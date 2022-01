Bruno Guimaraes è un nuovo calciatore del Newcastle. Attraverso i canali ufficiali del club, i 'Magpies' hanno annunciato l'arrivo del centrocampista brasiliano classe 1997 dal Lione.

Il calciatore ex Atletico Parananese, vincitore della medaglia d'oro con la nazionale verdeoro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si trasferisce in Inghilterra per 40 milioni di euro (33 milioni di sterline) ed è il secondo acquisti più costoso della storia del Newcastle.

Un colpo di livello assoluto per la squadra allenata di Eddie Howe, a caccia di rinforzi sul mercato per risollevarsi in classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione.

"Bruno è un grandissimo talento ed era uno dei nostri primi obiettivi. Sono felice che sia arrivato. Rinforzerà immediatamente la rosa e sarà una risorsa per il futuro - ha dichiarato Howe ai canali ufficiali del Newcastle -. È stato uno dei calciatori più importanti del campionato francese e gioca con il Brasile. Non ho dubbi: i nostri tifosi si divertiranno".

🇧🇷 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗢 🇧🇷



Newcastle United are thrilled to announce the signing of Bruno Guimarães from Olympique Lyonnais on a four-and-a-half year deal.



Bem vindo, @brunoog97! — Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2022

Arrivato in Europa a gennaio 2020 dopo i successi in patria, Bruno Guimaraes ha partecipato da protagonista alla qualificazione all'Europa League del Lione durante la sua prima stagione con la maglia del club transalpino ed è risultato tra i migliori della squadra quest'anno. Con la maglia del Lione, il calciatore brasiliano ha totalizzato 71 presenze con un bottino di 3 goal e 8 assist.

Nelle scorse settimane, la Juventus ha sondato il terreno per Bruno Guimaraes. Il club bianconero ha chiesto informazioni al Lione, ma le richieste del club transalpino - che per sedersi al tavolo pretendeva di impostare la trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 45 milioni di euro - hanno spinto la dirigenza di Madama a virare su altri obiettivi.

Il brasiliano è il terzo acquisto del mercato invernale del Newcastle, che aveva chiuso le operazioni per gli arrivi di Kieran Trippier dall'Atletico Madrid e Chris Wood dal Burnley. Un investimento importante, che potrebbe non essere l'ultimo in questa finestra: da qui alla chiusura, prevista per domani sera, non è escluso che i 'Magpies' possa mettere a segno nuovi colpi.