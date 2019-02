Il Napoli vince, Ancelotti contro campo e pallone: "Un disastro"

Fuori da Champions e Coppa Italia, a -11 dalla Juventus capolista in Serie A, al Napoli rimane solo l'Europa League. Primo passo nella competizione, positivo. Nell'andata dei 16esimi di finale, infatti, gli azzurri di Ancelotti hanno espugnato il campo dello Zurigo con un convincente 3-1, prenotando di fatto gli ottavi.

Prima Insigne, dunque Callejon e infine Zielinski hanno costruito la vittoria del Napoli, proprio nel giorno dell'addio dello storico capitano, Marek Hamsik. E' San Valentino, e mentre i tifosi azzurri giurano amore eterno al centrocampista slovacco,si innamorano nuovamente della squadra di Ancelotti.

A fine gara Ancelotti è ovviamente soddisfatto della vittoria, fondamentale per il possibile passaggio del turno:

"Vittoria netta. Giocare in Europa è sempre particolare, abbiamo ottenuto una buona vittoria. In campionato contro la Fiorentina è mancata la finalizzazione, stavolta no"