Il Napoli vince senza goal subiti: dopo quattro mesi

Un altro dato importante nella scalata del Napoli verso un posto europeo: l'ultimo successo in Serie A con la porta inviolata ad ottobre.

Da così a così. In sette giorni l'umore dei tifosi del è cambiato drasticamente grazie alla Coppa prima e alla poi. Dimenticata la sconfitta del San Paolo, la formazione di Gattuso ha espugnato in due gare prima il Meazza e dunque la Sardegna Arena. Gattuso può sorridere.

Se il Napoli ha mosso un passo importante per la qualificazione alla finale di , in Serie A ha ottenuto un successo di misura sul senza subire reti. Seconda gara consecutiva considerando le due competizioni, la prima in campionato dopo quattro mesi.

Entrato in un loop di risultati negativi e altalenanti in autunno, il Napoli è stato scaraventato nella parte destra della classifica, senza riuscire a puntare con decisione alla scalata verso un posto europeo: ora invece, nonostante il k.o di , è nuovamente in corsa per il quinto posto.

Grazie alla vittoria di Cagliari il Napoli si potrà risvegliare consapevole di aver ottenuto tre punti senza subire reti, un dato fondamentale per l'umore di una squadra che sta provando a dimenticare il tremendo primo periodo di Gattuso e le difficoltà di Ancelotti.

Ora sono appena sei i punti di distanza tra il Napoli e la quinta in classifica, di base pochi. Starà però alla formazione azzurra dimostrare di poter acquisire continuitù in campionato per la prima volta in stagione, così da lottare seriamente per spodestare le attuali squadre sopra di essa.

I tifosi del Napoli vorrebbero un team tutto e subito come nelle passate stagioni, ma Gattuso sa bene di dover lavorare nel lungo periodo per poter ottenere grandi risultati. O per le meno accettabili, come nelle ultime due gare ufficiali. Appuntamento al prossimo match.