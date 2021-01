Il nuovo Kulusevski arma per Pirlo: "Alla Juve per tanti anni e vicino alla porta"

Kulusevski ha parlato anche di Ibrahimovic: "Spero torni in Nazionale per l'Europeo, sarebbe bellissimo per me, quindi 'vieni Ibra'."

Dopo un periodo opaco, Dejan Kulusevski sembra tornato quello di , quello che nel pre-campionato alla aveva fatto sognare i tifosi. Il giocatore svedese nella partita contro il è entrato sul finire del primo tempo, sostituendo Dybala, ed ha cambiato l'inerzia della sfida con le sue giocate.

Un ruolo che gli si addice di più, vicino alla porta da seconda punta o trequartista, che ha messo in risalto le sue caratteristiche come ha confessato lui stesso nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Il mio ruolo preferito? Vicino alla porta, che mi permetta di essere vicino ai miei compagni per dialogare, per fare uno-due, in pratica il ruolo che ho fatto oggi (ieri ndr), lì posso fare molto bene"

Assist servito ad Andrea Pirlo, quindi, che adesso dovrà cogliere la palla al balzo e sfruttarlo il più possibile. Di una cosa però è certo Kulusevski: vuole restare alla Juventus e convincere tutti del suo valore.

"Il mio futuro lo vedo alla Juventus, ancora per tanti anni. Oggi sono entrato e avevo una cosa in testa, vincere la partita. Potevo anche fare molto meglio in alcune occasioni in area, ma l'importante è che siamo riusciti a vincere".

Chiusura sul connazionale Ibrahimovic, rivale in ma possibile compagno di squadra all'Europeo qualora il giocatore del decidesse di tornare in Nazionale.