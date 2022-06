Il no di Mbappé e gli arrivi di Rudiger e Tchouameni: Real Madrid, mercato già chiuso?

I 'Blancos' monitorano con attenzione il mercato andando a caccia di nuove opportunità, ma la finestra in entrata potrebbe essere già chiusa.

100 milioni già sborsati e un doppio colpo già chiuso per sistemare difesa e centrocampo. Dopo la delusione per l'affare Mbappé sfumato praticamente al fotofinish, il Real Madrid ha già annunciato gli arrivi di Antonio Rudiger e Aurelien Tchouameni.

Due arrivi che rappresentano il giusto mix tra affidabilità e talento e che garantiscono qualità e quantità nel presente e nel futuro. Il difensore tedesco arriva dal Chelsea a parametro zero mentre per il centrocampista francese del Monaco le 'Merengues' hanno dovuto mettere sul piatto 100 milioni di euro per convincere il club del Principato a lasciarlo partire.

"Per il momento ci siamo fermati. Ora dobbiamo vedere quali calciatori partiranno".

Il presidente Florentino Perez ha parlato a 'El Chiringuito' del mercato del Real Madrid e delle possibili mosse nelle prossime settimane, confermando la possibilità di non intervenire ulteriormente.

Secondo quanto appreso da GOAL, dopo il rifiuto di Mbappé - che ha preferito declinare la proposta dei 'Blancos' e restare al PSG - e gli arrivi di Rudiger e Tchouameni il club spagnolo non ha in programma nuovi acquisti.

Al momento la priorità della dirigenza è quella di investire una somma importante di denaro nei rinnovi di alcuni calciatori in rosa. In cima alla lista ci sono Vinicius Junior ed Eder Militao, a cui il club proporrà un nuovo accordo con adeguamento.

Poi toccherà a Marco Asensio e Dani Ceballos discutere del prolungamento dei contratti, in scadenza 2023: in caso di fumata nera saranno messi sul mercato. In uscita ci sono anche gli attaccanti Luka Jovic e Mariano Diaz e il 25enne difensore centrale Jesus Vallejo, fuori dal progetto tecnico di Carlo Ancelotti e pronti a cambiare maglia.

Florentino Perez e i dirigenti del Real sono soddisfatti della rosa messa a disposizione del tecnico italiano e nel caso in cui non dovessero capitare occasioni irrinunciabili sul mercato potrebbero decidere di valutare nuovi arrivi solo a gennaio, quando metà stagione e il Mondiale in Qatar saranno già in archivio.