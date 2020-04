Perotti-Roma in bilico? Il padre: "Magari arrivano i cinesi con 100 milioni..."

Il padre di Diego Perotti sul futuro del giocatore argentino: "Non so se tornerà il Boca, magari quando sarà il momento, speriamo possa accadere".

Tra i tanti punti interrogativi che la sta valutando in questo momento c'è quello legato al futuro di Diego Perotti, in scadenza di contratto tra un anno e non più punto fermo della squadra. Il padre del giocatore argentino svela qualche indizio sul futuro del 31enne, che ha da sempre manifestato il desiderio di chiudere la propria carriera al Boca Juniors.

Ai microfoni de 'La Nation', il padre del giocatore della Roma mette sul piatto però anche la destinazione cinese come ipotetica soluzione:

"Il Boca? È un’ipotesi, non ha senso generare aspettative. Magari quando sarà il momento, visto che non ha ancora terminato la carriera in Europa, i cinesi appaiono e mettono sul piatto cento milioni di dollari, è impensabile saperlo ora".

Il rientro in patria non è dunque così scontato, il padre di Perotti spiega i vari fattori da valutare: