco Guidolin. Il 4 ottobre 1998 fa il suo esordio in nella sconfitta in trasferta contro la , ma la giornata da incorniciare per l'argentino è quella dell'8 novembre 1998.

Allo Stadio Friuli è infatti di scena la campione d' in carica di Marcello Lippi. I bianconeri dominano la prima parte di gara, portandosi sul 2-0 grazie ai goal di Zidane e Pippo Inzaghi. Tutto lascia pensare a un'altra vittoria per i piemontesi, che in quel momento guidano la graduatoria del campionato. Ma al 65' una rete di Bachini riapre i giochi.

Il finale è rovente, con l'Udinese riversata in attacco alla ricerca del pari, e la Juventus che prova a chiuderla definitivamente in contropiede. Ma al 76' Guidolin si gioca la carta Sosa al posto di Poggi, per sfruttare la stazza del centravanti sudamericano in area di rigore. Sarà la mossa vincente: in pieno recupero, infatti, 'El Pampa' legge bene una spizzata di testa di Amoroso per lanciarsi sulla palla, si invola in area, la protegge con il corpo dal ritorno di Iuliano e con un tiro preciso trafigge Peruzzi per il 2-2 finale.

È il primo goal italiano del centravanti argentino, che festeggia togliendosi la maglia e arrampicandosi incredibilmente sulla reticella che separa i tifosi della Curva dal terreno di gioco. Successivamente ne segnerà altri 10, a coronare una prima stagione italiana subito in doppia cifra. Con la Juventus, peraltro, ci prenderà gusto, segnando anche nella partita di ritorno a , vinta però 2-1 dai ragazzi di Lippi.

Grazie comunque anche alle reti del 'Pampa', la stagione dell'Udinese sarà nuovamente positiva: 6° posto davanti proprio alla Juventus, cui attraverso gli spareggi soffia la qualificazione alla Coppa UEFA, ottenuta per la 3ª stagione di fila.

Con i bianconeri Sosa resta per altri 3 anni: il 1999/2000 è meno positivo del primo, e vede l'argentino autore di 6 reti in 30 gare, ma è solo una parentesi, perché il 2000/01 lo vede migliorare se stesso con ben 15 goal in 30 presenze. L'ex Gimnasia è ormai un bomber del calcio italiano, ma la sorte, come spesso accade, è pronta a tendergli un tranello nella stagione 2001/02, la sua ultima a Udine.

IL DECLINO DOPO L'INFORTUNIO

Il 16 dicembre 2001, Sosa si rompe il menisco nella partita del Penzo contro il . Finisce così sotto i ferri e deve saltare gran parte della stagione. Intanto fin da gennaio si fa sotto il Boca Juniors, intenzionato a riportarlo in patria. L'argentino orna in campo soltanto a inizio aprile, ma 2 suoi goal realizzati con il saranno determinanti per la conquista della salvezza da parte dell'Udinese.

La sua avventura in Friuli è però ormai agli sgoccioli, e in estate si concretizza il passaggio in prestito al Boca. Il centravanti di Santa Rosa, dopo l'infortunio, fatica però a tornare ai suoi livelli di rendimento standard. Così la sua stagione con gli Xeneizes è anonima (7 presenze senza reti) e anche il ritorno a casa al Gimnasia è poco fruttuoso (2 goal in 15 gare). Nell'inverno del 2003 però l' decide di dargli fiducia e riportarlo in Italia.

Con i marchigiani, dove si trasferisce sempre in prestito, Sosa segna 4 goal in 17 presenze nel campionato di Serie B nei primi 6 mesi del 2003/04, prima di passare al Messina, sempre fra i cadetti. Lo scorer migliora, con 'El Pampa' autore di 5 goal in 21 apparizioni.

LA RESURREZIONE: IDOLO A NAPOLI CON LA 10 DI MARADONA

Aurelio De Laurentiis ha appena rilevato il Napoli dopo il fallimento della vecchia società e decide di puntare su Sosa per riportare la squadra dove le compete. L'argentino è così il primo acquisto della nuova società, dove è portato dal suo vecchio mentore Pierpaolo Marino.

Nel 2004/05 'El Pampa' realizza 10 reti fra stagione regolare e playoff, ma non riesce a portare la squadra, che perde la finale playoff contro l'Avellino, in Serie B. La promozione arriva invece al secondo tentativo nel 2005/06: 6 reti in campionato per l'argentino, più 2 in , e partenopei che vincono il Girone B di C1 e fanno ritorno fra i cadetti.

Per Sosa la soddisfazione è doppia perché il 30 aprile 2006 segna con un pallonetto al l'ultimo goal in campionato al San Paolo di un giocatore con indosso la maglia n°10 che fu di Diego Armando Maradona (in Serie C1 era prevista infatti la numerazione tradizionale delle divise dall'1 all'11, nonostante la maglia del Pipe de Oro fosse stata ritirata nel 2000).

La partita termina 1-1, e dopo il fischio finale 'El Pampa' esulta in lacrime davanti ai suoi tifosi con l'esposizione di una maglia con l'immagine di Maradona e la scritta: "Chi ama non dimentica, onore a chi ha fatto la storia del Napoli".

"Siamo davvero soddisfatti di aver abbandonato una categoria come la C, - dichiara poi ai microfoni dei giornalisti - una dimensione che, se ci levi due o tre piazze, è davvero piccola, soprattutto per una città ed una società come il Napoli".

L'anno seguente, il 2006/07, in Serie B parte come riserva ma con la sua determinazione riesce a riconquistare il posto nell'undici titolare. Segna 6 goal in 32 gare e con i compagni festeggia il ritorno in Serie A dopo il purgatorio delle categorie minori. Sosa, ormai idolo dei tifosi azzurri, resta anche in Serie A nel 2007/08. Una delle giornate più belle della sua carriera la vive il 2 settembre. Al suo esordio nel massimo campionato con la maglia del Napoli, subentrando a Zalayeta, taglia contro la sua ex squadra, l'Udinese, il traguardo delle 100 presenze in azzurro, segnando pure il 5° goal ospite.

Nell'occasione non esulta, e i tifosi bianconeri applaudono e acclamano il centravanti argentino. Sosa del resto è questo, grande cuore ed empatia con i tifosi. Anche in Serie A raggiunge l'ormai proverbiale quota delle 6 reti, 2 dei quali pesanti nel palcoscenico del Meazza contro Milan e . E proprio lo storico impianto milanese fa da cornice al suo addio al Napoli e al calcio italiano l'11 maggio 2008.

'El Pampa' gioca contro il Milan con la fascia da capitano al braccio e dopo il fischio finale fa un giro di campo salutando i tifosi con indosso nuovamente la maglia celebrativa di Maradona.

IL FINE DI CARRIERA E L'ESPERIENZA SHOCK ALLA SANREMESE

Chiusa la lunga e bella parentesi campana con un 8° posto finale, Sosa fa ritorno in patria, dopo aver firmato in primavera un biennale con il suo Gimnasia. Ma il centravanti ha ormai 33 anni e tornano a ripresentarsi i problemi fisici. Dopo 2 goal in 31 presenze nel 2008/09, il secondo anno si aggiunge un'incompatibilità caratteriale con l'allenatore e l'avventura finisce nel peggiore dei modi con appena 5 presenze e il mancato rinnovo.

Senza squadra, Sosa però non vuole smettere e un'occasione gli arriva dall'Italia: lo chiama infatti la Sanremese, che disputa il campionato di Lega Pro Seconda Divisione. Il 20 agosto 2010, dopo venti giorni di trattative, il Direttore Sportivo della società ligure, Salvatore Ciaramitaro, annuncia che l’accordo con il calciatore era stato raggiunto e che l’ex punta del Napoli era entusiasta del progetto del presidente Marco Del Gratta. La San Remo calcistica sogna. Oltre all'esperto centravanti in squadra ci sono Riccardo Gagliolo, oggi uno dei punti di forza del , Alessio Sabbione e vecchie promesse come l’argentino Leonardo Depetris, che a undici anni era considerato un potenziale nuovo Maradona.

Insomma, nella città dei fiori e del Festival si guarda alla nuova stagione con rinnovata speranza. 'El Pampa' segna subito all'esordio nella sconfitta con il Savona, e nonostante i problemi fisici ci siano e gli impediscano di esprimersi con regolarità, i goal del centravanti argentino sembrano l'unica risorsa per tenere in linea di galleggiamento la squadra ligure.

Ma la sua non sarà un'esperienza da ricordare e rischia di concludersi in modo tragico. Il 16 dicembre in un negozio di ortofrutta della città viene freddato, in seguito a una lite, il ventenne Giovanni Isolani. A ucciderlo è un suo amico Nicola Trazza per una contesa sfociata in feroce litigio fra chi avrebbe dovuto nascondere un'arma. Con quella pistola, infatti, il presidente della Sanremese aveva poche ore prima minacciato alcuni giocatori della squadra chiedendo che lasciassero il club.

Fra questi c'era anche 'Il Pampa'.

"Se non te ne vai ti roviniamo", gli aveva detto Del Gratta puntandogli l'arma sul ginocchio. A fine dicembre, quando la vicenda non è ancora stata scoperta, Sosa rescinde il suo contratto e fa ritorno in patria. Nell'ottobre 2019, per quella vicenda, Del Gratta è stato condannato in via definitiva a 2 anni e 2 mesi di carcere per il reato di estorsione contro i suoi calciatori.

Sosa però, nonostante la brutta esperienza vissuta, gioca un altro anno e lo fa nella Serie C svizzera con il Fussballclub Rapperswil-Jona. Ritiratosi nel 2011, dopo aver fatto anche l'opinionista televisivo per Sky, ha allenato senza molta fortuna fra i Dilettanti. L'ultima esperienza in panchina lo ha visto nel 2016/17 alla guida dei lucani del Vultur Rionero, che non è riuscito a salvare dalla retrocessione in Eccellenza.