Il Napoli recupera Meret: il portiere azzurro convocato per la sfida con l'Udinese

I partenopei, impegnati nel 'Monday Night' contro l'Udinese, riabbracciano il portiere campione d'Europa. Recuperato anche Mario Rui.

Il Napoli giocherà sul campo dell'Udinese nel posticipo di lunedì che chiude la quarta giornata del campionato di Serie A.

Per andare alla ricerca del quarto successo in quattro partite, Luciano Spalletti sbarca in Friuli insieme a 21 giocatori tra i quali spicca la presenza di Alex Meret.

Il portiere azzurro si era infortunato un paio di settimane fa riportando un problema alle vertebre che lo ha costretto forzatamente ai box impedendogli di scendere in campo sia contro la Juventus che contro il Leicester.

Una notizia molto importante per il tecnico di Certaldo che recupera un altro tassello chiamato a fare il paio con il pieno rientro di Mario Rui.

Ancora out, invece, Mertens, Demme, Lobotka e Ghoulam, per i quali servirà ancora un pò di attesa.