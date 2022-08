L'interessamento dei partenopei nei confronti dello spagnolo stoppa la trattativa per il rinnovo del portiere italiano che ora può partire.

Sono ore decisamente frenetiche quelle che stanno scandendo le ultime giornate in casa Napoli. A tenere banco in casa azzurra c'è sicuramente la situazione legata al futuro della porta partenopea.

Un'opera di totale restyling avviata con l'addio di David Ospina, oggi nuovo giocatore dell'Al Nassr, al passo d'addio dopo quattro stagioni in terra campana.

Le novità, però, non sembrano affatto essere finite qui perché il suo erede designato, Alex Meret, rischia fortemente di vedere sfumare la possibilità di diventare il nuovo numero 1 di Spalletti.

Il portiere azzurro sembrava ormai pronto per siglare con il proverbiale nero su bianco l'accordo che lo avrebbe legato al Napoli fino all'estate del 2027, ma la trattativa ha subito una pesante battuta d'arresto che ora rischia di far saltare il banco.

Uno stop improvviso che, a onore del vero, ha un nome e un cognome: quello di Kepa Arrizabalaga. Gli azzurri, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', hanno fatto registrare un'accelerata molto importante nei confronti del portiere spagnolo di proprietà del Chelsea.

Il classe 1994 è a questo punto davvero vicino al suo approdo (in prestito) in Serie A dopo le ultime annate spese in quel di Londra da vice alle spalle dell'intoccabile Mendy.

Una mossa perentoria, ovviamente destinata a lasciare strascichi pesanti: il forte avvicinamento all'estremo difensore iberico ha finito inevitabilmente per indispettire Meret, a questo punto pronto a rivalutare tutte possibilità circa il suo futuro.

La questione rinnovo è per forza di cose in stand-by e all'orizzonte prende corpo l'ipotesi di una separazione tutt'altro che preventivata. Quantomeno fino a pochi giorni fa.

Meret, dunque, medita l'addio che potrebbe materializzarsi già in questa sessione oppure al termine della prossima quando a partire da gennaio 2023, il classe 1997 sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club.

Una situazione in totale divenire con il Napoli che in caso di divorzio da Meret sarebbe costretto a tornare sul mercato alla ricerca di un vice da affiancare a Kepa: ad oggi, il favorito numero uno per il ruolo in questione è Salvatore Sirigu.