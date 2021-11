Il Norwich esonera Farke: aveva appena vinto la prima partita in Premier League

Ore 18 circa di sabato: Daniel Farke è un uomo calcisticamente felice. Finalmente. Il suo Norwich ha appena vinto in trasferta sul campo del Brentford, è sempre ultimo in Premier League, però pare che un barlume di luce inizi a spuntare in fondo al tunnel.

Ore 20.30 circa: i Canaries pubblicano un comunicato ufficiale sul proprio sito e sui propri account social. E spiazzano tutti.

"Il Norwich annuncia che l'allenatore Daniel Farke ha lasciato il club con effetto immediato".

Due ore e mezza, poco più, poco meno. Tanto è durata la gioia - o meglio, il sollievo - di Farke. Esonerato dopo aver ottenuto la prima vittoria in Premier League, fondamentale per tornare a sperare in una salvezza complicatissima. Timing perfetto, non c'è che dire. Al contrario, però.

Farke, come ricordato dal Norwich, ha vinto la Championship sia nel 2019 che nel 2021. In questa stagione la sua squadra è partita malissimo, ma ieri si è imposta per 2-1 sul campo del Brentford: reti di Normann e Pukki. Dopo la sosta, i giocatori troveranno un nuovo manager ad attenderli. Mentre al tedesco non resta che masticare amaro.