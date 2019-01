Il Napoli ritrova Mertens: il belga in gruppo, è pronto per la Lazio

Buone notizie dall’infermeria per la Lazio: Dries Mertens è tornato a lavorare in gruppo, dovrebbe esserci lui al fianco di Milik con la Lazio.

Il Napoli torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderlo c’è subito una partita impegnativa. La compagine partenopea, che nel primo impegno del 2019 ha superato il Sassuolo per 2-0 in Coppa Italia, sfiderà infatti nel primo match del girone di ritorno di Serie A la Lazio di Simone Inzaghi.

Una partita da non sbagliare quella di domenica sera per gli uomini di Carlo Ancelotti, visto che in palio ci sono quei tre punti che potrebbero consentire di restare ancora in scia alla capolista Juventus.

Per l’occasione, Carlo Ancelotti potrà tornare a contare su uno dei suoi uomini di punta: Dries Mertens. L’attaccante belga ha infatti smaltito l’infortunio alla caviglia che l’ha costretto anche a saltare la gara di Coppa Italia con il Sassuolo ed è quindi da considerarsi abile ed arruolato.

Mertens infatti, come riportato dallo stesso Napoli attraverso il proprio sito ufficiale, ha svolto l’intera ultima seduta di lavoro con il resto della squadra.

Una notizia doppiamente importante per Ancelotti visto che contro la Lazio dovrà certamente rinunciare ad Insigne per squalifica. Visto il suo recupero quindi, dovrebbe essere proprio Mertens ad agire dal 1’ in attacco al fianco di Milik.