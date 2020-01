Il Napoli vuole Politano, accordo con l'Inter: trattativa da 25 milioni

Il Napoli ha trovato l'accordo con l'Inter: sarà prestito con obbligo o acquisto a titolo definitivo. Manca l'accordo con il giocatore.

Il torna forte su Matteo Politano dopo il passaggio del turno in Coppa contro la . Il club avrebbe trovato già l'accordo con l' sulla base del prestito con obbligo di riscatto o addirittura a titolo definitivo: operazione da circa 25 milioni di euro. Lo riporta 'Sky Sport'.

Adesso la società partenopea cercherà nelle prossime ore anche l'intesa con il giocatore dell'Inter. Vedremo anche se la vorrà rilanciare con l'Inter una nuova offerta, che si ritiene però soddisfatta dell'offerta del Napoli, visto che i nerazzurri non volevano cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore settimana scorsa è stata ad un passo dalla Roma, come sapete tutti, nell'ottica dello scambio con l'Inter per Leonardo Spinazzola. La squadra giallorossa era infatti al primo posto delle gerarchie di Politano, che però adesso potrebbe prendere in seria considerazione l'offerta del Napoli.

Per l'Inter sarebbe quasi una manna dal cielo, anche per affondare il colpo su Olivier Giroud, che da tempo è in stand-by e aspetta l'uscita di un attaccante dell'Inter per entrare a far parte della rosa nerazzurra.