Il Newcastle punta Ighalo: l'ex Udinese nel mirino dei Magpies

In piena lotta per non retrocedere in Championship, il Newcastle punta al mercato di gennaio per ottenere qualche rinforzo e centrare l'obiettivo.

I Magpies, stando a quanto riferisce la versione britannica di Sky Sport, hanno messo nel mirino Odion Ighalo. L'attaccante nigeriano è attualmente in forza all'Al Shabab ma ha già giocato in Premier League.

Ighalo ha infatti vestito le maglie di Manchester United e Watford, prima di trasferirsi in Arabia Saudita nel febbraio 2021.

Il nigeriano vanta anche un'esperienza in Serie A. Nel 2008 ha giocato nel nostro campionato con l'Udinese, restando in bianconero per una sola stagione.