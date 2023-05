Il Napoli rientra in città: l'arrivo oggi all'aeroporto di Grazzanise

La squadra di Spalletti ha soggiornato ad Udine e rientrerà oggi, nel primo pomeriggio, nel capoluogo partenopeo: l'aereo atterrerà a Grazzanise.

L’attesa è (quasi) finita. Il Napoli campione d’Italia è pronto ad abbracciare il suo popolo e godersi il meritato tributo e la festa dei suoi tifosi in giro per la città.

L’1-1 in casa dell’Udinese ha assegnato matematicamente il terzo Scudetto della storia al club partenopeo dopo un’attesa lunga 33 anni.

Il goal di Osimhen prima e il triplice fischio del direttore di gara poi hanno dato ufficialmente il via alla festa del popolo azzurro, che ha colorato non solo le piazze e le strade di Napoli ma quelle di molte città italiane.

I tifosi azzurri attendono ora il rientro in città della squadra per festeggiare insieme il traguardo storico.

Dopo la riunione con la Prefettura di martedì, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva parlato proprio del rientro:

"Dobbiamo tornare in sicurezza. Rientreremo la mattina, in tarda mattinata, o probabilmente alle tre del pomeriggio”.

In seguito alla vittoria e alla festa, il Napoli ha soggiornato a Udine e ha deciso di rientrare in città solamente oggi venerdì 5 maggio.

La squadra atterrerà alle 15:55 all’aeroporto militare di Grazzanise, in provincia di Caserta. Nelle scorse ore è arrivato il via libera dell’Aeronautica, che gestisce lo scalo in questione, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie.

La festa continua: Napoli è pronta ad accogliere i suoi eroi.