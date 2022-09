Simeone alla conquista del Napoli: goal pesanti e carattere, il 'Cholito' brilla

Il goal come quello di papà Diego a Torino 22 anni fa e la voglia matta di scalare le gerarchie: la scommessa Napoli del 'Cholito' tra goal e sogni.

Un passo dopo l'altro. Per lui e per la squadra. Prima il sogno realizzato di segnare in Champions League, inseguito da sempre e inciso sulla pelle con un tatuaggio fatto da adolescente sull'avambraccio. Poi il goal che ha regalato i tre punti a San Siro contro il Milan, in un quello che aveva tutto il sapore di uno scontro d'altissima classifica e da Scudetto.

L'avventura di Giovanni Simeone con la maglia del Napoli è partita come meglio non si potrebbe. Il 'Cholito' sta sfruttando l'assenza di Osimhen per scalare le gerarchie di Luciano Spalletti e conquistare sempre più fiducia e minutaggio.

Il classe 1995 ha scelto Napoli e il Napoli, pur sapendo della titolarità di Victor Osimhen, ma convinto di potersi ritagliare il proprio spazio in azzurro. Ha voluto i partenopei a tutti i costi, rischiando di finire in panchina con continuità invece di scegliere un'altra proposta che gli garantisse un posto da titolare. Ma il 'Cholito' ha voluto i partenopei e quella squadra cara agli argentini per vivere la città e lo stadio di Diego Armando Maradona dopo una stagione da 17 goal e 6 assist. Ha atteso che si sbloccasse la trattativa Petagna-Monza, prima di realizzare il suo sogno.

Del resto, il Napoli era nel suo destino. Nel 2018 fece una tripletta nel giorno in cui si spensero definitivamente a Firenze le speranze degli azzurri di Sarri di conquistare lo Scudetto, mentre nel novembre 2021 portò avanti il Verona al Maradona.

Contro il Milan appena 9 tocchi in 24 minuti, di cui uno decisivo sul cross di Mario Rui con cui ha mandato la palla di testa alle spalle di Mike Maignan è mandato in estasi il Napoli. Gli altri? Duelli in mezzo al campo con gli avversari e una lotta continua, senza mai mollare. Contro il Liverpool è andata ancora meglio: Simeone ha realizzato il suo primo - e tanto sognato - goal in Champions League al primo tocco. Un predestinato.

Getty

Sacrificio e passione. La gioia del calcio e una fame atavica sempre più rara. Due goal pesanti in 6 presenze - tutte dalla panchina - e 190 minuti totalizzati. Liverpool e Milan, due gare speciali che Simeone difficilmente dimenticherà.

Dna da campione. Dopo il tap-in contro il Liverpool, il goal segnato a San Siro domenica sera contro il Milan ha ricordato a tanti quello di papà Diego contro la Juventus, realizzato a Torino l'1 aprile 2000. Stesso cross - Mario Rui come Veron - e stessa torsione. Quello del 'Cholo' segnò la svolta nello scudetto della Lazio, arrivato in rimonta, all'ultima curva. Chissà se anche la rete di Giovanni possa rappresentare il momento chiave per la squadra di Spalletti.

Presto per dirlo. Intanto il 'Cholito' Simeone continua a lottare e segnare, Spalletti e il suo Napoli se lo godono. L'uomo dai goal pesanti e con quella fame incredibile. Dopo aver spento il sogno dei partenopei quattro anni fa, è proprio lui che ora vuole infiammare il 'Maradona' e regalare ai tifosi azzurri un sogno, proprio quello che sta vivendo lui da quando è sbarcato all'ombra del Vesuvio.