Il nuovo numero di Chiesa: alla Juventus avrà il 22 di Kaká

Federico Chiesa manda in soffitta il 25 usato alla Fiorentina e prende il numero 22. Lo stesso di Kaká, di cui diceva: "È sempre stato il mio idolo".

Se Sami Khedira è stato escluso dalla lista UEFA della Juventus, il nome dell'ultimo arrivato compare regolarmente. Federico Chiesa, da ieri un calciatore bianconero, giocherà i gironi di . E lo farà con sulle spalle il numero 22, scelto per la sua nuova avventura a .

Che l'ex viola abbia optato proprio per il 22 lo si è appreso proprio scorrendo la lista UEFA diramata dai bianconeri. A sinistra il numero, a destra il cognome del calciatore inserito nell'elenco. E Chiesa è abbinato proprio al 22. Successivamente, anche la lo ha confermato ufficialmente: la maglia del nuovo acquisto è già in vendita.

Scelta casuale? Probabilmente no. Perché il 22 è lo storico numero che portava sulle spalle Kaká, il suo beniamino, il calciatore che il Federico bambino ha sempre considerato il modello da imitare.

"Non ho mai tifato per una squadra - diceva Chiesa al 'Corriere dello Sport' qualche anno fa - però ero molto appassionato del dei campioni, quello con Kaká, che è sempre stato il mio idolo. Quindi Kaká, Shevchenko, gli altri. Mi piaceva guardare il Milan dei campioni".

In soffitta, dunque, l'altrettanto storico numero 25 che ha segnato gli anni di Chiesa alla . Il figlio d'arte se l'è preso in carico nel 2016, l'anno della promozione in prima squadra e dell'esordio in , mantenendolo fino alla gara persa venerdì scorso contro la . Col cambio di squadra è arrivato anche il cambio di numero.