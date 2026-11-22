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Mentre a Torino discutono della posizione di Kolo Muani e cercano di capire se Woltemade possa davvero essere il centravanti giusto, Istanbul si gode Dusan Vlahovic. La parte bianconera, almeno: quella del Besiktas, la squadra in cui dalla scorsa estate gioca il serbo.

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Vlahovic ha vissuto un mese di novembre d'oro. Anche se soltanto con il Besiktas, avendo rinunciato alla convocazione della Serbia per le partite di Nations League.

Ora è lui il nuovo capocannoniere della Super Lig, il massimo campionato della Turchia. Merito soprattutto di quel che è accaduto oggi pomeriggio.

LA DOPPIETTA AL KONYASPOR

Vlahovic è stato il grande protagonista del 4-2 esterno che il Besiktas di Vincenzo Italiano ha conquistato sul campo del Konyaspor: sua la prima rete, sua anche la seconda.

L'ex centravanti della Juventus ha trovato il vantaggio dopo 10 minuti, segnando al volo con il destro dopo un paio di tentativi respinti, prima di andare a strattonare Italiano in stile Gattuso-Ancelotti. Al 34' ecco anche la doppietta, sempre di destro, dopo un ottimo assist in profondità dell'ex Leicester Ndidi.

Alla fine il Besiktas ha vinto 4-2, anche se col brivido (il Konyaspor aveva risalito la china fino al 2-2). Decisivi nel finale Trossard e Cerny. 66 minuti per l'altro ex juventino Fabio Miretti.

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NOVEMBRE D'ORO

Vlahovic sta così chiudendo un novembre dorato, che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle un mese di ottobre particolarmente complicato dal punto di vista realizzativo: sono 5 in 4 presenze, tra Super Lig ed Europa League, i goal messi a segno. 5 in 3, se si considera solamente il campionato locale.

Il mancino serbo ha punito per primo il Gençlerbirligi all'inizio del mese. E prima della doppietta al Konyaspor ne aveva rifilata un'altra al Kasimpasa prima della sosta. Solo contro il Celtic, in una gara della Fase Campionato di Europa League persa 3-2 a Glasgow, non è riuscito a lasciare il segno.

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NUOVO CAPOCANNONIERE

E così, ecco che Vlahovic è diventato il nuovo capocannoniere del campionato turco: sono 11 le reti messe a segno dall'ex giocatore della Juventus nelle prime 12 giornate.

Dusan ha superato un'altra vecchia conoscenza della Serie A come Gift Orban, nella scorsa stagione al Verona e oggi all'Amedspor: è a quota 10, fino a poche ore fa era il capocannoniere ma sabato è rimasto a secco nello 0-2 interno contro il Rizespor.

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Scorrendo la classifica si trovano altri nomi noti al nostro campionato: quello di Victor Osimhen, che però è attualmente fuori combattimento per un infortunio, e poi quelli di Salah, Benediczak, Shomurodov. Tutti, però, attardati rispetto a Vlahovic. Da oggi, il nuovo re di Turchia.