Il Newcastle ancora a secco di vittorie: 3-3 col Brentford e ultimo posto

Non c'è luce in fondo al tunnel per il Newcastle, sprofondato in una crisi di risultati che non conosce tregua.

I Magpies hanno (nuovamente) fallito l'appuntamento con la prima vittoria stagionale in Premier League pareggiando 3-3 al St. James's Park contro il Brentford al termine di un match vibrante e all'insegna dei continui capovolgimenti di fronte.

La formazione di Howe - assente in panchina causa Covid - era passata in vantaggio al 10' con la rete di Lascelles subito livellata dal pari immediato di Toney.

Alla mezz'ora è arrivato il sorpasso delle 'Api' griffato Henry prima che Joelinton impiegasse solamente nove minuti per riportare a galla il Newcastle.

Nella ripresa ancora emozioni: prima l'autorete di Lascelles e a 15' dal traguardo il definitivo 3-3 di Saint-Maximin.

Morale della favola, finisce 3-3 e la crisi continua a non conoscere rimedio: i Magpies salgono a quota 6 punti - frutto di 6 pari e altrettante sconfitte - ma scivolano all'ultimo posto in classifica con la zona salvezza distante 5 punti.

Un inizio tutt'altro che sereno per la nuova e facoltosa proprietà saudita subentrata al timone del club lo scorso 7 ottobre.